«Ман Сити» побил рекорд клуба, Буффон вернулся домой. Трансферы Европы

Пока продолжается «мыльная опера» с возможным переходом Неймара в «Барселону» или «Реал», с рынка приходят более интересные новости о состоявшихся трансферах. Предлагаем вашему вниманию самые любопытные переходы последних дней в Европе и не только.

10 главных трансферов в Европе за неделю Три топовых центральных защитника поменяли клубы, Рабьо всё-таки ушёл из «ПСЖ», а молодого Фелиша продают за сумасшедшие деньги.

Победитель ЧМ-2010 в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы покинул «Наполи», чтобы вернуться на родину. 33-летний центральный защитник подписал трёхлетний контракт с «Вильярреалом». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 5 млн евро. В прошлом сезоне Альбиоль сыграл за «Наполи» 26 матчей в Серии и Лиге чемпионов, стал автором одного гола. Более двух месяцев пропустил из-за травмы колена.

Йоаким Андерсен, «Лион»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро заявил в пятницу о том, что продал 23-летнего датчанина в «Лион» за 24 млн евро плюс 6 млн бонусами. Французский клуб пока не подтвердил официально переход центрального защитника, за которого боролся с лондонским «Арсеналом». Андерсен провел в минувшем сезоне 34 матча в Серии А и Кубке Италии. Зато «Лион» объявил о трансферах двух игроков «Лилля» – левого защитника Юссуфа Коне (9 млн евро) и центрального полузащитника Тьяго Мендеса (22 млн евро).

Год назад Буффон со слезами на глазах попрощался с болельщиками «Ювентуса», но оказалось, что он всего лишь сказал «до свидания». В четверг 41-летний голкипер вернулся в туринский клуб, подписав контракт на один сезон. Итальянец стал свободным агентом после ухода из «ПСЖ». За французскую команду Джиджи провёл 25 матчей, в которых пропустил 25 мячей. Кроме того, «Ювентус» купил у «Сассуоло» 21-летнего центрального защитника Мериха Демирала за 18 млн евро.

Самир Насри, «Андерлехт»

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» подписал однолетний контракт с «Андерлехтом». Напомним, зимой Насри вернулся на поле в составе «Вест Хэма» после дисквалификации за допинг, из-за которой не играл с ноября 2017-го. Француз принял участие в шести матчах «молотобойцев» и сделал две голевые передачи. В концовке сезона залечивал растяжение связок голеностопа. Очевидно, приглашение 32-летнего Насри – инициатива его бывшего одноклубника Венсана Компани, возглавившего «Андерлехт».

«Севилья» арендовала на сезон 22-летнего левого защитника, ставшего игроком основы «Реала» при Сантьяго Солари. В минувшем сезоне Регилон сыграл 22 матча и отдал три голевые передачи. С возвращением спортивного директора Мончи андалусийский клуб вообще очень активен на рынке. В последние дни «Севилья» побила собственный рекорд, приобретя за 22 млн евро центрального защитника «Бордо» Жюля Кунде, и потратила 15 млн на вингера «Марселя» Лукаса Окампоса.

Родри, «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» выкупил у «Атлетико» Родри, заплатив прописанные в контракте центрального полузащитника отступные в размере 70 млн евро. Это самый дорогой трансфер в истории английского клуба. 23-летний испанец подписал контракт на пять лет. У Родри 47 матчей за «матрасников», в которых он забил три гола и записал на свой счёт один голевой пас. Говорят, Хосеп Гвардьола видит в нём нового Бускетса.

Экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити» вроде бы собирался вешать бутсы на гвоздь, но передумал и решил ещё поиграть. Центральный полузащитник заключил договор с клубом второго китайского дивизиона «Циндао Хайню». В 36 лет ехать на заработки в Китай – лучший вариант. Таким образом, переход Яя Туре в «Тамбов» не состоится, а, может, отложен на год-два. В минувшем сезоне ивуариец всего пять раз сыграл за «Олимпиакос», после чего разорвал контракт с греческим клубом и стал свободным агентом.

Мартин Эдегор, «Реал Сосьедад»

Леонид Слуцкий потерял ключевого игрока. Норвежский атакующий полузащитник перешёл из мадридского «Реала» в «Реал Сосьедад» на правах годичной аренды. Ранее отмечалось, что клуб из Сан-Себастьяна не будет иметь права выкупа 20-летнего норвежца. В минувшем сезоне Эдегор здорово перезагрузил карьеру в «Витессе»: забил 11 голов и сделал 12 голевых передач за 39 матчей.

А вот «Милан» выкупил права на левого защитника «Реала». Итальянский клуб заплатит Мадриду 20 млн евро за 21-летнего француза. Прошлый сезон Эрнандес провёл на правах аренды в «Реале Сосьедад»: сыграл 28 матчей, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. Между тем итальянские СМИ сообщили, что «Милан» договорился и о переходе центрального полузащитника «Эмполи» Исмаэля Беннасера, чей трансфер стоит 16 млн (плюс 1 млн бонусами). Этим алжирцем интересовался «Спартак».

Андер Эррера, «ПСЖ»

Испанский полузащитник заключил пятилетний контракт с «ПСЖ», перейдя на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед». По информации Goal.com, 29-летний игрок остался бы в составе манкунианцев, если бы клуб увеличил его зарплату до 350 тыс фунтов стерлингов в неделю. Стороны не договорились, а катарские боссы «ПСЖ» оказались более щедрыми. В завершившемся сезоне Эррера забил три гола и отдал три голевых паса в 28 матчах за «МЮ».