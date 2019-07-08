Янис Хаджи очень крут для РПЛ. Но у «Спартака» отличные шансы взять его

Тот самый плеймейкер?

Усиление позиции центрального атакующего полузащитника было для «Спартака» приоритетной задачей в летнее трансферное окно. Клуб очень старался, закидывал удочки в разные стороны, но не закрыл вопрос ни перед началом сборов, ни во время, ни даже после их окончания. Варианты с аргентинцем Макаллистером, украинцем Малиновским, боснийцем Круничем и бельгийцем Ванакеном не сработали, пришлось переключаться на другие кандидатуры. Новым выбором красно-белых стал 20-летний полузащитник Янис Хаджи, сын великого Георге Хаджи.

Кого ещё хочет купить «Спартак». Всё о трансферах красно-белых Инсайды и фамилии, многие из которых до сих пор не фигурировали в прессе.

Информация об интересе «Спартака» к этому футболисту впервые появилась в СМИ ещё в июне, но тогда осталась почти незамеченной. В конце прошлой недели история получила продолжение, а сегодня – официальное подтверждение. Президент «Вииторула» Георге Попеску заявил, что многие клубы желают заполучить Хаджи-младшего, и «Спартак» не просто входит в их число, а проявляет едва ли не наибольшую настойчивость. Московский клуб готов расстаться с 12 млн евро, чтобы поскорее закрыть кадровую брешь.

Успел съездить в Италию и вернуться

Первое, что нужно знать о Янисе: пусть он папенькин сынок (и где-то отец, который одновременно как владелец «Вииторула», так и главный тренер, ему действительно помогает и проталкивает), однако талант молодого футболиста бесспорен. Если дебют в элитном дивизионе Румынии в 16 лет, получение капитанской повязки в столь юном возрасте и «десятку» на спине можно списать на блат, то переход в 2016-м в «Фиорентину», классная и результативная игра в «Вииторуле» и молодёжной сборной, вызов в главную национальную команду и интерес со стороны десятка крутых европейских клубов – всего этого потенциальный новичок «Спартака» добился уже сам.

В «Фиорентине» у Хаджи, правда, ничего не получилось. Он два года играл за Примаверу, а за главную команду лишь дважды выходил на замену в матчах с «Кальяри» в октябре 2016-го и «Пескарой» в мае 2017-го, в остальное время в лучшем случае просто попадая в заявку. В январе 2018-го, устав смотреть на мучения сына и приостановившуюся карьеру, Георге Хаджи выкупил его обратно в «Вииторул». За те же 2 млн евро, за которые и продавал. Позже Хаджи-отец заявлял, что определённые силы попросту блокировали развитие Яниса.

Конкретика – 32 балла за два сезона

Просматривая атакующих футболистов, часто обращают внимание на их результативные действия в двух последних сезонах – так получается более или менее объективная оценка эффективности. У Яниса Хаджи с этим всё в порядке. Сразу же по возвращении в «Вииторул» он стал лидером команды, полностью оправдывая и 10-й номер, и статус капитана. За 53 игры он забил 20 мячей и сделал 12 результативных пасов.



В прошедшем чемпионате Румынии у Яниса «7+5» в 24 играх регулярного первенства и «3+2» в 7 матчах второго этапа. Ещё 4 балла он набрал в Кубке. Кто-то может скептически заметить, что чемпионат Румынии – так себе показатель, сильных команд там не так чтобы много, однако и здесь у Хаджи есть контраргумент. А именно – игра на недавнем чемпионате Европы U21.



Там Янис был капитаном, а румынская команда стала одним из открытий. Она вышла из группы с Францией, Англией и Хорватией в полуфинал с первого места, обыграв хорватов (4:1) и англичан (4:2) и сведя вничью матч с Францией (0:0). В полуфинале случилось обидное поражение от Германии (2:4) на последних минутах.



Игра Хаджи на турнире получила высокие оценки. Особенно удались ему встречи с Хорватией и Англией, в которых он забил по голу. Плеймейкерские навыки Яниса подтверждает факт 15 ключевых передач за 4 матча – по этому показателю он стал одним из лидеров чемпионата.

Уникальное качество: абсолютная двуногость

Первое, что бросается в глаза, – любовь Яниса к ударам. Он бьёт отовсюду, дистанция и количество соперников на пути значения не имеют. А ещё сильнее удивляет то, что ему без разницы, с какой ноги наносить удары. Если мяч под левой – выстрелит с левой. Если под правой – не будет перекладывать под другую и тратить время, пробьёт с правой. Причём удары по точности и силе равноценны, обеими ногами может как забить гол-шедевр, так и коряво отправить мяч в сторону углового флага.



