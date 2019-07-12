«Барселона» заплатит 120 млн отступных за Гризманна. Это вопрос нескольких часов

Трансферы «Спартака» и «Сочи», отставка Владимира Габулова и очень много Месси — в футбольном дайджесте четверга.

«Сочи» объявил о подписании Кудряшова



«Сочи» на своей странице в «вконтакте» объявил о подписании защитника Фёдора Кудряшова.



«Фёдор Кудряшов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Игрок национальной сборной России, участник чемпионата мира по футболу, в том числе памятного матча на «Фиште» (против сборной Хорватии) будет играть в Сочи. Теперь у нас есть свой дядя Фёдор! Добро пожаловать в команду, Федя!», — сказано в заявлении клуба.



Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что Кудряшов может продолжить карьеру в «Сочи».

«Сочи» собирает крутую банду. Новичок РПЛ собрался в еврокубки? Команда Александра Точилина проиграла на сборах «Спартаку» – 1:7. Но теперь готова дать бой красно-белым в первом туре РПЛ.

17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью



В Аргентине трагически завершился один из матчей Северной региональной футбольной лиги, в котором командам пришлось выявлять победителя в серии послематчевых пенальти, сообщает ABC.es.



По информации источника, 17-летний вратарь по имени Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с 11-метровой отметки грудью. После отражённого пенальти голкипер побежал праздновать победу вместе со своими партнёрами по команде и внезапно упал. Медицинских работников на игре не оказалось, поэтому футболиста сразу же отправили в больницу в бессознательном состоянии на автомобиле одного из болельщиков. Однако по дороге Коронель скончался. Смерть молодого футболиста наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.

«Реал» готов заплатить за Погба € 125 млн



«Реал» вскоре может начать переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Поля Погба, сообщает ABC.es.



По информации источника, в стане «сливочных» рассчитывают, что 26-летний хавбек лично сообщит руководству манкунианского клуба о своём желании продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». После этого «Королевский клуб» будет готов сделать первое предложение по французу в размере € 125 млн. Если «МЮ» отклонит эту заявку, однако проявит интерес к диалогу, «Реал» сможет увеличить предложение до € 130 млн плюс € 15 млн в виде бонусов.

600 миллионов на Азара, Мбаппе и Погба. А Йович уже в «Реале» «Королевский клуб» серьёзно раскошелится в летнее трансферное окно. И первый громкий трансфер уже совершён.

Голкипер сборной Чили — Месси: теперь твоя очередь проигрывать и молчать



Голкипер сборной Чили Джонни Эррера отреагировал на критику капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси в адрес работы судей на Кубке Америки.



«У Аргентины есть два чемпиона мира: один — по диктатуре, а другой — с голом, забитым рукой. Месси, теперь твоя очередь проигрывать и молчать. Аргентина готовилась к чемпионату мира — 2018, Месси был дисквалифицирован на четыре игры после того, как в игре с Чили оскорбил судью. Мы все находились там. Но потом его наказание сократили, и он получил только одну игру дисквалификации. Всё закончилось тем, что он отыграл очень хорошо против Эквадора. О чём Месси сейчас вообще говорит?» — приводит слова Эрреры El Mundo Deportivo со ссылкой на популярную чилийскую телепередачу Todos Somos Tecnicos.

«Он поставил под сомнение своё величие». Месси под шквалом критики Лучший игрок мира готов уйти из сборной. Но хочет сделать это не как лузер, а как революционер.

Источник: «Барселона» выплатила «Атлетико» € 120 млн за Гризманна



Каталонская «Барселона» выплатила мадридскому «Атлетико» € 120 млн в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает L'Equipe.



Ожидается, что контракт Антуана с сине-гранатовыми будет рассчитан на пять лет — до 30 июня 2024 года.



Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико» в середине мая. После недавних комментариев президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу мадридцы выступили с официальным заявлением, в котором обвинили каталонцев и футболиста в неуважении.

Гризманн в идиотской ситуации. Похоже, майское заявление было ошибкой У форварда что-то пошло не так.

Индиец Четри сместил Месси со 2-го места в списке лучших бомбардиров сборных



Индийский нападающий Сунил Четри забил два мяча за сборную своей страны в матче 1-го тура Межконтинентального кубка—2019 с Таджикистаном (2:4).



Это позволило Четри обогнать лидера Аргентины Лионеля Месси и занять второе место по голам за национальную команду среди действующих игроков. В активе 34-летнего индийца 70 мячей в 109 встречах, у Месси 68 голов в 136 матчах.



Лидером является форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил 88 мячей в 158 играх на международном уровне.

«Спартак» близок к трансферу Рамиреса за € 12 млн



Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес близок к переходу в «Спартак», сообщает Football Italia со ссылкой на Telenord.



По информации источника, «Сампдория» готова продать 28-летнего хавбека, так как он не входит в планы нового главного тренера команды Эусебио Ди Франческо. За уругвайца «Спартак» готов заплатить € 12 млн. Однако помешать красно-белым заполучить игрока может «Краснодар», который также заинтересован в его трансфере.

Хаджи, которым интересуется «Спартак», пройдёт медобследование в «Генке»



Полузащитник румынского «Вииторула» Янис Хаджи, сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи, принял решение продолжить карьеру в Бельгии. 20-летний игрок в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в «Генке», сообщает Sport.ro.



По информации издания, в новом клубе Хаджи будет зарабатывать € 800 тыс. в год. Его соглашение будет рассчитано на три сезона.



Ранее сообщалось, что на Яниса претендует также московский «Спартак», который предложил за футболиста € 12 млн.

Янис Хаджи очень крут для РПЛ. Но у «Спартака» отличные шансы взять его Молодым футболистом интересуется сама «Барселона», но туда его не продадут.

Месси получит тряпичный мяч от фонда папы римского за игру на Кубке Америки

Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси получит награду от фонда папы римского Франциска по итогам Кубка Америки—2019, сообщает Sport.es.

Месси вручат тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика и благословлённый папой римским. Награда символизирует усилия, дух солидарности, честность, индивидуальные качества, уважение и командную работу.



Обладатель тряпичного мяча был выбран путём голосования среди учащихся заведений, которые находятся под покровительством фонда папы римского.



Лионель получил 34,28% голосов. Второе место занял полузащитник сборной Перу Эдисон Флорес (15,56%), третье — голкипер Перу Педро Гальесе (11,28%), четвёртое — защитник национальной команды Бразилии Дани Алвес (10,5%).

Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии



Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов написал заявление об отставке с поста министра спорта Северной Осетии, который он занимал с прошлого года. Возможно, что он будет работать в новом клубе под названием «Алания Владикавказ». Об этом сообщил источник в администрации правительства региона.



«Габулов написал заявление об отставке по собственному желанию. Не исключено, что он будет работать в системе возрождаемого в республике футбольного клуба „Алания“, — цитирует свой источник РИА „Новости“.