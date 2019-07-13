Самый разнообразный форвард в АПЛ. Ляказетт пригодится любому клубу

Как правило, центральные нападающие выделяются одним-двумя основными качествами, по которым определяют их тип. Форвард может быть, например, хорош в поиске моментов для удара и в завершении, или в рывках за спины, или в поиске пространства около штрафной, или в подыгрыше. Александр Ляказетт совмещает в себе большинство самых важных качеств нападающего. Тем удивительнее, что его не забрали после двух лет в «Арсенале»; дальше слухов об интересе, например, от «Барселоны» дело вообще не заходило, хотя француз мог бы стать хорошей заменой Суаресу. Возможно, дело в возрасте Ляказетта (уже 28) или в цене, которую за него теоретически может заломить «Арсенал», но та же «Барса» предпочитает покупать ровесника Александра Гризманна за огромные 120 млн. Вероятно, Ляказетт просто плохо раскручен.

Давайте разбираться, почему Ляказетт достоин играть в клубе сильнее, чем «Арсенал».

Александр Ляказетт

Возраст: 28 лет.

Гражданство: Франция.

Амплуа: центральный нападающий.

Клуб: «Арсенал» (Англия).

Рост: 175 см

Вес: 73 кг

Карьера: «Лион» (2010-2017), «Арсенал» (2017-н.в.)

Достижения: чемпион Европы U-19 2010, обладатель Суперкубка Франции 2012, обладатель кубка Франции 2011/12, обладатель Суперкубка Англии 2018, лучший бомбардир Лиги 1 2014/15. 28 лет.Франция.центральный нападающий.«Арсенал» (Англия).175 см73 кг«Лион» (2010-2017), «Арсенал» (2017-н.в.)чемпион Европы U-19 2010, обладатель Суперкубка Франции 2012, обладатель кубка Франции 2011/12, обладатель Суперкубка Англии 2018, лучший бомбардир Лиги 1 2014/15.

«Арсенал» проваливает трансферное окно. Это может стоить им места в топ-6 АПЛ Ставить сейчас задачу попасть в зону Лиги чемпионов через сезон – просто неадекватно.

Работа в подыгрыше

Нападающий в паре Обамеянгом должен уметь подыгрывать, даже когда Пьер-Эмерик номинально играет вингера. Ляказетт здорово вырос в этом компоненте и напоминает Бензема в его лучшие годы, когда он играл в паре с Роналду в «Реале».

Девятка «Арсенала» не просто получает передачи спиной к воротам и пасует обратно. Ляказетт умело манипулирует защитниками соперника, вытягивая их за собой, уводя выше/глубже/в сторону и создавая пространство для партнёров. При этом Александр не только резко отскакивает в глубину и уводит соперника (иногда нескольких за раз), но и быстро оценивает ситуацию, и отдаёт хорошие, иногда даже хитрые передачи партнёрам, в том числе и на ход. Например, против «Кардиффа» он отскочил глубже, вытащил за собой двух игроков соперника и отдал передачу внешней стороной стопы на ход Обамеянгу.

Естественно, Ляказетт умеет действовать похожим образом и в контратаках – против «Ньюкасла» он сделал движение в центр, чтобы на него вылез центральный защитник «сорок», и отдал передачу Озилу, который отправил Обамеянга в забег по пустому пространству. Сам Ляказетт, кстати, тоже очень быстро разворачивается после передачи и здорово ускоряется в сторону чужих ворот.

Ляказетт не только манипулирует соперниками между линий благодаря чувству пространства, не только отдаёт быстрые короткие передачи в касание. Видение поля Александра тоже поражает – он знает о готовящихся рывках партнёров заранее и может наградить их точной передачей, отрезав игроков соперника. Против «Вулверхэмптона» Ляказетт отскочил глубже, получил мяч и сделал мягкий заброс в касание на Мхитаряна, находясь практически полностью спиной к воротам.

Но Ляказетт оттягивается не только чуть глубже в центральную зону – он также уходит в полуфланги и фланги как с мячом, так и без мяча, получает там передачи в ноги и на ход, уводит соперников и помогает партнёрам проворачивать важные для «Арсенала» фланговые комбинации.

