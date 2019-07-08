Российского игрока нужно уметь уговорить. Чему учит история Сутормина

Вам наверняка не понравилась история с переходом Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Зенит» транзитом через «Рубин», вне зависимости от того, за какую команду РПЛ вы болеете. Со стороны всё это действительно выглядело странно и даже некрасиво. 29 июня кандидат в сборную России подписывает четырёхлетний контракт с «Рубином» и признаётся в интервью пресс-службе, что «очень-очень рад оказаться в клубе, где надеется стать ещё сильнее и лучше». Но девять дней спустя оставляет Казань ради Петербурга. Самый простой вывод, который приходит в голову после случившегося: «Зенит» подключил «верхушку» и надавил на «Оренбург» по линии общего спонсора двух клубов «Газпрома». Судя по комментариям читателей, многие болельщики убеждены в этом. На самом деле это правда. Но правда, отражённая в кривом зеркале.

По информации, имеющейся у «Чемпионата», в руководстве «Зенита» действительно не поняли того, что произошло. Прежде всего, потому что агенты Сутормина преследовали собственные интересы, а «Оренбург» нарушил предварительную договорённость о трансфере. В контракте полузащитника с оренбургским клубом было чёрным по белому написано, что по окончании сезона он имеет право бесплатно уйти в любой клуб РПЛ. В «Зените» спокойно вели переговоры с Алексеем, будучи на сто процентов уверенными в том, что он выберет Петербург. Наверное, 99% российских футболистов на его месте даже не раздумывали бы, ведь выпадает реальный шанс бороться за трофеи и выступать в Лиге чемпионов.

Год назад вы их не знали. 10 открытий сезона РПЛ Новые имена российских футболистов и легионеров, которые подарил нам завершившийся чемпионат.

Тем не менее в конце июня Сутормин неожиданно для всех в «Зените» становится игроком «Рубина». Причём «Оренбург», по неофициальной информации, продаёт полузащитника в казанский клуб за 2 млн евро. Эта же сумма указана и на сайте Transfermarkt. Кому выгоден уход Алексея за 2 млн, кроме «Оренбурга»? Правильно, представителям футболиста, получающим свой процент со сделки. Более того, по логике агента, в будущем можно заработать ещё больше, если «Зенит» захочет купить уроженца Москвы у «Рубина», естественно, уже за более крупную сумму.



По «случайному совпадению» датой подписания контракта Сутормина с казанским клубом выбрали тот день, когда «Зенит» проводил два последних спарринга на сборе в Австрии и улетал домой. Представители чемпионов России отвлеклись на другие вопросы. И вот за это спортивный департамент петербургского клуба заслуживает хорошей порки. Так дела не делают. Уверенность в трансфере Сутормина переросла в самоуверенность – игрок «Оренбурга» сам прибежит, топ-клубам не отказывают. Вопреки умышленно вброшенной в СМИ информации о лучших финансовых условиях «Рубина», Алексей имел на руках два более-менее одинаковых предложения. С учётом бонусов и премиальных контракт «Зенита» был даже немного привлекательнее. По нашим данным, речь идёт о стандартной для кандидата в сборную России сумме – около 1 млн евро в год.

Сутормин — о переходе в «Рубин»: оказался там, где был нужнее

«Рубин» был активнее, настойчивее в переговорах. Сутормину гарантировали игровое время. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак тоже провёл одну беседу с полузащитником и сказал Алексею, что хотел бы видеть его в своей команде. Перед матчем за Суперкубок России Семак подтвердил это: «Сутормин мне интересен как тренеру. Но он выбрал «Рубин». Это полностью его выбор», – сказал тренер на пресс-конференции. Тем не менее агенты смогли убедить игрока: Казань для развития карьеры лучше Петербурга. Возможно, Алексей сомневался, вспоминая, как несколько лет назад сидел в фарм-клубе без какой-либо возможности попасть в первую команду «Зенита».

После того, как трансфер Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» состоялся, руководители «Зенита» по инициативе Семака вернулись к переговорам с кандидатом в сборную России. Они состоялись в день встречи с «Локомотивом». Петербургский клуб ещё раз показал свою заинтересованность в игроке. Алексей не мог не оценить этого. Полузащитнику пообещали: он получит шанс закрепиться в «основе» в честной конкуренции, а не будет протирать штаны на скамейке запасных.

Юрист: можно оформить трансфер Сутормина в «Зенит» из «Оренбурга», а не «Рубина»

Переход в петербургский клуб – личный выбор Сутормина. Игрока никто не вынуждал отказываться от трансфера, хотя бы потому что «Оренбург» уже не имеет никакого отношения к нему. Теперь это история «Зенита» и «Рубина». Петербургский клуб должен поблагодарить казанский за понимание и конструктивную позицию при переговорах. Очевидно, что «Рубин» что-то заработал на трансфере футболиста, который ни разу не сыграл за команду.