Главные трансферные задачи, которые топ-клубы РПЛ ещё не решили

Уже в пятницу, 12 июля, стартует новый сезон чемпионата России. Готовы ли к нему ведущие клубы РПЛ? Всю ли необходимую работу они успели провести?



Анализируем трансферные кампании представителей первой пятёрки и подводим её промежуточные итоги.

«Зенит»: нужен ещё один атакующий игрок

У чемпионов России всё идёт по плану. Ключевые кадровые вопросы они уже закрыли. Во-первых, наконец-то подписали левого защитника на смену возрастному Жиркову – за 12 млн евро из «Гамбурга» выписан бразилец Дуглас Сантос. Это была самая проблемная позиция в команде, и счастье «Зенита» в том, что Жирков после тяжёлой травмы выдержал весенний отрезок.

«Зенит» купил очень необычного крайнего защитника. Кто такой Дуглас Сантос Бразилец добавит вариативности в атаке.

Во-вторых, сине-бело-голубые постепенно сбрасывают балласт: отдают игроков, которые вряд ли получали бы игровое время. В «Сочи» отправились Цаллагов, Новосельцев, Набиуллин и Полоз, на все четыре стороны отпущен звёздный, но не особо нужный Маркизио. В оставшееся до конца окна время нужно определиться с судьбой других резервистов – Мевли, Терентьева, Краневиттера, Мака, Заболотного и вернувшегося из аренды Джорджевича. Кого-то можно оставить на всякий случай для глубины обоймы, но точно не всех сразу.

Далее «Зениту» стоит работать над усилением средней линии ( а конкретно – повышением её креативного потенциала) и расширения российского костяка в условиях приближающегося лимита на легионеров «8+17». Скандальный трансфер универсального Сутормина, способного закрыть уйму позиций, – это как раз шаг в сторону решения обеих задач.

Российского игрока нужно уметь уговорить. Чему учит история Сутормина Трансфер кандидата в сборную России – ценный урок для спортивного департамента «Зенита».

Но перед Лигой чемпионов «Зениту» нужны ещё игроки в полузащиту – мастеровитые, техничные, обостряющие, умеющие делать разницу и качественно поддерживать атаку. Иначе футбол у команды так и останется рабоче-крестьянским, с многочисленными вертикальными передачами в адрес Дзюбы и Азмуна. Скорее всего, новички будут – спортивный директор Хавьер Рибалта обещал трёх-четырёх новых футболистов. Два уже есть.

Рибалта: наша цель на лето – три-четыре новичка. Скоро будет левый защитник Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.

«Локомотив»: Сёмин хочет двух-трёх сильных футболистов

У «железнодорожников» отличный стартовый состав – один из самых сильных в России. Здесь не проседает ни одна из зон, в каждой линии футболисты национальных сборных, отличный баланс между обороной и атакой. Однако про глубину обоймы столь лестных слов уже не скажешь – количественно состав нуждается в доукомплектовании.



С защитой всё в порядке, здесь уже по два человека на каждую позицию. Дублёром Игнатьева справа стал молодой Живоглядов, купленный у «Уфы» за 2,5 млн евро, дополнительным центральным защитником – бразилец Мурило, против которого так протестовал поначалу Юрий Сёмин. Слева играют Рыбусь и Идову.

«Сёмин меня не знал? Я в курсе». Новичок «Локо» заговорил после шумного перехода Первое интервью с Мурило Серкейрой — о знакомстве с Палычем, Неймаре и благословении божьем.

В полузащите и, главное, в нападении картина не столь красивая. «Локо» потерял опытного Игоря Денисова (вместо него будет играть Баринов), сильного и творческого Мануэла Фернандеша (возможно, контракт с ним всё-таки продлят, но пока ясности нет) и забивного Фарфана из-за травмы. Перед Лигой чемпионов клубу очень не помешал бы дублёр Смолова, поскольку Эдер – это всё-таки история не столько про голы, сколько про борьбу. Если «железнодорожникам» удастся до августа подписать сильного нападающего и классного универсального полузащитника типажа Крыховяка, будет здорово. К слову, Сёмин после Суперкубка и рассуждал о нужде в двух-трёх сильных игроках.

«Краснодар»: не решён вопрос с заменой Классону

Команда Мурада Мусаева пострадала летом больше остальных – ушли в связи с окончанием контрактов Перейра и Каборе, выбыли на долгий срок из-за травм Газинский и Классон. «Краснодар» развернул бурную деятельность, чтобы заполнить кадровые бреши, и оперативно подписал опорников Кайо и Камболова, плеймейкера Намли и универсального полузащитника Вилену. Форс-мажора уже нет – матчи в Австрии на предсезонном турнире показали, что строительство новой команды продвигается.

