Загадочная история Резиуана Мирзова. Как может потеряться игрок сборной России

Вот просто факты.



Резиуан Мирзов отыграл прошлый сезон в тульском «Арсенале» и был вызван в сборную России. Абсолютно по делу: он провёл очень бодрый год и в целом проявил себя как игрок, крайне нужный команде, играющей в острозубые контратаки.

Права на Мирзова при этом принадлежат «Ростову». Если вбить на официальном сайте команды фамилию полузащитника, то окажется, что за последний месяц про Мирзова упоминалось дважды. Первый раз — в новости о списке 33 лучших футболистов России (в нём Резиуан числится игроком Тулы). Второй — в стенограмме интервью Валерия Карпина на телеканале «Матч ТВ» после игры с ЦСКА в Австрии. Тогда Валерий Георгиевич сказал, что футболист «приболел», поэтому пока не тренируется со всеми. И ещё была сказана более важная фраза: «На Мирзова мы рассчитываем».



С момента этого интервью прошла неделя. Новостей о Мирзове нет, в последнем контрольном матче «Ростова» перед началом сезона (7 июля, против «Ганновера») участия он не принимал.



Не самая секретная в мире инсайдерская информация гласит, что футболистом интересуется «Спартак». В какой-то момент этот интерес был очень активным: Резиуана хотел видеть Олег Кононов, знающий игрока по работе в Туле. Затем, по словам сразу нескольких источников, возможность этого трансфера перешла в режим ожидания: якобы «Спартак» сначала хотел оформить все дела по Эсекьелю Понсе, а уже затем приступать к работе по Мирзову. Однако Понсе уже давно официально переехал в Москву и даже привез прицепом итальянского вратаря для «Спартака-2», а новостей по трансферу зависшего между Тулой и Ростовом-на-Дону полузащитника так и нет.



Вернее, по данным тех же источников, Мирзова или дадут, или уже дали понять, что пока приобретать его не будут. Связано это с тем, что в «Спартаке» снова есть борьба за трансферную работу — тренерский штаб и спортивный департамент Томаса Цорна не всегда хотят одного и того же на рынке.



В итоге мы получаем достаточно уникальную ситуацию даже для нашего чемпионата, который видел, кажется, уже всё. Футболист, действительно доросший до уровня сборной России, оказывается не слишком ценным активом для борьбы со стороны топ-клуба (при этом «Спартак» ищет возможность завалить деньгами ещё одного вратаря!). При этом клуб, в котором этот футболист раскрылся, не спешит забрать его себе (всё же межсезонье закончилось, а Туле ещё играть квалификацию еврокубков), а клуб, которому футболист принадлежит, не слишком спешит утверждать интерес в продолжении работы с ним.



И это в условиях дефицита российских футболистов на рынке. И за три дня до начала сезона. Как такое возможно, не совсем понятно.

Станислав Черчесов высказывает справедливые опасения по этому поводу. Это понятно: сборная России стремится играть в быстрый футбол на контратаках и каждый футболист, умеющий делать это, ценен, как последний в своем роде. Для РПЛ качества Мирзова тоже ценны: в нашей лиге любят футболистов, которые готовы сделать затяжной рывок и обыграть соперника после глубокой обороны. Все говорит о том, что такой футболист не должен зависать до последней недели перед сезоном.



Главный тренер сборной просит по вопросу Мирзова обращаться в клуб. Это немного иронично, потому что не совсем ясно, в какой именно.