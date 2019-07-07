Месси удалили в матче Кубка Америки! Возможно, судья ему просто мстил

Мотивация Аргентины

Для сборной Аргентины матч за третье место был по-своему принципиальным. Всё дело в том, что в финалах двух последних Кубков Америки Лионель Месси и компания проигрывали как раз чилийцам. Причём оба раза в серии пенальти после ничьи 0:0. В 2015-м форвард «Барселоны» вообще оказался единственным игроком, реализовавшим удар в серии одиннадцатиметровых. В 2016-м Месси с «точки» не забил.

На нынешнем Кубке Америки сборную Аргентины выбили хозяева-бразильцы. Лео и другие звёзды «альбиселесте» возмутились судейством, особенно использованием системы VAR. Месси выдал очень мощную тираду: «Судьи постоянно пересматривают повторы никчёмных фолов на этом турнире, а сегодня они даже не шелохнулись. Все идиотские решения арбитров – в пользу Бразилии. Карточки показывали только нам. Были очевидные нарушения, которые судья просто не замечал. Эта хрень происходила всю игру и отвлекала нас. Остаётся надеяться, что КОНМЕБОЛ сделает что-нибудь с этим. Хотя, конечно же, нет, потому что Бразилия обладает слишком большой властью в организации».

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Так что перед новой встречей со сборной Чили у аргентинцев накопилось достаточно злости.

Игра и удаление Месси

Как часто бывает с Месси, первые минут десять игры он не включался на полную мощь, а «сканировал» защитников соперника. После этого взял инициативу в собственные руки: опустился за мячом на свою половину поля и попёр на троих. Двух обыграл – третий сфолил. Чилийцы остановились в ожидании свистка, а Лео принял гениальное решение: проникающим пасов вывел Серхио Агуэро один на один с вратарём. Так сборная Аргентины вышла вперёд – 1:0.

До удаления Месси успел нанести один удар по воротам сборной Чили из-за штрафной (вратарь отбил) и создал голевой момент для Пауло Дибалы, тонко забросив мяч из глубины на форварда «Ювентуса». Дибала пробил с лёта мимо цели.

С первых минут игроки сборной Чили очень жёстко встречали Месси. Особенно заведён был их капитан Гари Медель. Ещё в начале матча Лео сделал ему жестом предупреждение – контролируй себя. Тем не менее на Меделя это не подействовало. В конце концов, всё закончилось стычкой Лео и Гари на 37-й минуте.

Парагвайский судья Марио де Вивар вполне мог обойтись жёлтыми карточками, но, то ли поддался эмоциям, то ли отомстил Месси за критику коллег. Удалил обоих. Эмоции закипели, игра не возобновлялась несколько минут. Арбитр слушал подсказ помощников в наушники, почему-то не стал смотреть видео. Звезде «альбиселесте» пришлось покинуть поле. Это второе удаление Месси в составе национальной команды: первое он заработал в августе 2005-го в дебютной игре за сборную Аргентины с Венгрией.

Главное о матче

Чилийцы очень высоко прессинговали, однако сами же попали в свою ловушку. Они играли в три центральных защитника, и это действительно была тройка, а не пятёрка. Сборная Аргентины вскрывала оборону команды Рейнальдо Руэды проникающими передачами. Второй гол Дибала тоже забил в результате паса из глубины от Джованни Ло Чельсо, словно на велосипеде уехал от Гонсало Хары. Вдобавок и сборная Чили потеряла лидера: уже на 15-й минуте получил травму задней поверхности бедра и попросил замену Алексис Санчес.

До перерыва чилийцы ни разу не пробили по воротам «альбиселесте», а помог им сократить разницу де Вивар. На 59-й минуте он всё-таки захотел воспользоваться системой VAR и указал на «точку». Эпизод спорный. Одна нога Чарлеса Арангиса находилась в штрафной, а другая, по которой попал Ло Чельсо, за её пределами. Парагваец решил, что это пенальти.

Стычек и конфликтов в матче за третье месте было столько, как будто Аргентина и Чили играли третий финал. Судья мог удалять ещё пару человек в сборной Чили после грубых фолов на экс-полузащитнике «Зенита» Леандро Паредесе, но почему-то по-разному трактовал похожие эпизоды. Видеоповторы в футболе – замечательное изобретение, вот только человеческий фактор способен уничтожить любую благую идею.

Кстати, Паредес выглядел очень неплохо в роли опорного полузащитника. Работал в центре поля интенсивнее, чем мы привыкли в период его выступлений за «Зенит». А сборная Аргентины и без Месси взяла реванш у Чили, причём команда Лионеля Скалони победила бы крупнее, если бы Агуэро не загубил пару верных шансов.