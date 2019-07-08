Моцарт: до сих пор не могу объяснить перевод в дубль меня, Титова и Калиниченко

– Готовясь к интервью, глянул нарезки матчей «Спартака» при вас. Полупустые «Лужники», по периметру первого ряда солдаты… Славные были времена?

– Я храню эти воспоминания с теплотой. У меня тогда только-только родился сын, но мы отлично справлялись. Пожили в разных домах. Мы с женой в магазине изображали курицу и свинью, чтобы продавцы нас поняли. Даже звуки животных имитировали. Всегда находили способ объясниться.

– В России бывали после ухода из «Спартака»?

– Нет. Не приезжал с 2009 года. Десять лет получается. Зато на ЧМ-2014 ходил на матч Россия – Алжир. Игра состоялась в моём родном городе – Куритибе. Ко мне подходили фанаты из России и фотографировались. Было очень трогательно. Мои дети и жена увидели, что меня помнят. Особенно приятно для моей дочки, которая была маленькой и не запомнила Москву. Теперь она своими глазами видела, что меня с теплотой встречают фанаты из далёкой России. Значит, я запомнился своей игрой. Классный момент.

Фото: «Чемпионат»

– Вернёмся в начало вашей карьеры в «Спартаке». Это правда, что в 2004-м вами интересовались «Ювентус», «Рома», «Фиорентина», но «Реджина» принципиально не хотела отдавать капитана конкурентам, поэтому вы оказались в Москве?

– Был интерес со стороны «Ювентуса». «Фиорентина» сделала предложение мне и «Реджине», но мне хотелось играть со «Спартаком» в Лиге чемпионов. Ну и красно-белые предложили «Реджине» больше, чем остальные клубы.

– Чем вас удивила Россия?

– Для меня стал сюрпризом уровень игроков в «Спартаке». У нас были Павлюченко, Кавенаги, у Калиниченко отличная техника, Быстров с шикарной скоростью.

– Кто был самым сильным футболистом «Спартака» в вашу эпоху?

– Титов. Крайне умный футболист. Очень жаль, что мы с таким составом не выиграли чемпионат России.

– С кем-то остались на связи из «Спартака»?

– Увы, нет. Практически со всеми потерял контакт. С Кавенаги один раз пересеклись, когда он выступал в чемпионате Бразилии. С Клементе Родригесом тоже, когда он играл за «Сан-Пауло». С Велитоном иногда списываюсь. Ну и ещё общаюсь с Гилерме из «Локомотива». У него жена из Куритибы, и они приезжают периодически.

– Место, которое вам больше всего запомнилось в Москве?

– Кремль. Я там был три раза. Чувствуется местная культура. Сначала сходил с супругой и детьми, а потом водили туда гостивших родственников. Дважды были в Большом театре.

– Титов говорил, что первые два сезона в «Спартаке» вы были идеальны. Согласны, что они вам дались лучше, чем последующие два?

– Первые два года дела шли хорошо вообще у всей команды. В 2006-м и 2007-м заканчивали вторыми. Там, кажется, одного или двух очков не хватило.

– В 2007-м – двух очков. А в 2006-м «Спартак» и ЦСКА набрали по 58 очков, и «армейцы» стали чемпионами по дополнительным показателям.

– Эх… Как же жаль.

«Мы все проиграли то дерби. Не только я, Титов и Калиниченко»

– Бывший гендир «Спартака» Шавло утверждал, что именно вы не давали Велитону расслабляться. Что он имел в виду?

– Я всегда посвящал себя работе в «Спартаке», ладил со всеми, много тренировался. Показывал на своём примере, как нужно работать. Вы же знаете, что у бразильцев другой менталитет. Мы поддерживаем весёлую атмосферу, это часть нашей культуры, для нас такое поведение естественно. Мы на тренировках можем шутить, общаться, смеяться. Европейцы серьёзнее.

– Бразильцы в РПЛ запомнились тем, что опаздывали на сборы и нарочно получали жёлтые карточки, чтобы уйти раньше в отпуск.

