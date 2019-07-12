Стадион, зарабатывающий не футболом. Казань спустя год после ЧМ-2018

«Казань-Арена» не пользуется особым спросом в дни матчей «Рубина», но популярна для других целей.

Столица Татарстана по праву считается одним из самых благоустроенных городов России. На подготовку Казани к чемпионату мира было потрачено около 4,4 млрд рублей, что по сравнению с Ростовом, в который было вложено более 100 млрд, кажется смешной суммой.



Тем не менее баталии мундиаля здесь проходили вплоть до четвертьфинала, а матч 1/8 между сборными Франции и Аргентины (4:3) стал одним из украшений чемпионата мира. Что же стало с инфраструктурой города спустя год после чемпионата мира? Работает ли наследие мундиаля? Не превратилась ли татарстанская карета в тыкву?

Дорожные ямы и разбитая плитка. Что случилось с наследием ЧМ-2018 в Ростове На подготовку к мундиалю там потратили более 100 млрд. Сейчас эта цифра кажется неоправданной.

Стадион

«Казань-Арена» — не слишком типичный стадион чемпионата мира, ведь он был построен не к мундиалю, а к Универсиаде 2013 года. Стоимость сооружения составила 14,4 млрд рублей, срок постройки — ровно три года. Если вынести за скобки реконструированные «Лужники», именно арена в столице Татарстана была построена первой из тех, что принимали матчи мирового футбольного первенства. После Универсиады стадион успел принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и Кубок конфедераций в 2017-м. ФИФА регулярно хвалила Казань за подготовку и организацию мероприятий.



Однако не спортом единым живёт арена. На ней регулярно проводятся концерты, фестивали и шоу, городские праздники и мероприятия республиканского и федерального масштаба. «Казань- Арена» принимала и деловые форумы, и конференции для бизнесменов, и ифтар (вечерний приём пищи во время Рамадана), и гладиаторские бои автомобилей, и конкурс красоты, и ресторанный фестиваль, и последний звонок, и «Форт Боярд». Вокруг арены тоже кипела жизнь: здесь функционировал большой каток, дельфинарий и автокинотеатр, проводились забеги и показы важных спортивных событий.



Особенностью арены является медиафасад – крупнейший в Европе экран в формате «Full HD», расположенный на стадионе. Именно благодаря его появлению тут стали возможны показы фильмов, игр чемпионата Европы 2016 года и важных матчей «Ак Барса». Всё остальное время здесь крутят рекламу. Изображение на экране воспринимается на расстоянии до трёх километров, и, учитывая наличие прямо напротив него автомобильной развязки, количество потенциальных зрителей составляет почти 350 тыс. в сутки.

Газоны вокруг стадиона аккуратно подстрижены. Здесь, хоть и без фанатизма, следят за ними.

А вот сквозь бетон и плитку природа пробивается. Ей особенно не препятствуют.

Главное украшение большинства российских стадионов – заборы – всё ещё на месте. Хотя за год после мундиаля они немного поистрепались.

У стадиона, по нормам ФИФА или по инициативе управляющей компании, большое количество парковочных мест для инвалидов.

Медиафасад работает даже в межсезонье, принося арене прибыль. Пешеходов тут почти нет, так что расчёт на проезжающих мимо автомобилистов.

Рядом со стадионом – огромнейшая парковка. Вряд ли когда-либо «Казань-Арену» посетит столько автомобилей, но пространство до сих пор никак не используется.

Топиарий (скульптуры из газонной травы) перезимовал вполне успешно. Год назад всё было ровно в том же состоянии.

Фото: «Чемпионат»

Медиафасад – не единственный способ заработка «Казань-Арены». Здесь есть ресторан с панорамным видом на поле, сквош-корт, аква-клуб, детский город профессий, школы вокала, стюардинга и ушу, фитнес-клуб с бассейном и спортивный клуб, а также мотосалон. Пройти охрану можно с помощью пропусков. Дизайн-код вывесок аскетичен.

Фото: «Чемпионат»

Вокруг стадиона не парк Галицкого, конечно, но зелень есть.

Фото: «Чемпионат»

А вот запускать дроны у стадиона запрещено. Интересно, кто за этим следит.

Фото: «Чемпионат»

Подземный переход, по которому год назад шагали тысячи болельщиков, в полном порядке.

Забитые гостиницы и мусор у арены. Первый тест Саранска после чемпионата мира Гуляем вокруг «Мордовия-Арены» и изучаем обстановку перед матчем сборной России.

Город

Казань, как и стадион, была в полном порядке задолго до чемпионата мира. Благоустройство столицы Татарстана – одно из лучших в России, так что латать дыры в последний момент городским властям не пришлось. Безусловно, тут есть свои проблемы, но основные туристические маршруты в таком же прекрасном состоянии, как прошлым летом.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Тротуар от станции метро «Козья слобода» к центру семьи «Казан», где год назад была фан-зона, в отличном состоянии.

Фото: «Чемпионат»

Малый бизнес у входа в метро расцветает. Во время мундиаля такого не было.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Рядом с пешеходной зоной разбита зона отдыха с дорожками и качелями. Уютно.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

О составе участников ЧМ-2018 напоминают маленькие шары с названиями сборных и одна большая сфера.

Фото: «Чемпионат»

Неподалёку – памятник с сюжетом из дворового футбола.

Фото: «Чемпионат»

Площадка, на которой был фан-фест, сейчас пустует. Зимой здесь были выставлены ледяные фигуры.

Фото: «Чемпионат»

У Казана о мундиале напоминает разве что Забивака.

Фото: «Чемпионат»

Набережная Казанки выглядит ухоженной и красивой.

Фото: «Чемпионат»

Плохое разделение пешеходной зоны и велодорожек толкает людей нарушать правила.

Фото: «Чемпионат»

Не всё идеально и у стен Кремля. Не ужас, но вид немного портит.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Рядом с главным входом в Кремль и на главной пешеходной улице меняют плитку.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Зато набережная у озера Нижний Кабан готова принимать гостей.

Аэропорт

С авиасообщением в Казани всё в полном порядке. Аэропорт, носящий имя татарского поэта Габдуллы Тукая, регулярно реконструируется и нередко признаётся лучшим в России и СНГ. Его пассажиропоток составляет более трёх миллионов человек в год, после полной реконструкция их число может возрасти до пяти миллионов.

Фото: «Чемпионат»

Если добираться в аэропорт на электричке, можно увидеть закрытые двери выставочного центра. Его планируют открыть к мировому чемпионату по профессиональному мастерству «Worldskills».

Фото: «Чемпионат»

Здание выглядит современным и удобным.

Фото: «Чемпионат»

Внутри, как и везде в Казани, надписи на трёх языках: русском, татарском и английском.