На прощание с Риксеном приехал лишь один человек из России. Мы его нашли

Полузащитник Фернандо Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. Голландец выиграл с питерским клубом чемпионат России и Кубок УЕФА. В 2013 году стало известно, что у футболиста боковой амиотрофический склероз и тело постепенно умирает. Сейчас Риксен находится в шотландской больнице. По словам его жены Вероники, именно там для него нашлись оптимальные условия. Да и летать на самолёте ему теперь нельзя.

За последние годы Риксен поучаствовал в нескольких благотворительных матчах, встречался с болельщиками и прессой, но теперь устал от публичных мероприятий. Он решил организовать прощальную встречу. Европейские, а затем и российские СМИ посчитали, что речь идёт об эвтаназии. На самом деле это не так. Риксен решил последний раз появиться на публике. Встреча состоялась в отеле GoGlasgow, который находится рядом с «Айброкс» (стадион «Глазго Рейнджерс»), на котором Риксен выступал шесть лет до «Зенита».

На прощальную встречу с Риксеном из России прилетел лишь один человек. Болельщик «Зенита» Александр Ермаков, которого в фанатском мире зовут Ермак.



– Как вы оказались на встрече с Фернандо Риксеном?

– Я сразу захотел поехать, когда появилась информация о прощальной вечеринке. Тем более что туда собирался и мой товарищ из Лондона. К тому же у меня была британская виза. Делал её, потому что в плей-офф Лиги Европы было много английских команд и одна из них могла попасть «Зениту».



– Тяжело было достать билет на встречу с Риксеном?

– Они стоили по 70 фунтов и были разобраны за несколько часов. Помог как раз друг из Лондона по имени Сергей – он связался с организаторами и объяснил, что едет представитель виража. Мне прислали пригласительный на почту.



– С билетами на самолёт пришлось сложнее?

– Да, сейчас высокий сезон. Получалось накладно. Я связался с лидерами фанатского движения «Зенита». Объяснил им, что хотел бы отвезти коллаж. В результате братва скинулась мне на билет. Я взял самый дешёвый из возможных – за 30 тысяч туда-обратно. Ехал через Таллин и Эдинбург.



– С работы отпросились?

– Я занимаюсь мебелью и работаю сам на себя, так что здесь без проблем. Сложнее пришлось с женой. Я в этом году пробивал «золотой» сезон – все гостевые матчи «Зенита». Когда игры шли через три дня, то я больше недели не появлялся дома. Я ей торжественно обещал, что выездов станет значительно меньше. Тем более что мы купили квартиру и делаем ремонт. А в последних турах были неблизкие Ростов и Грозный. Ездили на машине – 4-5 дней. У жены терпение подходило к концу. Я сказал ей: «Катюш, сезон заканчивается, я – твой». И тут она меня поймала, что я на компьютере снова смотрю билеты на самолёт.



– Как объяснили?

– Сказал, что это особенный случай. Я дал ей почитать про Фернандо и Веронику. Она пустила слезу, прониклась и сказала ехать.

Фото: «Чемпионат»

– Что собой представляла сама встреча?

– Меня с товарищем попросили прийти за два часа, чтобы мы отдали видео для проектора и коллаж, который потом выносили из-за кулис. Это было ещё часа в четыре, когда только накрывались столы и диджей монтировал оборудование. Мы там наткнулись на девушку по имени Паулин – одну из лидеров фанатского движения «Рейнджерс». Она пригласила нас на экскурсию по стадиону «Айброкс», который рядом. Мы, конечно, согласились и побывали на поле, в раздевалке, комнате для пресс-конференций и зале с трофеями. Нашли даже вымпел «Зенита», который передали перед финалом Кубка УЕФА в 2008-м.



– Когда вы вернулись на встречу с Риксеном, там были игроки «Рейнджерс»?

– Да, но не помню имён. Им большое спасибо. Насколько я понимаю, они нам уступили свои места, и мы сидели за одним столом с Риксеном. Фанаты «Рейнджерс» сидели за вторым столом. Это несмотря на все трения, которые у нас были в финале Кубка УЕФА. Нас вообще очень тепло встретили. Общая беда сближает. Подарили две футболки «Рейнджерс» в знак дружбы.

– Как себя чувствовал Фернандо?

– Риксен иногда общался через программу – он двигает глазами и компьютер выдаёт речь. Но вообще Фернандо старались не напрягать. Вероника сразу сказала, что его могут увезти раньше при плохом самочувствии. Там дежурила специальная машина скорой помощи. Так и случилось в итоге, его чуть раньше увезли.

– Вы знали, что вам дадут слово?

– Сергей сказал, что он готовит речь и согласовывает её с лидерами движения. Я понимал, что мне тоже позволят сказать. Английский у меня не очень, поэтому товарищ переводил. Я говорил недолго, но передал Риксену слова поддержки от виража, «Зенита» и всего Санкт-Петербурга.

– А что рассказал Сергей?

– Он вспомнил, как Риксена брал Адвокат. Сначала в аренду, потом полноценный трансфер. Как Риксена и партнёров остановила полиция и они разобрались одним звонком. Другие истории о зенитовском периоде.



– Что за коллаж вы привезли?

– Поскольку из Питера я был один, у меня было специальное поручение. Мы сделали граффити в поддержку Фернандо и баннер, который отправили в Австрию на сбор «Зенита». Сфотографировались с ним все: игроки, тренеры, руководство. Из всего этого сделали коллаж и поместили в золотую чемпионскую рамку. Внизу я подписал, что это от фанатов и клуба.

Фото: «Чемпионат»

– Волновались?

– Конечно, нервничали. Всё-таки такое мероприятия, ещё и куча британских журналистов. Так что перед встречей по чуть-чуть приняли, а после того как выступили, уже раскрепостились. Напились, конечно. На вечеринке вообще была хорошая атмосфера, народ шутил, пел, пришла девушка-стендапер, все много смеялись…



– При таком грустном поводе?

– Именно. Фернандо сразу сказал, что это не похороны и не поминки: «Я вас собрал, чтобы мы вместе отдохнули и веселились». Не было тотальной завесы печали. Это все понимали. Может, в Европе так принято. Меня это нисколько не напрягло. Мы и сами заряжали на улице «Фернандо Риксен», когда он уезжал на машине скорой помощи. Буквально на 10-15 секунд её задержали. Жалко, что без файеров – не смогли намутить.

– В результате удалось пообщаться с Риксеном хоть немного?

– В какой-то момент я спросил Веронику, могу ли я постоять рядом с Фернандо и подержать его за руку. Она разрешила, и я подошёл. Риксен даже немного заплакал, насколько позволяла мимика. Я взял его за руку. Увидел татуировки в виде звёзд. Если честно, то испытал какие-то личные чувства. Хотя я там был представителем красивого пятимиллионного города. Наверное, это был эгоизм с моей стороны. Я чувствовал гордость, что нахожусь здесь и являюсь частью чего-то великого. Просто держал его за руку. Хотел передать частичку своей энергии, чтобы он продолжал борьбу. Чтобы он убедился, что Питер рядом и помнит его.



– Что при этом испытывали?

– Грусть, но при этом было и чувство надежды. Пока в мире считается, что болезнь неизлечима, но исследования продолжаются. В 2013-м доктора давали Фернандо полгода-год, но прошло уже шесть лет. Я продолжаю верить в чудо. Верить, что мы ещё увидимся.