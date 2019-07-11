Сутормин раскрыл, почему взял необычный номер. «Зенит» представил новичков

«Зенит» представил первых летних новичков команды – левого защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина. По данным Transfermarkt, трансфер бразильца обошёлся петербургскому клубу в 12 млн евро, а кандидат в сборную России стоил 2,5 млн. Небольшие деньги по меркам сегодняшнего рынка, хотя история Сутормина стоит особняком.

Российского игрока нужно уметь уговорить. Чему учит история Сутормина Трансфер кандидата в сборную России – ценный урок для спортивного департамента «Зенита».

Сегодняшнее мероприятие прошло в клубном магазине «Зенита» на Невском проспекте. Первым журналисты увидели Сутормина, который был явно в приподнятом настроении. Полузащитник и здоровался с журналистами, и отвечал на их вопросы, и расписывался на футболке с улыбкой и блеском в глазах. Чувствуется, Алексей действительно очень доволен тем, что история с его трансфером завершилась таким образом и он оказался в составе чемпионов России. Дуглас Сантос тоже позитивен, однако бразилец пока лишь привыкает к новой реальности.

Футболисты нанесли номера на майки со своими фамилиями. Защитник взял 3-й, а полузащитник – 91-й. Оставили автографы, поучаствовали в фотосъёмке. Всё прошло по давно установленной «Зенитом» традиции.

Рибалта: наша цель на лето – три-четыре новичка. Скоро будет левый защитник Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.

Завершив лёгкую, но непривычную работу, новички сине-бело-голубых ответили на вопросы журналистов.



— Мои первые дни в Петербурге прошли хорошо, хотя здесь всё по-другому, – признался Дуглас Сантос. – Совершенно иная культурная среда. Но я три года провёл в Германии, а там тоже всё не так, как в Бразилии. Хорошо чувствую себя в России и настроен побеждать.



— Почему выбрали третий номер?

— Вообще, я хотел взять себе 6-й, но он уже занят капитаном команды. Надо уважать это. 3-й номер тоже хороший. Всё равно самое главное не цифра на спине, а то, как ты играешь.

— Правда, что ваша жена готовится родить? Сомневались из-за этого, стоит ли переезжать в новую страну?

— Моя жена действительно беременна и находится в Бразилии. Ждём рождения ребёнка в конце июля. Надеюсь, всё пройдёт хорошо. Это самое важное для меня. Жена понимает, что переход в «Зенит» – часть моей работы. Я должен ставить перед собой новые цели и идти вперёд. После того как родится дочка, семья присоединится ко мне.



— Готовы станцевать в Петербурге, как сделал ваш друг Халк в рамках благотворительной акции «Зенита»?

— Мы с ним действительно друзья, из одного города. Хотя как люди немного разные. Знаю, что у него многое связано с «Зенитом». Моя цель – играть так, чтобы радовать болельщиков.

«Зенит» купил очень необычного крайнего защитника. Кто такой Дуглас Сантос Бразилец добавит вариативности в атаке.

У Сутормина, перешедшего в «Зенит» из «Оренбурга» транзитом через «Рубин», также спросили о мотивации при выборе необычного для игрока основной обоймы 91-го номера.

— Раньше во всех клубах у меня был 19-й номер, – рассказал Алексей. – Но в «Зените» он занят Игорем Смольниковым, поэтому я решил поменять цифры местами. Надеюсь, и этот номер подарит мне удачу. Буду приносить пользу команде, забивать голы.



— Какие чувства от возращения в «Зенит», из которого выходили много лет назад молодым дублёром?

— Конечно, от возвращения в «Зенит» самые приятные чувства. Этот клуб многое мне дал. Здесь произошло моё становление как футболиста и человека. Я вернулся окрепшим футболистом с новыми целями и амбициями. Надеюсь доказать всё в игре. Настроение отличное, готовлюсь к первому туру.



— Что скажете о своём переходе в «Зенит» через «Рубин»?

— Я доволен тем, как всё произошло. Определённое волнение было, конечно, но всё, что ни делается, к лучшему. Когда оказался в «Рубине», понял: «Зенит» действительно серьёзно заинтересован во мне. Теперь надо сконцентрироваться на футболе, приносить пользу команде. Считаю, я готов играть и нахожусь в хорошем состоянии. Игра всё покажет.