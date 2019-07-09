Виллаш-Боаш вернулся из Китая. И сразу хочет Дзюбу

Прошло уже больше месяца с тех пор, как Андре Виллаш-Боаш вернулся в большой европейский футбол, возглавив проваливший прошлый сезон «Марсель». У португальца ушло какое-то время, чтобы войти в курс дел и познакомиться с персоналом, а потом он сформулировал список трансферных целей. На первом месте – габаритный форвард.

В списке сразу несколько таких игроков. Среди них – Саломон Рондон, который играл в России в «Рубине» и «Зените». А также центрфорвард, чьи интересы представляет агент Жорже Мендеш: Андре Силва, который провёл сезон в аренде в «Севилье», но принадлежит «Милану». Похоже, что «Марсель» проводит настоящий смотр игроков Мендеша: на встрече с президентом клуба речь шла в том числе о запасном вингере «Вулверхэмптона» Иване Кавалейру и защитнике Уолласе из «Лацио». Но гораздо больше нас интересует, что там обсуждалась кандидатура ещё одного игрока – Артёма Дзюбы.

Дзюба не является постоянным клиентом агентства Мендеша Gestifute, но в прошедшем сезоне они договорились о сотрудничестве. Цель – трудоустроить Артёма в футбольный клуб за рубежом. В идеале, в АПЛ. Дзюба сам рассказал о ситуации: что он не хочет просто ждать приглашений от клубов, а поручил агентству найти ему конкретный вариант трудоустройства.

Дзюба безумно хочет в АПЛ. Договорился с самым влиятельным агентом мира Жорже Мендеш будет продавать Артёма в Англию.

Теперь появился вариант с «Марселем». О встрече между президентом клуба Жаком-Мари Эйро, директором Андони Субисареттой и Жорже Мендешем, на которой обсуждали в том числе Дзюбу, сообщили сразу несколько источников. В том числе, новостной сайт, посвящённый французскому клубу Lephoceen и инсайдер Бастьен Корделиани. В «твиттере» Корделиани не все знают фамилию Дзюбы, и в одном из комментариев к сообщению о кандидатуре Дзюбы предположили, что речь об участнике индийской музыкальной группы Zubi Zubi.

«Марсель» — хороший вариант для Дзюбы?

Виллаш-Боаш всегда ценил форвардов, которые умеют играть спиной к воротам, цепляться за верховые мячи и делать скидки на партнёров. В «Марселе» в прошлом сезоне «девяткой» был Валер Жермен, а потом его вытеснил из старта пришедший зимой Марио Балотелли. Но Балотелли не играет в таком стиле, а Жермен уступает Дзюбе в игре на втором этаже. Он выигрывает меньше трёх верховых дуэлей за игру, а Артём Дзюба в прошлом сезоне выигрывал больше четырёх.

Ещё одна важная причина, по которой «Марсель» можно было бы рассмотреть всерьёз – отношения между тренером клуба и Дзюбой. Артём и Андре до сих пор обмениваются сообщениями в «твиттере». Например, Артём поздравил бывшего тренера с юбилеем.

А тот внезапно появляется в комментариях в «инстаграме» Дзюбы. «Хаха, топ! Скучаю, мой друг!» — написал Виллаш-Боаш под видео, в котором Артём дёргает девочку за косичку, а потом притворяется, что это был не он. В ответ футболист назвал Андре своим любимым тренером и сказал, что скучает.

У них есть опыт успешной совместной работы, сохранились отличные отношения, а Дзюба хочет попробовать себя за пределами РПЛ. Похоже на хороший рабочий вариант продолжения карьеры. Правда, есть и Рондон, который при португальце тоже хорошо проявил себя в «Зените». Но он не обменивается с Андре милыми комментариями, так что у Артёма явное преимущество.