Чемпионат мира по футболу в США под угрозой срыва. Из-за женщин

Всему виной гендерное неравенство

Буквально пару недель назад стало известно, что проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре находится под угрозой. Всё дело в аресте бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, которого подозревают в коррупции в связи в выбором страны-хозяйки ЧМ-2022. Тогда Катар победил в голосовании США, Корею, Японию и Австралию.



И вот теперь под угрозой срыва оказалось проведение чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Из-за проблем Америки. Американский сенатор Джозеф Мэнчин от штата Западной Вирджиния предложил отказаться от государственного финансирования чемпионата мира. Но есть один пункт, который может всё исправить – зарплата американских футболисток должна стать такой же, как у мужчин.



«Неравная заработная плата американских мужских и женских футбольных команд просто недопустима. Рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала большой резонанс».

Отказ от ЧМ в США — реальность

В американском обществе такие инициативы часто проходят. Масса спортивных мероприятий, которые в теории могли бы пройти в Северной Америке, не прошли там из-за неодобрения населения, которое считало, что эти деньги лучше потратить на что-то ещё. Так было в Ванкувере, жители которого вместе с городским советом прикинули, что приём гостей чемпионата мира — 2026 будет слишком накладным для местного бюджета.



В итоге мундиаль из канадских городов должны принять Эдмонтон, Монреаль и Торонто. Хотя Ванкувер по туристической привлекательности выделяется даже на фоне более крупного Торонто. А о популярности Эдмонтона хорошо говорит то, что его подчёркивает Word при написании.

Россия может провести следующий ЧМ по футболу. Когда его отберут у Катара Вы помните, как было хорошо в прошлом году? Скоро повторим – Никольская, счастливые иностранцы, вечеринки до утра. И могучая сборная России.

Футболистки не будут зарабатывать, как мужчины

Другая веская причина – сами футболистки, нытьё которых будет только расти. Конечно, никто им не поднимет зарплаты до уровня мужчин. Рэпер Снуп Дог назвал их бездарями, которые никогда ничего не выигрывали. Очевидно, исполнитель не в курсе, что американцы неоднократно выигрывали Кубок континента, регулярно играли в плей-офф чемпионатов мира, где, при всём уважении к женскому футболу, конкуренция в тысячи раз выше.

В США умеют считать деньги и искусственно повышать зарплаты – последнее из того, что будут там делать. Женский футбол нужен очень маленькой аудитории – преимущественно родственником и друзьям самих футболисток. Если не брать несколько матчей чемпионата мира, на трибунах очень мало зрителей, из-за чего размещение дорогостоящей рекламы не имеем никакого смысла.

Россия не сможет принять три ЧМ подряд

Прости, ФИФА. Если серьёзно, то организация находится в непростом положении. Угроза срыва ЧМ в Катаре вполне осязаемая, а тут ещё подъехали проблемы из Северной Америки. И всё это произошло с разницей в две недели. Непростое лето, не так ли?



Похоже, чиновникам из ФИФА придётся серьёзно подумать над запасными вариантами проведения этих чемпионатов мира. Вероятно, Россия всё же согласится принять турнир ещё как минимум разок. Но теперь уже за ваши деньги.