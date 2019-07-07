Почему трансферный бан «Челси» не переносят? Клуб же подал апелляцию

22 февраля ФИФА на год запретила «Челси» регистрировать новых игроков. Причина – многочисленные случаи нарушений регламента при переходах футболистов младше 18 лет (всего 29 случаев). В ответе клуба говорилось, что «Челси» действовал по всем правилам и обжалует запрет. Дальнейшее развитие событий казалось примерно понятным. Ведь в последние годы было сразу несколько прецедентов ограничений больших клубов в трансферах.

«Реал» в 2016 году получил годичный бан, подал апелляцию, в итоге санкции сократили: бан действовал только в январе 2017 года. «Барселоне» запретили регистрировать новичков в 2014-м – тоже на год. Каталонцы подали апелляцию в начале лета, одновременно подав прошение о том, чтобы отложить вступление решения в силу на период рассмотрения апелляции. В ФИФА её рассматривали несколько месяцев. В итоге протест отклонили, но за то время клуб купил Ракитича, тер Штегена и Суареса. «Барса» воспользовалась тем, что решение ФИФА недействительно до тех пор, пока не будет вынесено решение по апелляции. «Атлетико» столкнулся с баном зимой 2016 года, тоже подал апелляцию и летом, пока её рассматривали, купил Гамейро и Гайтана. В общем, появился не только прецедент трансферного бана, но и прецедент его обхода со стороны клубов. К этому нужно добавить несколько важных деталей.

Новички «Барселоны», подписанные перед тем, как трансферный бан вступил в силу Фото: David Ramos/Getty Images

«Барса» и «Атлетико» использовали как способ отложить санкции именно заявление в апелляционный комитет ФИФА. После этого оба клуба шли дальше и подавали апелляцию уже в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), но в период рассмотрения дела в CAS они уже не совершали трансферов. Кстати, все протесты обоих клубов во всех инстанциях были отклонены. Вторая особенность запрета на трансферы: запрещаются не собственно трансферы, а регистрация игроков. То есть подписывать их можно. Так «Атлетико» подписал Косту: он перешёл посреди сезона и полгода не играл. А теперь вернёмся к «Челси». На первый взгляд, всё сходится с ситуациями «Атлетико» и «Барселоны». На второй взгляд, появляются отличия.

Чем ситуация «Челси» отличается от других

Для начала «Челси» подал апелляцию не к началу трансферного окна, а в апреле. Это, в принципе, мелочь: видимо, расчёт был на то, что процедура рассмотрения затянется на месяцы, как бывало раньше. Но этого не случилось. 8 мая ФИФА отклонила протест. Но даже если бы рассмотрение дела длилось до сих пор, «Челси» всё равно никого не зарегистрировал бы, и это вторая неожиданность. ФИФА отказал клубу в отложении вступления санкций в силу на период рассмотрения апелляции. Это неожиданность: в предыдущих случаях правила были другими.

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Кажется, в «Челси» тоже не предполагали такого поворота. На официальном сайте клуба было опубликовано мощное заявление. Приведём его целиком.



«Футбольный клуб «Челси» поражён тем, что Апелляционный комитет ФИФА решил не откладывать санкции до окончания рассмотрения апелляции. Клуб действовал по правилам и уведомил ФИФА о намерении подать апелляцию против решения Дисциплинарного комитета о санкциях. Согласно нормам проведения процедуры, справедливости и равенства сторон, а также в соответствии с законодательством Швейцарии, апелляция клуба должна быть рассмотрена до того, как санкции вступят в силу. До этого момента, насколько известно клубу, во всех предыдущих делах когда ФИФА налагала запрет на регистрацию, санкции откладывались до завершения рассмотрения апелляции. «Челси» полагает, что к клубу отнеслись непоследовательно и не так, как к другим европейским клубам. Мы рассмотрим дальнейшие шаги, в том числе подачу заявления в CAS».



