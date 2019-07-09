В Румынии у клуба отобрали 47 трофеев. Через суд

Исторически этот футбольный клуб принадлежал военному ведомству страны. В 1998 году наступили тёмные и голодные времена, всем было не до футбола, и «Стяуа» продали группе инвесторов. Пять лет спустя клуб у них выкупил бизнесмен Джиджи Бекали. Министерство обороны напряглось, поскольку ранее у него уже были конфликты с предпринимателем: тот выгодно купил и обменял землю в Бухаресте, которая ранее принадлежала Минобороны. После этого деятельность Бекали тщательно проверили, нашли нарушения и посадили за решётку.

«Женщины созданы, чтобы привлекать мужчин. Женский футбол – идея дьявола» Владелец румынского «Стяуа» Джиджи Бекали запрещает группу Queen, не подписывает темнокожих футболистов и называет Пауло Дибалу гномом.

Выйдя и приобретя «Стяуа», Бекали первым дело решил вопрос с долгами клуба, которых к тому моменту накопилось 11 млн евро. Бизнесмен просто объявил банкротом одно юрлицо и тут же создал новое, такое же. И объявил его правопреемником великого «Стяуа». В 2014 году Бекали вновь оказался в тюрьме. Одновременно с этим министерство обороны обратилось в суд, заявив, что новый «Стяуа» не имеет права использовать историческое название и логотип. И суд согласился, обязав новый клуб играть без названия и эмблемы. Какое-то количество матчей игроки проводили в футболках с чёрным квадратом вместо логотипа, а комментаторы и диктор на стадионе не упоминали название команды. Дичь, которая, впрочем, не помешала клубу стать чемпионом Румынии в третий раз подряд.



Но на этом румынские военные успокоились. Они подали новый иск: по вопросу правопреемства. Минобороны настаивало, что настоящим наследником великого «Стяуа» является не принадлежащий Бекали ФКСБ, а «военный» клуб «Стяуа», заявленный в четвёртый дивизион местного футбола. И вы правильно понимаете, что сделал суд – он опять удовлетворил иск нового «Стяуа». Таким образом, ФКСБ лишили всех титулов, которые были завоёваны клубом «Стяуа» в период с 1947 по 2003 год. А это:



● 21 чемпионство Румынии



● 20 Кубков Румынии



● 4 Суперкубка Румынии



● Кубок чемпионов (1986)



● Суперкубок Европы (1986)



Вжух, и 47 трофеев ушли в музей «Стяуа» из четвёртой лиги. Плюс ФКСБ потерял пару строчек в рейтинге УЕФА. Остались клубу трофеи, которые он оформил после 2003-го. Пять чемпионств Румынии, два Кубка страны, два Суперкубка Румынии, два Кубка румынской лиги. Плюс из истории «Стяуа» пропали матчи с «Мадридом» и победы над «Челси», теперь эти воспоминания только для болельщиков ФКСБ. А больше всех кайфуют фанаты «Динамо» из Бухареста, потому что их клуб стал самым титулованным среди всех участников высшей лиги страны.

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Кстати, следующий иск «Стяуа» к ФКСБ уже готов: 37 млн евро за использование эмблемы и названия в период с 2003-го по 2014-й.

А «Стяуа» теперь, судя по всему, самый титулованный клуб Европы из низших лиг. Если суд удовлетворит новый иск, то будет и самый богатый.