Откровения про контракт Гилерме, деньги на трансферы и даже возможный суд.

Невероятная встреча «Локо» с болельщиками! Такого наш футбол ещё не видел

«Локомотив» провёл встречу с болельщиками, которая войдёт в историю клуба.

Вратарь Гилерме заявил, что не видит со стороны клубы заинтересованности в продлении контракта. Болельщики предъявили руководству клуба за повышение цен на абонементы, а гендиректор Кикнадзе заявил о планах судиться с бывшим футболистов!

Подробный репортаж с этой встречи ещё впереди, а пока главные факты.

Факт первый. Встреча продолжалась больше 5 часов

Запуск болельщиков начался с 19 часов. Встреча начиналась с матча команды с болельщиками. Та игра завершилась со счётом 4:0 в пользу «Локомотива» (её, кстати, судил Сухина). Затем были представлены новички. И только потом началось общение, которое завершилось уже за полночь. Весь огонь был там.

Факт второй. Гилерме раскритиковал руководство, Кикнадзе в ответ раскрыл суммы

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме выразил недовольство тем, как проходят переговоры о продлении контракта, который истекает 31 декабря 2019 года.



«Хочу закончить карьеру в „Локомотиве“, но не всё зависит от меня, к сожалению. Я считаю, что клуб должен прилагать усилия для человека, который играет за команду 12 лет. На данный момент я этого не вижу, как не видел и с Дмитрием Тарасовым. Он играл здесь почти 10 лет, но отношение к нему было неприятным», — сказал вратарь.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал это так.

«Мы не готовы повторить предложение Гилерме от одного московского клуба. У него контракт до 31 декабря, но они просят отпустить его сейчас. Скорее всего, он останется до того срока, а потом уйдёт.

За те же деньги я в Европе могу взять хорошего вратаря. В нашей ситуации мы не можем платить такие деньги за верность. Предложили 1,9 млн и один плюс один по срокам, но то предложение повторить не можем».

Руководитель «железнодорожников» не только обозначил предложенную зарплату, но и фактически подтвердил интерес к вратарю со стороны «Спартака».

Факт третий. У «Локомотива» осталось 3 миллиона на трансферы

Также — что редкость для подобных встреч — Кикнадзе раскрыл сумму, которая у «Локомотива» осталась на трансферы этим летом.

«В это трансферное окно 90% информации было фейковой. Не хочу разговаривать про трансферы, потому что окно открыто и есть закрытые вещи. У нас очень маленький бюджет. Больше семи миллионов в это трансферное окно потрачено не будет. У нас осталась трёшка. Не исключаю, что до конца недели она будет пристроена», — сказал гендиректор «Локо».

Главные трансферные задачи, которые топ-клубы РПЛ ещё не решили Что ещё должны сделать «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» этим летом.

Новичками «Локо» в это межсезонье стали Дмитрий Живоглядов (1,5 миллиона евро) и Мурило (2,5 миллиона).

Факт четвёртый. Кикнадзе потроллил Сёмина и привёл в пример Зидана и Гвардиолу

Кстати, о Мурило. Все помнят историю, когда Юрий Сёмин сказал, что не знает кто такой Мурило — новичок «Локомотива».

«Верю, что мы сможем за 2–3 года продать Мурило за несравненно большие деньги. Я в этом не сомневаюсь, — сказал Кикнадзе. — А по поводу того, что Сёмин его не знал… Кто такой Мурило, знает и Зидан, и Гвардиола. Он игрок заметный".



Ранее Кикнадзе выразил уверенность, что Мурило обладает достаточным потенциалом для скорого попадания в сборную Бразилии

«Сёмин меня не знал? Я в курсе». Новичок «Локо» заговорил после шумного перехода Первое интервью с Мурило Серкейрой — о знакомстве с Палычем, Неймаре и благословении божьем.

Факт пятый. Тарасову грозят судом из-за операции

«Что касается Димы Тарасова, то о том, что он покинет наш клуб, сообщил ему я, — снова слова Кикнадзе. — Он был в это время в отпуске. Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг.



Дима подумал, что ответ клубного врача со словом «хорошо» на его СМС о том, что он будет оперироваться, — это согласование с медицинским штабом. Мы так не считаем. Поэтому он оперировался за свои деньги. Думаю, у нас с Тарасовым может дойти до суда.

Напомним, сам футболист назвал расставание с клубом «неприятным». Стало известно также, что он за собственные деньги лечится после травмы.

А ещё Кикнадзе на встрече с болельщиками объяснил, почему клуб поднял цены на абонементы. Эта тема широко обсуждается в межсезонье. И стала одним из поводом для того, что болельщики молчали часть матча за Суперкубок с «Зенитом».

«Локо» взял Суперкубок вопреки всему. Даже свои фанаты молчали треть игры Этот «Локомотив» отвечает на негатив трофеями.

«Тяжёлый вопрос. Считаю, мы предприняли серьёзный шаг с точки зрения повышения эффективности работы клуба. Наша ошибка — надо было заранее представить и разъяснить свою абонементную программу».