В «Краснодаре» ещё один новичок. Очень интересный и талантливый Рассказываем о Юнесе Намли, который стал уже вторым летним приобретением «быков».

Но в идеале всё-таки нужна ещё подмена Классону на левый фланг атаки. «Краснодар» очень хотел купить туда Идрисси из «АЗ Алкмаар», но трансфер пока не состоялся. Возможно, состоится чуть позже, ведь футболист был задействован в сборной Марокко на Кубке африканских наций. Пока же на левом фланге «быков» в последних матчах играл Намли, что похоже больше на временный вариант. Наибольшую эффективность в «Зволле» датчанин показывал именно на позиции «десятки».

ЦСКА: в активном поиске нападающего

«Армейцы» провели классную трансферную кампанию год назад, в краткие сроки полностью обновив команду. Сейчас нужды в массовых закупках нет – молодой состав, уже набравшийся опыта, готов провести ещё более сильный сезон и на этот раз попасть в Лигу чемпионов.



Спортивный департамент ЦСКА работает точечно. Первый кадровый вопрос клуб закрыл – у «Эвертона» за 15,7 млн евро выкуплен Влашич, что стало потрясающим событием. Вторая по приоритетности задача также решена – вместо Бекао, пожелавшего уехать в Европу, взят в аренду хорват Шарлия. Плюс приобретены права на 19-летнего Дивеева у «Уфы».

«Набабкин на поле – не материться не выйдет». Топ-ивент ЦСКА для болельщиков Никаких парт, только модные и яркие активности.

Осталась лишь одна цель – форвард. Риски с Абелем Эрнандесом не оправдались, уругваец почти весь сезон промучился с повреждениями и свой уровень продемонстрировать не смог. Теперь ЦСКА ищет нового нападающего, поскольку одного Чалова не хватит для тактической вариативности и разнообразия, а вариант с переведением в атаку габаритного опорника Бийола – промежуточный и спорный.

Первый номер в шорт-листе «армейцев» — 22-летний нигериец Оньенкуру, принадлежащий «Эвертону» и проведший минувший сезон в аренде в «Галатасарае». Проблема в том, что игрок не хочет переезжать в Россию и ждёт других предложений. ЦСКА продолжает работать как по этому варианту, так и по другим. Если вопрос удастся решить, то других ключевых задач на лето уже не останется. В клубе считают, что имеющихся кадровых ресурсов хватит как минимум до зимы.



Возможно, разве что, приобретение левого защитника (Щенников травмирован), однако вероятность на сегодня мала.

«Спартак»: отчаянные попытки взять плеймейкера

В направлении «на выход» красно-белые уже поработали – ушли возрастные Глушаков, Комбаров и Боккетти, продан в «Порту» Зе Луиш, один из главных трансферных активов клуба. Однако задачи всё ещё остаются, до конца лета нужно постараться куда-нибудь выгодно пристроить Ханни (в игрока не верит Кононов, но достойных предложений со стороны нет) и задуматься над арендами Ломовицкого и Мелкадзе. А ещё – над судьбой вернувшегося Ананидзе, который за полгода в «Крыльях» не стал ничуть сильнее и стабильнее.

Большой пласт работы у красно-белых и в направлении «на вход». На сегодня они решили только одну задачу из трёх, взяв более дешевого и более молодого нападающего с перспективами – 22-летнего аргентинца Понсе. Но две другие важнейшие цели руководству «Спартака» пока не покорились.

Понсе – отличный завершитель. Но в одиночку он «Спартак» не спасёт Рассказываем, что за нападающего подписали красно-белые.

Во-первых, за пять дней до старта чемпионата у команды так и не появился сильный плеймейкер. Клуб перепробовал уйму вариантов, но все они не сработали, а сейчас руководство отчаянно пытается уговорить Хаджи-младшего. Трудно представить, что «Спартак» будет предпринимать, если сын Карпатского Марадоны в итоге откажется.

Во-вторых, «Спартак» хотел классного опорника. Этот трансфер зависит от судьбы Фернандо – учитывая вероятную переплату за атакующего полузащитника, дополнительные средства могут появиться лишь случае продажи бразильца. Но расстаться с Фернандо красно-белые готовы только за очень хорошие деньги.

Янис Хаджи очень крут для РПЛ. Но у «Спартака» отличные шансы взять его Молодым футболистом интересуется сама «Барселона», но туда его не продадут.

Третья позиция для усиления – вратарская. Клуб рассматривал и Гилерме, и Левашова, а пока вступает в сезон с действующей бригадой голкиперов. Хотя вряд ли эта кадровая проблема для красно-белых самая болезненная. Бросать все силы на покупку вратаря «Спартак» точно не станет. В отличие от истории с плеймейкером.