Понятие «сильная нога» в данном случае неактуально. Сильные – обе. В этом ещё раз убеждаешься, когда просматриваешь все пенальти Яниса. Удивительно, но он их тоже исполняет разными ногами, по настроению. И стандарты закручивает одинаково что правой, что левой. В одном из матчей, кстати, Хаджи забил прямиком с углового.

Безудержная тяга Хаджи к ударам приводит к графическим картам, где нет пустого места. Умение выстрелить издали – качество, которое ценится в нашем чемпионате с повсеместной любовью к глубокой обороне, тем более у «Спартака» после ухода Промеса из дальнобойщиков остался разве что Фернандо, который со своей невысокой мобильностью и неразворотливостью с трудом расчищает себе пространство. Можно говорить с уверенностью, что свои 2-3 попытки за матч он будет иметь (в прошлом сезоне во всех турнирах у него – 3,7 за игру, то есть 193 удара, 76 точных, 18 голевых).

Но также неоспорим и тот факт, что зелёный пока Янис наносит множество пустых, неподготовленных ударов, которые имеют минимальный вес по шкале xG и срывают атаки с несколькими альтернативными вариантами развития. С опытом к нему, вероятно, придёт понимание баланса между смелостью и излишней самоуверенностью, сейчас же Янис периодически может раздражать болельщиков своими совсем дворовыми решениями.

По обостряющим передачам будет в пятёрке-семёрке лучших в РПЛ

Ассистентские навыки развиты у Хаджи тоже на достаточно высоком уровне. Здесь снова стоит напомнить о его двух одинаковых ногах (а в условиях нехватки времени и плотности это фантастический козырь!), и также отметить другие качества футболиста – скорость, технику, культуру паса и видение поля. Качественную ключевую передачу Янис способен выполнить из любой зоны, будь то глубина поля или граница штрафной. Любимое его действие – приём мяча в зоне правого фланга, смещение в центр под левую и мягкий «парашютик» за спину защитникам на форварда. Такие обострения у него преобладают, хотя хватает и разрезающих пасов низом, и прострелов из фланговых зон.



В прошлом сезоне Хаджи выполнил 166 ключевые передачи за 4554 минуты. В среднем это 3,3 паса за 90 минут. В России с такими цифрами он занял бы пятое место после Перейры (5), Дзюбы (3,9), Алексея Миранчука (3,8) и Влашича (3,4).

Дриблинг – смелый, резкий, но должен двигаться умнее

Также Янис хорош тем, что способен преодолевать чужой прессинг за счёт самостоятельного движения с мячом. Он обладает тонкой техникой достаточной для представителя центра поля скоростью – и этого ему хватает, чтобы разворачиваться и уходить из-под опеки, даже если пространства не так много.



Однако над дриблингом ему надо работать. В первую очередь нужно научиться выбирать правильные моменты для самостоятельного ведения мяча и определять верное направление движения. Многие попытки Яниса смотрятся коряво и нелепо просто потому, что он утыкается в корпус соперников вместо того, чтобы ловить их на противоходе.



Хотя статистически эффективность Яниса смотрится достойно – 3,8 удачных из 6 (62 процента).

Почему «Спартак» для игрока лучше, чем «Барселона»

При всех своих плюсах Хаджи однозначно пока не созрел для топ-клуба. У него хватает проблем с принятием решений и стабильностью, ему ещё предстоит окрепнуть и окончательно созреть для большой футбольной Европы. Но прогресс Яниса неоспорим – поэтому гранды играют на опережение и приглашают футболиста уже сейчас, торопясь и боясь упустить. Та же «Барселона» предлагает за Хаджи сопоставимые со «Спартаком» деньги. Возможно, даже чуть большие – в прессе фигурировала сумма в 15 млн евро.



Однако это не тот случай, когда название клуба может сыграть решающую роль. Почему? Да потому что «Вииторул» не ставит перед собой цель заработать любой ценой. Мы же помним, что владелец клуба – Георге Хаджи, и он прежде всего заинтересован в развитии карьеры сына. «Барселона» в своём предложении открыто заявляет, что на ближайший сезон отдаст игрока в аренду в «Вальядолид», а что будет потом – никто не знает. Неопределённость – не лучший спутник для молодых футболистов, повторять ошибку с «Фиорентиной» семья Хаджи не хочет. За пару лет Янис стал сильнее, но риск осесть на лавке всё равно велик. Не только в случае с «Барселоной», но и с любым другим топ-клубом.



«Спартак» же готов предложить Хаджи едва ли не гарантированное место на поле (других сильных плеймейкеров нет), футболист наверняка получит столько же времени, сколько в «Вииторуле», а лишится разве что капитанской повязки и 10-го номера. Это действительно история, в которой российский клуб имеет шанс обойти всемогущего гранда.



При подготовке материала использованы данные InStat.