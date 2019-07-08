В 20 лет Эль-Шаарави не захотел ехать в Россию. В 26 — уехал в Китай

28 июня Стефан Эль-Шаарави сказал, что отверг предложение из Китая. «У меня нет желания покидать Европу. Я всё ещё хочу играть на высочайшем уровне. Ещё слишком рано делать такой радикальный выбор. Не в 26 лет». Клубом, которому отказал итальянец, был «Шанхай Шэньхуа». Команда заняла седьмое место в прошлом розыгрыше Суперлиги и слабо начала новый чемпионат. Кике Санчес Флорес был уволен после всего лишь 17 матчей работы. После 13 туров «Шанхай» имеет всего 12 очков: сезон уже не спасти, а вот риск вылететь вполне реален. Понадобились срочные меры.

Эль-Шаарави объяснил, почему отказался от перехода в «Шанхай Шэньхуа»

И «Шанхай Шэньхуа» сделал Стефану предложение, от которого тот не смог отказаться. Восьмого июля, через девять дней после заявления, что он хочет играть на высочайшем уровне, Эль-Шаарави подписал контракт с китайским клубом. «Рома» выручила за него 20 млн евро, а сам игрок, по сведениям итальянских СМИ, получил трёхлетний контракт с зарплатой 10 млн евро в год. И ещё 10 млн евро подъёмных.

Эль-Шаарави перешёл из «Ромы» в «Шанхай Шэньхуа» за € 18 млн

«Рома» отпустила игрока за большими деньгами и попрощалась красиво, словами благодарности и нарезкой голов, но всё-таки кажется, что Стефан мог распорядиться своей карьерой и лучше.

Эль-Шаарави дебютировал в сборной Италии в 2012 году, всего в 19 лет. Тот год стал прорывным: он впервые оказался в основе большого клуба в Серии А, и в 34 матчах в «Милане» забил 16 голов. А ещё стал самым молодым игроком «Милана», забившим в Лиге чемпионов. Тренер сборной Италии называл его будущим итальянского футбола. Сильвио Берлускони говорил, что предпочтёт его Эдинсону Кавани, а Луи ван Гал считал, что форвард опаснее Марио Балотелли.



«Манчестер Сити» хотел его приобрести, но «Милан» отказался продавать. А летом 2013 года клуб, по информации Gazzetta Dello Sport, получил огромное предложение от «Анжи». В «Милане» эту информацию не подтвердили, но сам Эль-Шаарави позднее признался, что тем летом отказался от «мегапредложения» из России.

К сожалению, первый сезон во взрослом футболе стал остался для него лучшим. Следующий год он целиком пропустил из-за травмы, потом опять травма – ещё полгода вне игры. «Милан» сначала отдал его в аренду в «Монако», а в начале 2016 года в «Рому». Через полгода римляне выкупили его за 13 млн евро. Очень мало за 23-летнего игрока, который не так давно считался чуть ли не главным талантом Италии. Но в этот период вместились несколько историй с нарушением дисциплины и две серьёзные травмы.



В «Роме» под руководством Лучано Спаллетти Стефан сразу преобразился. В первых шести матчах совершил семь результативных действий. В общем, выкуп за 13 млн выглядел супервыгодной сделкой. Правда, в дальнейшем он так и не вышел на новый уровень – не стал ключевым игроком. За всю карьеру он так ни разу и не повторил результатов самого первого сезона. Но выглядел неплохо, а в последнем сезоне, провальном для «Ромы», даже стал лучшим бомбардиром команды с 11 голами.



Два последних года Эль-Шаарави обходился без серьёзных травм, наконец вышел на стабильный уровень игры – заявление о том, что он хочет остаться в Европе выглядело логично. Но не сложилось.

Правда, ему всего лишь 26 лет. Да, уезжать в Китай в таком возрасте рановато. Но это значит, что ещё можно и успеть вернуться. Контракт всего на три года – европейские клубы подписывают игроков на более долгие сроки. Возвращения Эль-Шаарави в Европу можно ждать в более раннем возрасте, чем многие звёзды уезжают в Китай.