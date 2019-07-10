Гилерме и «Спартак». Как всё обстоит на самом деле

Сага о возможном уходе Гилерме из «Локомотива» в «Спартак» уже давно обсуждается в СМИ и болельщиками, но после вчерашней встречи руководства и футболистов «Локо» эта история перестала быть неофициальной. Претензии в адрес своего нынешнего клуба высказал и сам Гилерме: «я хочу закончить карьеру в «Локомотиве», но не всё зависит от меня. Считаю, что клуб должен прилагать усилия для человека, который играет за команду 12 лет. На данный момент я этого не вижу», — выпад голкипера в адрес руководства клуба звучал достаточно жёстко. «Чемпионату» стали известны условия, которые вратарю сборной России предлагает «Спартак» и суммы, которые готов в случае продления договора платить игроку «Локомотив».

Кикнадзе жёстче, чем Чак Норрис. Реальный мужик! С этим гендиром у «Локо» всё будет либо очень хорошо, либо очень плохо.

Что предлагает «Спартак»

Кикнадзе вчера не называл клуб, претендующий на Гилерме, прямо (дословная цитата — «один московский клуб»), но понятно, что речь идет о «Спартаке». Его предложение гендиректор «Локо» охарактеризовал как «хорошее, сильное, богатое». Это действительно так: по нашей информации, «Спартак» предлагает вратарю 9 миллионов евро за три года контракта и 3 миллиона в качестве подъемных. При этом хочет заполучить Гилерме прямо сейчас. Однако на данный момент «Локо» не готов отпускать вратаря дешевле чем за 5 миллионов. И вряд ли «Спартак» решит вкладывать в сделку в общей сложности 17 миллионов (зарплата+подъемные+деньги «Локомотиву»). Существует вероятность самовыкупа игрока. Но тогда доход Гилерме составит 7 миллионов за три года.

Нашли крутое видео. Гилерме говорит, что никогда не уйдёт в «Спартак» А теперь «один московский клуб» может увести вратаря у «Локомотива».

Что предлагает «Локомотив»

Изначально «Локо» рассматривал вариант нового контракта Гилерме по схеме 1+1. Плюс включался бы в той ситуации, если бы вратарь провел в сезоне больше 50 процентов матчей. При этом годовой оклад вратаря составлял бы 1,9 миллиона евро. Это вчера фактически подтвердил Кикнадзе. При этом он сказал, что клуб уже увеличил свое предложение. Как нам стало известно, «Локо» сейчас готов платить вратарю 2,4 миллиона в год без подписного бонуса. При этом предложить ему прямой контракт на два года.

Где-то мы это уже видели

Нынешняя история очень напоминает ситуацию, когда «Локомотив» продлевал контракт с другим любимцем болельщиков – Ведраной Чорлукой. Это было летом 2016 года. Тогда в «Локомотиве» только-только произошла смена власти: Ольгу Смородскую на посту президента сменил Илья Геркус. И для нового босса с имиджевой точки зрения было важно удержать ведущего игрока команды любыми путями.



Тогда в качестве клуба, который мог перехватить игрока у «Локо», был все тот же «Спартак». А теперь – внимание – у Гилерме, если кто не знает, тот же самый агент, что и у Чорлуки – черногорец Желько Тадич.

Тогда ход сработал –агент выбил Чорлуке контракт на четыре года с зарплатой четыре миллиона евро в год. Сейчас ситуация предельно похожа. А) Речь идет о лидере команды и любимце болельщиков, Б) босс клуба тоже не так долго находится у его руля, и это тоже, по сути, его проверка на прочность.



Но Кикнадзе, находясь в похожей ситуации, действовать, видимо, решил по-другому. «Я считаю деньги», — заявил вчера гендиректор «Локо». И, судя по всему, в вопросе с Гилермеон настроен решительно. «Локо» может пойти на уступки, что уже сделал, но не полностью прогнуться под требования агента игрока.

Нюансы

Их два. Первый — на нашем видео, которое мы опубликовали в первой половине дня.

Второй — в недавней истории матчей «Локомотива» и «Спартака». Вряд ли сам Гилерме забыл песню, которую персонально в адрес него пели спартаковские фанаты.

«Давай-давай, дискриминируй-унижай…» На что нужно обратить внимание КДК Фанаты «Спартака» называли Гилерме обезьяной. Почему сейчас важно на это отреагировать.

Или забыл? Или это не важно, когда речь идёт о больших деньгах?