Упёртость «Атлетико» может изменить трансферный рынок. И не только в Испании

Мы давно привыкли, что футболисты, чья востребованность поднимает ценник за 50 млн евро, начинают вести себя капризнее голливудских звёзд 40-х годов. Благодаря агентам и силе собственного воображения они и раньше могли выклянчить всё, что захочется, но теперь ситуация стала даже более неприятной. Всё чаще игроки уверены, что они выше собственных контрактов, а в глобальном смысле — что их имена важнее историй клубов, за которые они выступают.



Все помнят историю Усмана Дембеле, который и сезона не провёл в дортмундской «Боруссии», а уже потребовал отпустить его в «Барселону». И эта просьба была ультимативной: он отказывался работать, нарушая контракт, пока его прихоть не была исполнена. «Боруссия» не проявила тогда достаточно жёсткости, хотя могла: у футболиста только закончился первый год пятилетнего контракта, и сумма отступных ещё не была активирована. Зарплата Дембеле ещё не была неподъёмной для Дортмунда (всё же в Германию он приехал в статусе лишь пробивающегося таланта), и клуб вполне мог выступить жёстко — проигнорировать ультиматум, не вести переговоры с «Барселоной» и выставить француза подышать свежим воздухом в дубле.

Тот переход, случившийся фактически в результате шантажа, открыл новую эру трансферного рынка. «Боруссия», отчаянно пытающаяся приблизиться к европейским суперклубам по своей мощи, была поставлена на место, а те самые суперклубы заметили, что могут вытворять всё, что захотят, даже с теми, кто на пороге топ-уровня.

«Вы просите нашего игрока, но делаете это без уважения». «Барсой» недовольны Гризманн достал всех, но опять рискует остаться без трансфера.

Нарушать предыдущие договорённости — как одна из таких прихотей. Понятно, что в случае с Антуаном Гризманном речь изначально едва могла вестись о джентльменском поведении — слишком переменчива погода в голове у француза — но «Барселона» даже здесь решила, что может вести себя, как ей вздумается. Вот как переводится «попросить отсрочку у „Атлетико“» на понятный язык: клуб, который вступил в переговоры с игроком за спиной у его действующего работодателя, теперь хочет, чтобы этот работодатель ещё и помог разобраться с финансовым фэйр-плей. Просто прекрасно!

«Атлетико», в отличие от Дортмунда, проявил больше решимости — что в целом соответствует имиджу клуба, где главным тренером работает Диего Симеоне. Гризманн устроил осточертевшее уже всем сторонам шоу на два сезона, но теперь клуб совершенно чётко даёт понять, что ни на какие уступки не пойдёт: или «Барселона» платит полную сумму отступных в нынешний отчётный финансовый период (вот в чём проблема с ФФП), или игрок продолжает выполнять контрактные обязательства. С точки зрения современного рынка это, безусловно, вызов. Дерзкий, но обоснованный.

Самое интересное, что сама новая трансферная реальность выступает за дерзость и принципиальность околотоповых клубов. Дело в том, что теперь совсем необязательно показывать свой уровень на протяжении хотя бы пары сезонов — достаточно нескольких ярких матчей и умелой раскрутки, чтобы о тебе заговорили, как о безоговорочной новой звезде. В таких условиях проявлять принципиальность гораздо проще: футболист с ветром в голове может посидеть некоторое время на скамейке или во второй команде, и его падение в стоимости не будет критическим — клуб найдёт другого 19-летнего юношу, который вчера стоил три копейки, а сегодня нарывается на мировой трансферный рекорд.



И эта принципиальность в итоге сработала: «Атлетико» получит желаемые деньги одним траншем. По данным испанских инсайдеров, Гризманн сам выкупит свой контракт у клуба за сумму отступных. В переводе на понятный язык: «Барселона» не может обойти финансовый фэйр-плей легальными путями и использует полулегальные. Француз получит 120 млн от спонсоров «Барсы», и формально это не будет клубной трансферной тратой. Так «Пари Сен-Жермен» покупал Неймара, так будут в ближайшее время покупать многих дорогих звёзд.

«Барселона» задумала грандиозный обмен. Всё ради возвращения Неймара Есть все основания считать, что в случае осуществления эта сделка будет уникальной.

Ждать помощи от УЕФА не приходится: европейские футбольные чиновники панически боятся потерять суперклубы, которые постоянно грозят создать свою коммерческую лигу, а потому не вмешаются в такие полулегальные трансферы. Только принципиальное отношение к отдельным игрокам и совсем уж наглым действиям клубов-монополистов может помочь сохранить адекватность в трансферном мире.