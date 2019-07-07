«Набабкин на поле – не материться не выйдет». Топ-ивент ЦСКА для болельщиков

Все последние годы ЦСКА активно доставалось за то, что встречи с болельщикам проходят в устаревшем формате и грустных декорациях. То в манеже «армейцев», то на стадионе, но за партами и скатертями. Скучные вопросы, скучные ответы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этом сезоне клуб подготовил куда более масштабное мероприятие для болельщиков. Начиналось все с открытой тренировки со зрителями, а дальше организовывались интерактивные зоны с участием футболистов. Вторая часть ивента была доступна только для тех болельщиков, которые приобрели абонементы на новый сезон. В связи с этим недовольные зрители пытались кричать с трибун о несправедливости во время открытой тренировки. Но по факту таких, кто пришел на встречу без абонемента, было совсем мало.

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Часть открытой тренировки началась с приветствия Виктора Гончаренко, на которого специально надели гарнитуру. Но после этого над полем повисла тишина: игроки разминались, болельщики не очень понимали, что делать. Коуч ЦСКА даже уточнил, все ли в порядке. А потом признался, что сложно будет во время занятия не ругаться матом: «Набабкин на поле – не выйдет не материться».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все оживились к моменту, когда начались игровые упражнения. Главным героем трибун стал Виктор Онопко, участвовавший во всем вместе с игроками. В идеальной физической форме тренер ЦСКА выполнял все упражнения, а в двусторонке несколько раз жестко и красиво вступал в единоборства. Матч в конце тренировки стал самой бодрой частью: зрители радовались голам и финтам, а также требовали от игроков играть чуть мягче и не травмировать друг друга.

В части вопрос-ответ участвовали Гончаренко и Роман Бабаев, модерировал все Нобель Арустамян. Никаких парт со скатертями, все современно и весело. Комментатор «Матч ТВ» сам задавал вопросы, но выбирал их из списка тех, что писали болельщики в социальных сетях. Из ответов удалось узнать следующее.



● Константин Мардашвили и Данила Янов могут стать игроками основы в этом сезоне.

● ЦСКА не намерен продавать Федора Чалова, плюс клуб принципиально решил сохранить Марио Фернандеса. Хотя разговоры об уходе последнего «были небеспочвенными».

● В этом или в следующем сезоне ЦСКА хочет сделать на стадионе систему обогрева трибун. Крышу построить невозможно, а установить инфракрасные тепловые пушки – вариант.

● Играть матчи Лиги Европы в «Лужниках» клуб не будет, дерби со «Спартаком» – тоже.

● «Армейцы» ведут переговоры по переходу в клуб игрока группы атаки. Есть несколько вариантов усиления.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После этого болельщики разделились на несколько интерактивных зон, и самая большая очередь ожидаема собралась к палатке с пловом от Ильзата Ахметова и Такумы Нисимуры.

В других зонах игроки ЦСКА играли с болельщиками в баскетбол, кикер, били по воротам. К сожалению, в большинстве случаев все активности превращались в одну грустную: «Сфотографируйся со всеми болельщиками». При том, что зона для фото и автографов тоже была, отдельная: с Магнуссоном и Акинфеевым.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

До этого тот же Игорь Акинфеев в компании Алана Дзагоева и Николы Влашича отвечал на вопросы болельщиков. Главные тезисы этой беседы:

● Дзагоев последние недели жил между Россией и Германией, но постепенно восстановился и хочет к сентябрю вернуться на поле.

● Остаться в ЦСКА – в первую очередь решение Влашича, у него были и другие варианты.

● Акинфеев на необитаемый остров взял бы с собой футбольный мяч и Алана Дзагоева.

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В целом вопросы болельщиков были стандартными и повторяли то, что задается каждый год. В какой-то момент Акинфеева спросили, как долго он планирует играть в клубе. Игорь даже немного напрягся: «Ну откуда я знаю? Это как спросить, сколько я буду жить».



Такой формат встречи с болельщиков – топ и для российского футбола, и для ЦСКА. Много моментов с обеих сторон, которые можно и нужно корректировать, но в целом – это классный европейский формат, который привлекает новую аудиторию и повышает лояльность нынешней.