«Спартак» покупает сына легенды, «Зенит» уговорил Сутормина. Трансферы РПЛ

На трансферном рынке РПЛ облачно, но с прояснениями. Для некоторых клубов иногда выглядывает солнце, согревающее приятными горячими новостями. Например, «Спартак» работает над многообещающей сделкой.

«Зенит» сократил состав на 8 человек и взял первого новичка. Трансферы РПЛ Рассказываем о состоявшихся трансферах и слухах в РПЛ за первые дни июля.

По информации Gazeta Sporturilor, столичный клуб близок к приобретению атакующего полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи – сына легендарного румынского футболиста Георге Хаджи. Согласно источнику, «Спартак» предложил за 20-летнего игрока 12 млн евро. Янис был лидером сборной Румынии на завершившемся в июне молодёжном Евро-2019. Стал автором двух голов в ворота Хорватии и Англии, сделал ассист в полуфинале с Германией. Румыны неожиданно завоевали путёвку на Олимпиаду-2020. За «Вииторул» Хаджи-младший сыграл в минувшем сезоне 39 матчей, забил 14 мячей и отдал 8 голевых пасов. Был капитаном команды.

«Я готов играть где угодно, – прокомментировал Янис в интервью Digi Sport слухи о своём трансфере. – Важно, чтобы новый клуб был заинтересован во мне. Лучше бы перейти в клуб, который проявил наибольшее желание меня подписать. У меня есть поддержка «Вииторула». Она заключается в том, чтобы выбрать не самое выгодное в финансовом плане предложение, а в том, чтобы выбрать клуб, где я смогу играть. Вся карьера впереди. Хочу развиваться как футболист».

Тем временем «Спартак» официально подтвердил уход Сальваторе Боккетти. Защитник и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторону. По всей видимости, итальянец продолжит карьеру в «Вероне».

«Зенит» всё-таки смог договориться с полузащитником «Оренбурга» Алексеем Суторминым, который, казалось, выбрал «Рубин». Пожелание Сергея Семака видеть в своей команде кандидата в сборную России оказалось решающим аргументом в переговорах. Как стало известно «Чемпионату», 8 июля Сутормин пройдёт медобследование для петербургского клуба и подпишет контракт.

Между «Зенитом» и «Рубином» установились добрые отношения, поэтому казанский клуб не будет идти против желания 25-летнего игрока выступать за топ-клуб России. Более того, по информации, имеющейся у «Чемпионата», из Казани в Петербург может перебраться 18-летний защитник Раиль Абдуллин. Чемпионы России в свою очередь готовы отпустить в «Рубин» полузащитника Роберта Мака и нападающего Луку Джорджевича. По данным «Бизнес Online», в случае с черногорцем речь идёт об аренде, тогда как сам Лука предпочёл бы снова отправиться в тульский «Арсенал».

Фамилия Джорджевича фигурирует и в ещё одном возможном трансфере «Зенита». Как сообщают британские СМИ, петербуржцы предложили 9 млн фунтов стерлингов за плеймейкера «Селтика» и сборной Австралии Тома Рогича. Клуб из Глазго требует 15 млн, однако не исключён вариант, при котором «Зенит» и «Селтик» просто обменяются футболистами.

Тем временем в Испании написали об интересе чемпионов России к форварду «Реала» Кристо Гонсалесу. Marca утверждает, что «Зенит» претендует на 21-летнего игрока наряду с «Айнтрахтом», «Андерлехтом» и целым рядом испанских клубов. В минувшем сезоне Кристо Гонсалес четыре раза сыграл за первую команду и поразил ворота «Мелильи» в Кубке Испании, а за фарм-клуб «Реала» забил 20 голов.

Наконец, как стало известно «Чемпионату», левый защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин близок к переходу в «Сочи». Ранее дебютант РПЛ приобрёл у чемпиона России Ивана Новосельцева, Ибрагима Цаллагова и Дмитрия Полоза. Ждут в сочинском клубе и экс-нападающего сине-бело-голубых Александра Бухарова, который стал свободным агентом после ухода из «Рубина».

Ещё одна новости о «Рубине» – переговоры руководства казанского клуба с коллегами из «Гётеборга» по поводу перехода защитника Карла Старфельта. Согласно шведским СМИ, сумма трансфера должна составить 1 млн евро. Пока же «Рубин» официально подтвердил, что Хвича Кварацхелия и Евгений Марков присоединились к команде.

ЦСКА претендует на вингера «Эвертона» Анри Оникуру. Как утверждает Sporx, 22-летний нигериец может перейти в российский клуб на правах аренды. Прошлый сезон Оникуру отыграл в «Галатасарае»: забил 16 голов и сделал 6 голевых передач в 44 матчах чемпионата и Кубка Турции.

«Ахмат» подписал контракт с защитником «Анжи» Павлом Калошиным, после чего отдал его в аренду «Торпедо». Не исключено, что в Грозный переедет и атакующий полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе. По информации, имеющейся у «Чемпионата», «Ахмат» готов взять спартаковца в аренду до конца сезона.

Участник Лиги Европы «Арсенал» договорился о возвращении в клуб полузащитника Горана Чаушича. 27-летний серб выступал за тульскую команду до прошлого сезона, а потом ушёл в «Црвену Звезду». «Арсенал» заплатит за трансфер 500 тыс. евро.

Дебютант РПЛ «Тамбов» продлил аренду полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова (с правом выкупа) и взял бывшего защитника «Анжи» Гурама Тетрашвили. «Уфа» подписала контракт с 19-летним правым защитником Тургаем Мохбалиевым, который ранее играл за «молодёжку» «Спартака». «Крылья Советов» объявили об уходе из клуба по состоянию здоровья полузащитника Мохаммеда Рабиу.