– Я никогда не получал карточки с мыслью о том, чтобы пораньше уйти в отпуск. Все предупреждения и удаления были только игровыми. Про других игроков не знаю. Может и было, не могу судить.

– В 2007-м вы приехали на сбор «Спартака» с опозданием на семь дней. За это вас отправили в дубль.

– Дело было так. В конце сезона-2006 я был травмирован, не мог нормально тренироваться, но тренер просил меня всё равно выходить на поле. Я играл с травмой до конца года, и Федотов дал мне дополнительно 10 дней отпуска. Потом мне сказали, что меня не отпускали, оштрафовали и отправили в дубль.

– При Федотове вы забили свой лучший гол за «Спартак»?

– Мяч в ворота «Слована» получился одним из самых красивых и важных. Благодаря этому голу мы прошли в групповой этап Лиги чемпионов. Помню, в гостях сыграли – 0:0, а дома победили – 2:1. Забили я и, кажется, Павлюченко. Помню, мне удалось забить всем принципиальным соперникам: ЦСКА, «Зениту», «Локомотиву», «Динамо».

Видео

– Летом 2008 года Станислав Черчесов без объяснений отравил в дубль Титова, Калиниченко и вас. Спустя столько лет вы поняли, что это было?

– «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 1:5. Похоже, это стало причиной нашего перевода в молодёжку. Объяснить произошедшее, честно, я до сих пор не могу.

– После этого вы пообщались с Черчесовым, и он вернул вас в состав. Что вы сказали друг другу?

– Мы встретились и говорили через переводчика Рому (Асхабадзе. – Прим. «Чемпионата»). Я сказал, что как игрок «Спартака» уважаю любое решение тренера, даже не понимая и не соглашаясь с ним. На мой взгляд, ни Титов, ни Калиниченко, ни я не заслуживали перевода во вторую команду. Всё-таки мы все проиграли в дерби. Не только я, Титов и Калиниченко. Тогда вообще всех надо было наказывать.

– И что ответил Черчесов?

– Сказал, что принял такое решение, потому что мы капитаны команды. Он утверждал, что к нам другое отношение.

– Почему тогда вас вернули в основу, а Титова и Калиниченко – нет?

– Честно, я уже не помню детали того разговора. У меня вообще в голове осталось больше приятных воспоминаний.

– Ваш самый счастливый день в «Спартаке»?

– Когда мне дали капитанскую повязку в «Спартаке». Большая честь для иностранца! Это было при Черчесове, кстати. Похоже, он увидел во мне лидерские качества. До этого я был два года капитаном в «Реджине».

– В 2009-м казалось, что вы перешли из «Спартака» в итальянский «Торино», а потом выяснилось, что вы оказались всё-таки в бразильском «Палмейрасе». Что это было?

– Ха! Я сам не представляю. Я был очень близок к «Торино». Ездил в Милан на подписание контракта, но в результате уехал из Италии без соглашения.

– «Торино» передумал или «Спартак» не отпустил?

– Вот честно, не представляю до сих пор. И, похоже, никогда не узнаю.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

– Вы смотрели матчи сборной России на ЧМ-2018?

– Конечно, все игры.

– Когда смотрели, что рассказывали друзьям про Дзюбу и Черчесова?

– Я был рад увидеть знакомые лица, с которыми работал в «Спартаке». При мне Дзюба только-только начинал. Тогда Павлюченко был объективно сильнее. За эти годы Дзюба прогрессировал, вырос во всём, что требуется нападающему. Он был очень хорош на турнире. Кстати, это же можно сказать и про Черчесова. ЧМ-2018 сделал и его сильнее.

– Вы застали в «Спартаке» четырёх тренеров: Старкова, Федотова, Черчесова и Лаудрупа. С кем у вас было больше всего понимания?

– Я благодарен всем. С ними было комфортно. Наверное, выделю Черчесова. Сильная личность. Здорово, что он столького добился.

