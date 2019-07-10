«Ювентус» омолаживает оборону. Главные трансферы Европы

Очередная порция новостей с международного трансферного рынка. Ещё два известных в Европе игрока отправились на заработки в Китай, а самый молодой футболист в истории АПЛ подписывает контракт с победителем Лиги чемпионов. Вот главные переходы последних дней:

«Ман Сити» побил рекорд клуба, Буффон вернулся домой. Трансферы Европы Главные переходы последних дней на международном рынке.

У экс-нападающего «Зенита» Халка и бывшего полузащитника «Краснодара» Одила Ахмедова появился новый одноклубник с именем в Европе. «Шанхай СИПГ» выкупил 30-летнего форварда у «Вест Хэма» за 25 млн евро. Говорят, в английском клубе все хотели ухода Арнаутовича, чтобы тот не стал плохо влиять на атмосферу в команде. В минувшем сезоне австриец забил 11 голов и сделал 4 голевых паса в 30 матчах за «молотобойцев».

Люка Зидан, «Расинг»

«Реал» отпустил сына главного тренера в «Расинг» из Сантандера на правах годичной аренды. В прошлом сезоне 21-летний голкипер сыграл один матч за первую команду Мадрида – с «Уэской» (3:2) в Примере. Уход Люка Зидана означает, что сменщиком Тибо Куртуа, скорее всего, станет голкипер сборной Украины Андрей Лунин, поскольку до закрытия летнего трансферного окна клуб планирует продать и Кейлора Наваса. В таком случае, как и обещал Зинедин Зидан, вратарского вопроса у «сливочных» не будет.

Раде Крунич, «Милан»

«Милан» объявил о приобретении лучшего ассистента «Эмполи» Крунича, ставшего в прошлом сезоне автором пяти забитых мячей и шести голевых передач в 34 матчах Серии А и Кубка Италии. Центральный полузащитник сборной Боснии и Герцеговины подписал пятилетний контракт с миланским клубом. Трансфер 25-летнего игрока обошёлся россонери в 8 млн евро. По всей видимости, новичок станет в «Милане» игроком ротации.

Ренан Лоди, «Атлетико»

«Атлетико» наконец-то официально объявил о переходе 21-летнего левого защитника, борьбу за которого выиграл у «Зенита». Мадридский клуб потратил на этот трансфер 20 млн евро. Ренан Лоди подписал контракт на шесть лет. Многообещающий бразилец успел сыграть до отъезда в Европу 50 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» в Серии А, Кубке Либертадорес и Южноамериканском кубке, забил четыре гола и отдал восемь голевых пасов. Он заменит в составе «матрасников» Филипе Луиса.

Пау Лопес, «Рома»

Продав год назад Алисона в «Ливерпуль», римский клуб не совсем угадал с его заменой. Швед Робин Ольсен совершал иногда фантастические сейвы, но был нестабилен. Теперь «Рома» договорилась о переходе Пау Лопеса за 30 млн евро. Голкипер «Бетиса» уже прибыл в Рим для завершения трансфера. В прошлом сезоне 24-летний испанец пропустил 49 голов в 35 матчах. Помимо «Ромы» на Пау Лопеса этим летом претендовала «Барселона».

Кристиан Ромеро, «Ювентус»

«Ювентус» приобретает ещё одного игрока в линию обороны. Чемпионы Италии согласовали с «Дженоа» переход Ромеро: ориентировочная сумма трансфера 15-20 млн евро. Аргентинскому центральному защитнику остаётся только подписать контракт после прохождения медосмотра. В минувшем сезоне 21-летний новичок туринского клуба сыграл 29 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи. Напомним, ранее «Ювентус» купил у «Сассуоло» Мериха Демирала.

Бывший защитник «Спартака» покинул «Базель», за который выступал в течение пяти сезонов. В швейцарском клубе Сухи выиграл четыре чемпионских титула и два Кубка страны. Нынешним летом 31-летний чех стал свободным агентом, после чего подписал контракт на два года с «Аугсбургом», занявшим 15-е место в Бундеслиге. В завершившемся сезоне Сухи забил два мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу в 25 матчах за «Базель». Пропустил четыре месяца из-за травмы ахилла.

Юри Тилеманс, «Лестер»

«Лестер» установил новый рекорд клуба, выкупив за 40 млн фунтов стерлингов права на бельгийца. В «Монако» у Тилеманса игра не шла, поэтому в январе его отдали в аренду «лисам». Смена обстановки хорошо подействовала на Юри, в Англии он нашёл себя. 22-летний полузащитник стал автором трёх голов и пяти голевых передач в 13 матчах за «Лестер». Его даже стали рассматривать в качестве потенциального новичка «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Нападающий «Ромы» и сборной Италии, в отличие от Арнаутовича, отправился в Китай в довольно молодом возрасте. 26-летний Эль-Шаарави стал игроком «Шанхай Шэньхуа» на ближайшие три сезона. Сумма трансфера составила 16 млн евро, а сам футболист заработает за это время около 40 млн. В минувшем сезоне Стефан забил 11 голов и сделал семь голевых передач в 33 матчах. Сперва Эль-Шаарави был не в восторге от идеи переезда в Китай, однако неожиданно поменял своё мнение.

Харви Эллиотт, «Ливерпуль»

Победитель Лиги чемпионов подписывает самого молодого игрока в истории АПЛ. В мае Эллиотт дебютировал в чемпионате Англии в возрасте 16 лет и 30 дней. Юный вингер «Фулхэма» вышел на замену в концовке игры с «Вулверхэмптоном». Всего же Харви сыграл три матча за «дачников». Теперь он подпишет свой первый профессиональный контракт. Руководители «Фулхэма» надеялись, что Эллиотт останется, но игрок юношеской сборной Англии выбрал «Ливерпуль». На него также претендовали «Реал», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг».