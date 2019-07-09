У ЦСКА всё в порядке. После трёх поражений – разгром «Рубина»

Негативный для ЦСКА бэкграунд

На недавнем турнире в Австрии ЦСКА проиграл три матча из трёх, и та серия неудач наполнила сердца особо чувствительных болельщиков тревогой. Но это был тот самый случай, когда на результаты не стоило обращать ровно никакого внимания. Даже не потому что игры были всего лишь контрольными (банальная и не всегда правдивая причина), а потому, что играли «армейцы» не сказать, что хуже соперников. Например, в первом туре красно-синие смотрелись даже предпочтительнее будущего победителя «Краснодара», а во втором, в дерби со «Спартаком», команда Виктора Гончаренко провела целый тайм в меньшинстве после спорного решения арбитра.

Головой всё это болельщики наверняка понимали, но вступать в новый сезон с бэкграундом из сплошных поражений всё равно не хотелось. Новая игра с «Рубином», прошедшая на базе в Ватутинках, подарила возможность победить и поймать необходимую уверенность.

Был ли при этом спарринг более показательным? С одной стороны, да – ведь ЦСКА, в отличие от австрийского этапа, сыграл в почти сильнейшем составе. На поле появились и Марио Фернандес, пропустивший в Пёллау два матча из трёх, и Влашич, не игравший там вовсе. С другой стороны, сегодняшний «Рубин» — совсем ещё сырая команда, не успевшая построиться, несыгранная, с большим количеством новичков в основе.

Поэтому на фоне такого соперника трудно однозначно оценивать силу ЦСКА. Но команда Виктора Гончаренко не просто победила, а забила четыре гола – и это уже поднимет настроение главному тренеру, игрокам и, конечно же, болельщикам.

Главные трансферные задачи, которые топ-клубы РПЛ ещё не решили Что ещё должны сделать «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» этим летом.

Отличный гол Сигурдссона

Не хватало в стартовом составе «армейцев» только Игоря Акинфеева, часто пропускающего матчи предсезонок, — вместо него вышел Илья Помазун. Виктор Гончаренко выстроил команду по схеме с двумя центральными защитниками, вновь отправив Магнуссона на левый фланг. В опорной зоне расположились Обляков и Ахметов, ближе к краям – Сигурдссон (слева) и Влашич (справа), а Бийол снова поддерживал Чалова в атаке.

Первый тайм проходил с полным преимуществом ЦСКА. Примерно 75 процентов времени мяч находился на половине поля казанцев. В игре красно-синих прослеживался «организованный хаос» в центральной зоне: Бийол мог 10 минут бегать в передней линии, а затем опуститься ближе к своим воротам, поменяться местами с Обляковым и короткий отрезок провести в роли разыгрывающего опорника. Уходили ситуационно со своих позиций и Влашич с Ахметовым. «Армейцы» пытались запутать «Рубин» и создавать большинство в определённых точках, но получалось это у них редко. Не хватало скорости и точности в передачах.

При подавляющем преимуществе во владении мячом забила команда Гончаренко в стартовые 45 минут лишь однажды. Зато гол получился классным – с длинной передачей на Чалова, опустившегося для приёма мяча и сделавшего классную короткую скидку грудью, с разворотом атаки на правый фланг и зрячим прострелом Марио Фернандеса. Выполнил в том эпизоде свою задачу и габаритный Бийол – он стянул на себя центрального защитника и расчистил пространство вбегающему вторым темпом Сигурдссону. Исландцу достаточно было просто попасть в ворота метров с 10, что он и сделал.

Против мощного ливня

Про «Рубин» в этой игре сказать абсолютно нечего – команда Романа Шаронова только делает первые шаги и сейчас противопоставила более статусному и сыгранному сопернику разве что самоотдачу. У казанцев с первых минут появились и экс-«железнодорожник» Кварацхелия, по которому до сих пор плачет Сёмин, и Марков, считавшийся талантливым форвардом ещё пару лет назад, но провалившийся потом в «Динамо». Первый не проявил себя никак, а второй – только с отрицательной стороны, запоров потенциальный момент после перерыва плохой обработкой и грубо сыграв против Влашича.

ЦСКА во втором тайме играл не только против эшелонированной обороны «Рубина», но ещё и против сильного дождя, лившего в Ватутинках почти час. Казалось, игра катится к минимальной победе красно-синих, однако в финальную 10-минутку вдруг посыпались новые голы.



Сначала два мяча подряд забил Сигурдссон. Первый – после грубейшей ошибки Дюпина на выходе в пустые ворота. Второй – после атаки по правому флангу, чем-то напомнившую результативную комбинацию, случившуюся до перерыва. В итоге у исландца хет-трик.



А четвёртый гол ЦСКА забил с пенальти, назначенного за игру рукой. Чалов уверенно реализовал 11-метровый и получил свою дозу уверенности перед стартом сезона. Всё у команды Гончаренко в порядке – паниковать действительно не стоило.