«Реал» уже потратил € 300 млн. На кого?

«Реал» – самый интересный игрок на трансферном рынке этим летом. «Сливочные» заснули после трёх побед подряд в Лиге чемпионов, но теперь готовы сделать всё, чтобы вернуться на вершину. По информации испанских СМИ, Зинедин Зидан получил 600 млн евро на покупки. Половина этой суммы уже потрачена. Рассказываем о новичках мадридского клуба.

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Родриго Гоэс, 45 млн

«Реал» и «Сантос» договорились об этом трансфере летом 2018-го, однако Родриго Гоэс остался в клубе Пеле и Неймара ещё на сезон. Теперь он будет бороться за место в основе «Реала». Бразилец, как правило, выступает на позиции левого вингера, так что одним из конкурентом Родриго Гоэса будет его соотечественник Винисиус Жуниор. 18-летний бриллиант успел сыграть в чемпионате Бразилии 41 матч, в которых стал автором девяти голов и пяти голевых передач. «Я быстрый форвард, любящий владеть мячом и забивать. Многие бразильцы имеют такие характеристики. Отождествляю себя с Робиньо и Неймаром», – признался Родриго Гоэс на презентации в «Реале».

Ферлан Менди, 48 млн

Зидан хотел видеть в команде своего соотечественника, и президент «Реала» Флорентино Перес исполнил желание главного тренера. По замыслу Зизу, 24-летний француз должен был составить конкуренцию Марсело на левом фланге обороны. Правда, после перехода игрока «Лиона» появилась информация о том, что бразилец попросил трансфер, а Зидан дал добро. Значит, Менди может стать основным защитником «сливочных». Между тем, согласно данным испанских журналистов, «Реал» проводил дополнительное медобследование новичка из-за подозрения на хронический артрит. В прошлом сезоне Ферлан пропустил только месяц из-за мышечной травмы. Сыграл за «Лион» 44 матча, забил три гола и отдал три голевых паса.

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Эдер Милитао, 50 млн

Бразильский защитник, как и Родриго Гоэс, стал новичком «Реала» ещё до открытия летнего трансферного окна. Мадрид купил 21-летнего игрока «Порту» в марте, подписав контракт на шесть лет. Эдер Милитао отыграл в Европе всего год: летом 2018-го он перешёл из «Сан-Пауло» в португальский клуб за 7 млн евро. Универсальный защитник, действующий в центре и на правом фланге обороны, выдал сильный сезон. Провёл 47 матчей, забил пять голов и сделал четыре голевые передачи, добрался с «драконами» до четвертьфинала Лиги чемпионов. Однако в сборной Бразилии Эдер Милитао пока не попадает в основу. На Кубке Америки сыграл лишь 15 минут в финале с Перу.

Лука Йович, 60 млн

«Реал» получил центрфорварда, который по своему типажу не похож на Карима Бензема. Йович – наконечник копья, настоящий киллер, а вот в подыгрыше он не очень силён. Возможно, Зидан специально искал игрока с такими качествами, чтобы лучше дожимать в концовках закрывающегося соперника. В минувшем сезоне у 21-летнего серба было 27 голов и семь голевых передач в 48 матчах за «Айнтрахт». В какой-то момент переход Йовича в «Реал» оказался под угрозой срыва. Немецкий клуб неожиданно повысил цену на Луку до 100 млн евро, но Мадрид не собирался столько платить. В конце концов, стороны договорились на 60 млн и 5 млн бонусами.

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Эден Азар, 100 млн

Одна из самых крутых сделок межсезонья. «Челси» долго не отпускал Азара, который не скрывал, что мечтает выступать за «Реал» и под руководством своего кумира Зидана. Трансферный бан, наложенный на лондонский клуб, превращался в дополнительную проблему для Мадрида. Англичане вытянули из «Реала» 100 млн евро, несмотря на то что контракт 28-летнего форвард заканчивался уже через год. Эден красиво попрощался с «Челси», выиграв с командой Лигу Европы. За прошлый сезон он забил 21 гол и отдал 17 голевых пасов в 52 матчах. Перес хочет, чтобы бельгиец взял себе «семёрку», под которой раньше играл Криштиану Роналду. Пока Азар не выбрал номер.