– После шести лет в Серии А вы могли научиться чему-то новому в РПЛ?

– Очень разные турниры. Чемпионат России намного более открытый, атакующий. В Италии все следят за тактикой обороны.

– Вы даже не представляете, насколько всё поменялось. Сейчас у нас весьма оборонительный футбол.

– Может, потому что к вам приехало много иностранных тренеров? На самом деле бразильский футбол сейчас тоже проходит этот оборонительный уклон. Многие выходят на поле не с желанием победить, а с мыслью не проиграть.

«Ездил на стажировку к Гвардиоле. Он контролирует соперника, владея мячом»

– У вас есть своя фабрика по производству кашасы – бразильского алкогольного напитка (40 градусов), который производится за счёт дистилляции забродившего сока сахарного тростника.

– Да, мы открыли фабрику в 2004 году, ещё когда я выступал в «Реджине». Начали с малого, но за счёт усердия сильно продвинулись за 15 лет. У нас одна из 10 крупнейших бразильских фабрик кашасы. Два года назад нас признали лучшим производителем этого напитка в Бразилии. Дело так разрослось, что у нас поставки в США. Туда отправляем 90% продукции.

– Почему именно туда?

– Изначально было три владельца — я и два моих бразильских товарища. Один из наших клиентов был американец, который позже стал четвёртым владельцем. С его помощью мы наладили поставки в США.

– Сколько стоит кашаса с вашего завода?

– 40 долларов. Для бразильского рынка это дороговато.

– Как вы контролировали работу фабрики, играя в Европе?

– Тогда два бразильских партнёра были вовлечены в ежедневные дела. Да и сейчас то же самое. Я работаю тренером в «Куритибе», где начинал карьеру футболиста. Четыре года занимался командой U20. Сейчас работаю в главной команде.

– Фабрика позволяет заработать больше денег, чем футбол?

– Меньше, чем когда я был футболистом, но больше, чем я сейчас получаю в качестве тренера.

– В Бразилии большие налоги для фабрик?

– Зависит от обстоятельств. Мы сейчас пришли к 27-30% налога. Многовато, конечно.

– Вы сами кашасу пьёте?

– У меня на это нет времени. Постоянно игры и тренировки.

– Вы ездили на стажировку к Гвардиоле.

– Да, сильное впечатление – своими глазами увидел работу лучшего тренера в мире. Он контролирует соперника владея мячом. Хотя, конечно, не всё, что делает Гвардиола, можно интегрировать в бразильский футбол. Из-за полей, из-за футболистов и из-за других моментов.

«Есть ощущение, что я ещё вернусь в Россию»

– Когда ваши бразильские друзья просят рассказать о России, что им говорите?

– В России иногда можно выставлять пиво на улицу, чтобы его охладить. Такой же холодильник, который превращает всё в лёд. Народ мне не верит.

– С какими чувствами узнали, что «Спартак» всё-таки выиграл чемпионат России в 2017-м?

– Я увидел новость в интернете. Потом посмотрел видео, как фанаты захватили поле на стадионе. Сразу захотелось быть тренером «Спартака» в этот момент. Вообще, внутри меня есть ощущение, что я ещё вернусь в Россию. Может быть, в качестве тренера. Кто знает, возможно «Спартака».

– Это правда, что, выступая в «Спартаке», вы могли стать футболситом сборной Польши?

– Да, было дело.

– Почему именно Польши? Вы же там никогда не играли.

– Наш вратарь Войцех Ковалевски обдумывал эту идею. Он общался с людьми из польской футбольной федерации и предложил мне ещё одно гражданство. Дело в том, что отец моей матери был из Польши. Увы, не срослось. Кажется, там что-то с документацией не сложилось.

– И последнее. Сейчас многие европейские и российские скауты присматривают футболистов в Бразилии. Кого могли бы посоветовать из «Куритибы»?

– На сегодняшний день – Игорь.

– То есть как Игорь? На самом деле Игорь?

– Игорь Жезус. 18 лет. Сильный нападающий.