Действительно, решение ФИФА удивляет. Дело даже рассмотрели в ускоренном порядке, чтобы точно успеть до открытия трансферного окна. По информации The Guardian, новые правила и быстрое рассмотрение дела – новая политика ФИФА. Так в организации решили бороться с клубами, которые используют апелляции, чтобы выиграть время и подготовиться к трансферному бану. Эта политика была введена после того, как апелляционный комитет возглавил Томас Бодстрём, бывший футболист и бывший министр юстиции Швеции. Якобы, он поручил юристам найти обоснования, чтобы отказывать клубам в ходатайстве об отсрочке запрета на регистрацию до конца рассмотрения апелляции. Случай с «Челси» является косвенным подтверждением, информация английских журналистов похожа на правду.



Теперь апелляционный комитет ФИФА рассматривает дела о запрете на регистрацию по-другому, чем три года назад. Но это не единственное, что отличает ситуацию «Челси» от других. Что ещё?

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Так же, как другие клубы, лондонцы, получив отказ от ФИФА, обратились в высшую инстанцию. И в начале июня подали апелляцию в CAS. Как мы уже сказали, другие клубы не регистрировали новичков во время рассмотрения дела в CAS. Но не потому что это невозможно, а потому что подгадывали ко времени трансферного окна апелляции в другую инстанцию: не в CAS, а в ФИФА.



То есть вся изложенная выше история с ФИФА всё-таки оставляла шанс провести летом трансферную кампанию. Для этого нужно было подать вместе с апелляцией прошение в CAS о том, чтобы решение вступило в силу только после вынесения окончательного вердикта. Нельзя сказать, что это точно дало бы положительный результат. Но в комментарии для газеты The Telegraph представитель CAS сказал, что для самой возможности отложить санкции нужно хотя бы подать такое прошение. Без него рассмотрение апелляции проходит на фоне запрета на регистрацию новичков, а не откладывает его.



Так вот, «Челси» этого прошения в CAS не подал. По словам сотрудника Спортивного арбитражного суда в Лозанне, организация получила от клуба только апелляцию на решение ФИФА, но без упоминаний об отсрочке его вступления в силу.



Неожиданный поворот. Возможно, в «Челси» на фоне отказа от ФИФА посчитали такое прошение бесперспективным, но нельзя исключать и другие причины. Например,

недоработку юридического отдела клуба, не предусмотревшего возможность отложить бан, пока дело рассматривается в CAS. Звучит неправдоподобно, но после историй, например, с «Реалом» и Черышевым в матче Кубка Короля или «Барселоной» и бонусами лояльности для Неймара, мы убедились: даже в самых профессиональных клубах нельзя исключать фактор случайной ошибки. Также можно предположить, что клуб сознательно решил не бороться за право купить летом новых игроков и выбрал прожить в режиме экономии ближайший сезон, но хотя бы гарантированно не рисковать следующим сезоном.

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Летом трансферов в «Челси» точно не будет?

Всё может поменяться, если вдруг в CAS удовлетворят апелляцию «Челси». Но обычно рассмотрение дела в этой организации занимает несколько месяцев. Трансферное окно в Англии закрывается восьмого августа, апелляция была подана в июне. Шансов успеть очень мало. Даже если вдруг решение CAS будет положительным для клуба. Кстати, в теории, это возможно.



В случаях «Барселоны» и «Атлетико» суд в Лозанне оставлял в силе санкции ФИФА, но прецедент отмены санкций всё-таки есть. И его создал, кстати, именно «Челси». В 2010 году ФИФА запретила клубу совершать трансферы в течение полутора лет из-за нарушений регламента при переходе Гаэля Какуты (на тот момент несовершеннолетнего). Но CAS полностью удовлетворил апелляцию «Челси» и снял все обвинения. То есть подача апелляции в Лозанну – не формальность. Проблема только в нехватке времени. Представители CAS в июне в пресс-релизе подчеркнули, что не могут даже приблизительно указать сроки рассмотрения дела.

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