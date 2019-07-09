Самый стыдный вечер сборной Бразилии. Где сейчас участники той игры

Пять лет назад ровно в 00 часов по Москве начался матч, который обернулся самым жутким провалом в истории бразильского футбола. Германия обыграла Бразилию со счётом 7:1.
В нынешней сборной почти не осталось героев той игры. Вернее, антигероев. Вот как сложилась карьера тех, кто играл в тот позорный вечер.
Жулио Сезар, 39 лет
По окончании того турнира закончил карьеру в сборной. В январе 2018 года вернулся в родной «Фламенго» и уже в апреле закончил игровую карьеру.
Майкон, 37 лет
Был исключён из сборной Бразилии спустя пару месяцев после турнира. Но не за разгром Бразилии, а крайне мерзкую и злую шутку в отношение своего партнёра. Доигрывает в «Крисиума», где его воспитали. Видимо, плохо.
Давид Луис, 32 года (капитан)
Один из немногих, кто после того ЧМ продолжил играть на высоком уровне. В 2016-м вернулся в «Челси» за огромные деньги, где играет до сих пор. В сборную, правда, не вызывается.
Данте, 35 лет
Вскоре его карьера пошла на спад. Сначала пошёл на понижение из «Баварии» в «Вольфсбург», а потом и вовсе уехал в «Ниццу». Там и доигрывает.
Марсело, 31 год
До сих пор играет в «Реале» и в сборной Бразилии. Надевал капитанскую повязку на матчах ЧМ-2018, хотя в этом году перестал вызываться в сборную.
Луис Густаво, 31 год
Продолжил играть за «Вольфсбург», после чего уехал во Францию. С тех пор выступает за местный «Марсель».
Фернандиньо, 34 года
Играет в «Манчестер Сити» и по сей день является одним из основных футболистов сборной Бразилии. С ней выиграл Кубок Америки 2019, обыграв в финале Перу.
Халк, 32 года
Уже спустя полтора года уехал зарабатывать деньги в «Шанхай СИПГ». На выступлениях в сборной то поражение тоже не отразилось. Халк, хоть поначалу перестал вызываться, позже снова вернулся в состав.
Оскар, 27 лет
Сыграл всего несколько матчей за сборную Бразилии, после чего променял «Челси» на Китай. Теперь одноклубник Халка по «Шанхай СИПГ».
Бернард, 26 лет
Долго играл за «Шахтёр» в надежде на приглашение в топ-клуб. Позвал только «Эвертон», за который он теперь и играет.
Фред, 35 лет
Сразу же после той игры сел на банку в сборной (впереди ещё был матч за третье место), а после турнира завершил в ней карьеру. С тех пор сменил несколько клубов в Бразилии. Сейчас выступает за «Крузейро».
Кто выходил на замену:
Паулиньо, 30 лет
Рамирес, 32 года
Виллиан, 30 лет
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари, тренер, 70 лет
Был уволен сразу после ЧМ. После — работал в «Гуанчжоу Эвергранд», с которым три раза подряд становился чемпионом Китая. Потом вернулся в Бразилию, где работает главным тренером «Палмейрас».
- 9 июля 2019
-
01:00
-
00:53
-
00:51
-
00:21
-
00:02
- 8 июля 2019
-
23:47
-
23:22
-
23:16
-
23:04
-
22:45
-
22:30
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:18
-
21:46
-
21:34
-
21:33
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:23
-
20:20
-
20:07
-
20:05
-
20:01
-
19:35
-
19:34
-
19:28
-
19:27
-
19:05
-
18:46
-
18:19
-
18:08