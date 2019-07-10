«Больше «Ромы» я люблю только своих дочерей». Де Росси объявил об уходе из клуба

14 мая Даниэле Де Росси объявил об уходе из «Ромы», а 26-го сыграл за неё последний матч. Этим летом им интересовались несколько клубов Серии А и MLS, но, похоже, итальянец принял решение завершить карьеру игрока. И пусть за сборную он не выступает уже с ноября 2017 года, выходя на поле в составе родного клуба, по-прежнему оставался одним из символов итальянского футбола. Остаётся им, конечно, и теперь. С той лишь разницей, что, если нам всё-таки не суждено больше увидеть матчи с его участием, то этот символ уже история.

Де Росси – «Капитан Футуро»

Де Росси выступал за римлян на протяжении всей своей профессиональной жизни — 18 сезонов и 616 матчей. Сейчас, если его и можно представить не в футболке «джеларосси», то только в цветах национальной сборной. Один из самых ярких примеров спортивной преданности, Де Росси много лет был важнейшим игроком «скуадры адзурры» и «Ромы». Значительная часть его карьеры пришлась на расцвет римского императора Тотти, и кто-то, наверное, мог бы увидеть в этом личную драму вечного вице-капитана «Ромы», но только не сам Даниэле. Суть выступлений за клуб для него отнюдь не сводилась к капитанской повязке, которую он всё-таки получил, равно как и прозвище Будущий Капитан.

В одном из интервью 2013 года, после того как Франческо Тотти продлил контракт с «Ромой», Де Росси высказался так: «Похоже, прозвище «Капитан Будущего» стало для меня настоящим приговором, Тотти никогда не уступит. Единственное, прошу тебя, капитан: продолжай побеждать вместе с «Ромой». Меня устраивает кличка Капитан Футуро, потому что горжусь званием вице-капитана «Ромы», а мне, чтобы быть счастливым, повязка не нужна. Достаточно того, что партнёры видят во мне друга, а фанаты – символ клуба».

«Я бы предпочёл умереть, чем попрощаться с «Ромой». Но сегодня я ухожу» Прощальная пресс-конференция Франческо Тотти. Он провел в клубе 30 лет.

Де Росси – ключевой игрок команды

Если вдуматься, то Де Росси удалось сделать почти невозможное. Выступая за римлян в эпоху Франческо Тотти, он смог стать абсолютно самостоятельной ценностью клуба — не вторым после императора, но первым в своём роде и настоящим лидером команды. Дело, конечно, не только в лидерских и бойцовских качествах, но и роли, которая отводилась Де Росси в организации игры. Обладая очень развитым футбольным интеллектом, на поле он являлся системообразующим звеном, одним из лучших опорных полузащитников современности. Ему удавалось не только управлять действиями всей команды, но и справляться с защитными функциями, по сути, сочетая в себе амплуа плеймейкера и разрушителя. Отсюда и колоссальный объём работы, который приходилось выполнять в каждом матче. Переоценить вклад Де Росси образца пика его карьеры, в игру команды, пожалуй, просто нельзя.

Ещё в 2009 году бывший полузащитник «Ромы» Тониньо Серезо выразил мнение, что с точки зрения влияния на общекомандный механизм зависимость «Ромы» от Де Росси больше, чем от Тотти. Учитывая позицию, которую занимал на поле Капитан Футуро, в этом суждении есть рациональное зерно.

Что же касается самого Даниэле, то, рассуждая о своей значимости как игрока, он говорил так: «Я объективно себя оцениваю и понимаю, что не являюсь Лионелем Месси, не могу решать исходы матчей в одиночку. Я винтик в командном механизме, но такой винтик, без которого всё может рассыпаться».

В этой оценке, мне кажется, нет преувеличения. На протяжении многих лет Де Росси демонстрировал свою почти исключительную универсальность и в определённом смысле расширил представление о функциональном диапазоне реджисты до максимума. Его технико-тактических навыков хватало для выполнения очень большого спектра обязанностей. Играя преимущественно в опорной зоне, при необходимости он мог исполнить роль и центрального защитника. Так было не раз в сборной Италии. Поэтому, говоря об индивидуальной особенности Де Росси как футболиста, нужно в первую очередь отметить его огромную практическую ценность для команды.

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Де Росси – чемпион мира

Карьера Даниэле Де Росси не идеальна, и сам он далеко не всегда являлся примером для подражания. Было и неспортивное поведение, и удаления, и открытые конфликты с тренерами. Своим поведением на поле он не раз показывал так, как делать нельзя. Даже чемпионат мира 2006 года стал для него триумфальным во многом не благодаря, но вопреки. Во втором круге группового этапа в матче против США Де Росси получил прямую красную карточку за удар соперника в лицо и был дисквалифицирован вплоть до финала. В решающем матче Липпи всё же предоставил ему шанс и выпустил на замену. Де Росси не подвел и свой пенальти (сразу после промаха Трезеге) реализовал.

«Помню, как только я вызвался исполнять пенальти, Винченцо Яквинта спросил: «Ты сумасшедший? Не забьёшь — тебя уничтожат. Мне было бы куда сложнее наблюдать за всем со стороны, чем взять ответственность на себя. И я забил. Липпи повёл себя удивительным образом. „Ты бьёшь? Ок“. Повернулся к остальным и спросил: „Кто после Де Росси?“. В любом случае в тот момент мы уже были уверены, что выиграем». Позже итальянец оценит то, что Марчелло Липпи позволил ему сыграть в финале, потому что, не выйдя в тот день на поле, он бы даже не почувствовал, что Италия выиграла золото.

Де Росси — легенда

Даниэле Де Росси – далеко не самый титулованный футболист из ныне играющих или уже завершивших карьеру. Он никогда не выигрывал Лигу чемпионов или скудетто, но в 22 года вместе со «скуадра адзурра» стал чемпионом мира. Он всю жизнь выступал за один клуб, стал его символом и целой эпохой. Его карьера могла тысячу раз сложиться по-другому, и он, возможно, завоевал бы гораздо больше трофеев. Всё это могло бы быть, но теперь уже не имеет значения. Потому что для человека, отдавшего команде 18 лет, вряд ли можно придумать лучшее, чем слезы болельщиков на переполненных трибунах в день его прощального матча.

Сам Де Росси, кстати, совсем не идеализирует свою преданность «Роме» и рассуждает о ней, скорее, с позиции самокритики.

«Я часто слышу разговоры о своём альтруизме и верности команде и прочем, но это лишь часть правды. На самом деле, мой выбор был продиктован эгоизмом. Вы должны понимать, что Рома для меня всегда была намного важнее, чем я для «Ромы». Кроме того, я всегда банально трусил, что могу не прижиться где-то ещё».

Завершение карьеры футболиста зачастую процесс не одномоментный. Каждая его ступенька как бы подготавливает нас к тому, что эпоха безвозвратно уходит, но прощание на самом деле может быть достаточно долгим и поэтапным. Каждый выбирает свой способ уйти. Минувший сезон стал для Даниэле Де Росси последним в составе «волков», футболку «джеларосси» ему точно больше не надеть. Официального объявления по поводу своих планов он еще не делал, хотя, если верить итальянской прессе, то всё-таки собирается повесить бутсы на гвоздь. Вполне возможно, мы увидим его в тренерском штабе сборной. Но даже, если вдруг фамилия Де Росси появится в заявочном списке итальянского середняка или клуба MLS, думаю такое решение будет всем понятно. В конечном итоге его класса вполне ещё хватит на то, чтобы приносить пользу на поле и в раздевалке, пусть это и будет команда попроще.