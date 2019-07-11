Сутормин раскрыл, почему взял необычный номер. «Зенит» представил новичков

«Зенит» представил первых летних новичков команды – левого защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина. По данным Transfermarkt, трансфер бразильца обошёлся петербургскому клубу в 12 млн евро, а кандидат в сборную России стоил 2,5 млн. Небольшие деньги по меркам сегодняшнего рынка, хотя история Сутормина стоит особняком.
Сегодняшнее мероприятие прошло в клубном магазине «Зенита» на Невском проспекте. Первым журналисты увидели Сутормина, который был явно в приподнятом настроении. Полузащитник и здоровался с журналистами, и отвечал на их вопросы, и расписывался на футболке с улыбкой и блеском в глазах. Чувствуется, Алексей действительно очень доволен тем, что история с его трансфером завершилась таким образом и он оказался в составе чемпионов России. Дуглас Сантос тоже позитивен, однако бразилец пока лишь привыкает к новой реальности.
Футболисты нанесли номера на майки со своими фамилиями. Защитник взял 3-й, а полузащитник – 91-й. Оставили автографы, поучаствовали в фотосъёмке. Всё прошло по давно установленной «Зенитом» традиции.
Завершив лёгкую, но непривычную работу, новички сине-бело-голубых ответили на вопросы журналистов.
— Мои первые дни в Петербурге прошли хорошо, хотя здесь всё по-другому, – признался Дуглас Сантос. – Совершенно иная культурная среда. Но я три года провёл в Германии, а там тоже всё не так, как в Бразилии. Хорошо чувствую себя в России и настроен побеждать.
— Почему выбрали третий номер?
— Вообще, я хотел взять себе 6-й, но он уже занят капитаном команды. Надо уважать это. 3-й номер тоже хороший. Всё равно самое главное не цифра на спине, а то, как ты играешь.
— Правда, что ваша жена готовится родить? Сомневались из-за этого, стоит ли переезжать в новую страну?
— Моя жена действительно беременна и находится в Бразилии. Ждём рождения ребёнка в конце июля. Надеюсь, всё пройдёт хорошо. Это самое важное для меня. Жена понимает, что переход в «Зенит» – часть моей работы. Я должен ставить перед собой новые цели и идти вперёд. После того как родится дочка, семья присоединится ко мне.
— Готовы станцевать в Петербурге, как сделал ваш друг Халк в рамках благотворительной акции «Зенита»?
— Мы с ним действительно друзья, из одного города. Хотя как люди немного разные. Знаю, что у него многое связано с «Зенитом». Моя цель – играть так, чтобы радовать болельщиков.
У Сутормина, перешедшего в «Зенит» из «Оренбурга» транзитом через «Рубин», также спросили о мотивации при выборе необычного для игрока основной обоймы 91-го номера.
— Раньше во всех клубах у меня был 19-й номер, – рассказал Алексей. – Но в «Зените» он занят Игорем Смольниковым, поэтому я решил поменять цифры местами. Надеюсь, и этот номер подарит мне удачу. Буду приносить пользу команде, забивать голы.
— Какие чувства от возращения в «Зенит», из которого выходили много лет назад молодым дублёром?
— Конечно, от возвращения в «Зенит» самые приятные чувства. Этот клуб многое мне дал. Здесь произошло моё становление как футболиста и человека. Я вернулся окрепшим футболистом с новыми целями и амбициями. Надеюсь доказать всё в игре. Настроение отличное, готовлюсь к первому туру.
— Что скажете о своём переходе в «Зенит» через «Рубин»?
— Я доволен тем, как всё произошло. Определённое волнение было, конечно, но всё, что ни делается, к лучшему. Когда оказался в «Рубине», понял: «Зенит» действительно серьёзно заинтересован во мне. Теперь надо сконцентрироваться на футболе, приносить пользу команде. Считаю, я готов играть и нахожусь в хорошем состоянии. Игра всё покажет.
- 11 июля 2019
-
18:03
-
17:58
-
17:50
-
17:47
-
17:37
-
17:24
-
17:17
-
16:55
-
16:44
-
16:38
-
16:25
-
16:08
-
16:05
-
15:52
-
15:43
-
15:42
-
15:19
-
15:19
-
15:03
-
14:52
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
13:53
-
13:52
-
13:29
-
13:24
-
13:18
-
13:08
-
12:57
-
12:41
-
12:34
-
12:26