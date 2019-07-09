Самый стыдный вечер сборной Бразилии. Где сейчас участники той игры

Пять лет назад ровно в 00 часов по Москве начался матч, который обернулся самым жутким провалом в истории бразильского футбола. Германия обыграла Бразилию со счётом 7:1.

В нынешней сборной почти не осталось героев той игры. Вернее, антигероев. Вот как сложилась карьера тех, кто играл в тот позорный вечер.

Жулио Сезар, 39 лет

Жулио Сезар Фото: Martin Rose/Maurizio Lagana/Getty Images

По окончании того турнира закончил карьеру в сборной. В январе 2018 года вернулся в родной «Фламенго» и уже в апреле закончил игровую карьеру.

Майкон, 37 лет

Майкон Фото: Martin Rose/Getty Images/criciumaec.com.br

Был исключён из сборной Бразилии спустя пару месяцев после турнира. Но не за разгром Бразилии, а крайне мерзкую и злую шутку в отношение своего партнёра. Доигрывает в «Крисиума», где его воспитали. Видимо, плохо.

Давид Луис, 32 года (капитан)

Давид Луис Фото: Laurence Griffiths/Robbie Jay Barratt/Getty Images

Один из немногих, кто после того ЧМ продолжил играть на высоком уровне. В 2016-м вернулся в «Челси» за огромные деньги, где играет до сих пор. В сборную, правда, не вызывается.

Данте, 35 лет

Данте Фото: Laurence Griffiths/Jean Catuffe/Getty Images

Вскоре его карьера пошла на спад. Сначала пошёл на понижение из «Баварии» в «Вольфсбург», а потом и вовсе уехал в «Ниццу». Там и доигрывает.

Марсело, 31 год

Марсело Фото: Martin Rose/Denis Doyle/Getty Images

До сих пор играет в «Реале» и в сборной Бразилии. Надевал капитанскую повязку на матчах ЧМ-2018, хотя в этом году перестал вызываться в сборную.

Луис Густаво, 31 год

Луис Густаво Фото: Martin Rose/Jeroen Meuwsen/Getty Images

Продолжил играть за «Вольфсбург», после чего уехал во Францию. С тех пор выступает за местный «Марсель».

Фернандиньо, 34 года

Фернандиньо Фото: Laurence Griffiths/Michael Regan/Getty Images

Играет в «Манчестер Сити» и по сей день является одним из основных футболистов сборной Бразилии. С ней выиграл Кубок Америки 2019, обыграв в финале Перу.

Халк, 32 года

Халк Фото: Michael Steele/Visual China/Getty Images

Уже спустя полтора года уехал зарабатывать деньги в «Шанхай СИПГ». На выступлениях в сборной то поражение тоже не отразилось. Халк, хоть поначалу перестал вызываться, позже снова вернулся в состав.

Оскар, 27 лет

Оскар Фото: Laurence Griffiths/VCG/Getty Images

Сыграл всего несколько матчей за сборную Бразилии, после чего променял «Челси» на Китай. Теперь одноклубник Халка по «Шанхай СИПГ».

Бернард, 26 лет

Бернард Фото: Robert Cianflone/Alex Livesey/Getty Images

Долго играл за «Шахтёр» в надежде на приглашение в топ-клуб. Позвал только «Эвертон», за который он теперь и играет.

Фред, 35 лет

Фред Фото: Laurence Griffiths/Juliana Flister/Getty Images

Сразу же после той игры сел на банку в сборной (впереди ещё был матч за третье место), а после турнира завершил в ней карьеру. С тех пор сменил несколько клубов в Бразилии. Сейчас выступает за «Крузейро».

Кто выходил на замену:

Паулиньо, 30 лет

Паулиньо Фото: Buda Mendes/Getty Images

Рамирес, 32 года

Рамирес Фото: Robert Cianflone/Getty Images/palmeiras.com.br

Виллиан, 30 лет

Виллиан Фото: Jamie McDonald/Buda Mendes/Getty Images

Главный тренер

Луис Фелипе Сколари, тренер, 70 лет

Был уволен сразу после ЧМ. После — работал в «Гуанчжоу Эвергранд», с которым три раза подряд становился чемпионом Китая. Потом вернулся в Бразилию, где работает главным тренером «Палмейрас».