Многие недооценивают нападающих, которые здорово играют в подыгрыше, но, имея в составе главную звезду типа Роналду, Салаха, Месси, Азара и прочих, команда будет нуждаться не в забивном нападающем, а в помощнике типа Ляказетта или Фирмино.

Рейтинг на увольнение тренеров в АПЛ. Сульшер и Лэмпард – первые кандидаты В легенд не верят.

Рывки в штрафную и голы из самых трудных ситуаций

Не стоит забывать, что Ляказетт набил 100 мячей в 203 матчах за «Лион» до перехода в «Арсенал». Александр очень хорош и в роли обычного нападающего – он быстр, техничен, чувствует свободное пространство в штрафной и умеет в него врываться, отклеивается от соперников и обладает очень мощным и точным ударом.

Француз легко находит свободные зоны даже под контролем защитников. Против «Кардиффа» он попросил передачу от Торрейры в канал чуть левее от себя, отскочил от защитника, одним касанием подработал себе мяч чуть вперёд под сильную ногу и нанёс хлёсткий удар в верхний ближний угол – без шансов для вратаря.

Делать рывки на длинные и средние дистанции Ляказетт тоже умеет. Против «Ливерпуля» он попросил передачу между крайним и центральным защитниками соперника, вовремя ускорился в зону, не попал в офсайд (классным таймингом француз также владеет) и получил мяч на углу штрафной.

Передача получилась слишком сильной – Ляказетту пришлось обыгрывать Алисона, уходя в сторону от ворот. Но и из такой ситуации француз смог вылезти: он быстро развернулся, а затем нанёс обводящий удар верхом в дальний угол – у «Ливерпуля» не было шансов.

Само собой, Ляказетт умеет не только делать рывки за спину – на чувстве пространства он ловит защитников соперника на движении к воротам, меняет траекторию движения и открывается под второй темп.

Умение одновременно и подыгрывать, и играть чистого нападающего делает из Ляказетта форварда топ-класса. Игроков с таким набором качеств крайне мало – быстро в голову приходит только Суарес в его лучшие годы в «Барселоне».

Английский футбол ещё никогда не был так близко. АПЛ в России покажет только Okko Спорт, и сделает это профессионально — в прямом эфире и в записи, с комментариями и контентом от собственной спортивной редакции. Смотрите несколько трансляций матчей на разных устройствах. Не упустите острые моменты! Подпишитесь сейчас по специальной цене на весь сезон АПЛ 2019/20

Техника и умение разобраться в эпизоде

Зачастую нападающие, которые хороши в подыгрыше и здорово чувствуют пространство, не очень техничны и теряются, когда им нужно принять ключевое решение и выбраться из сложной ситуации в одиночку, особенно в штрафной. Именно поэтому ребята типа Бензема, Фирмино или Мюллера иногда выглядят неуклюже.

Ляказетт преуспел и в этом. Француз здорово разбирается в различных тяжёлых эпизодах – ему хватает техники, чтобы укрыть мяч, уйти от соперников или пробить из сложной позиции. Даже примеры из предыдущего пункта частично подтверждают умение Ляказетта быстро принять решения в трудной ситуации.

Ляказетт может выйти из-под давления двух-трёх игроков. В полуфинале Лиги Европы после «Валенсии», например, Ляказетт получил не очень удобный дробящий пас в противоход от Торрейры, но смог быстро его обработать, развернуться под двумя соперниками, сделать шаг в сторону центра и пробить обводящим ударом в дальний угол.

Умение Ляказетта укрощать неудобные мячи и разворачиваться с соперником на плечах полезно не только в штрафной. Против «Наполи» он легко убрал скачущий мяч под себя в центре поля, развернулся и ушёл от соперника, а затем ещё и выдал отличный пас на ход партнёру.

Это качество Александра очень полезно против команд, которые предпочитают ставить глубокий, плотный и компактный блок и не оставляют пространства. А таких соперников у топ-клубов – большинство.

Цифры подтверждают уровень

Ляказетт показывает убедительные результаты по углублённой статистике, хоть его работа и не описывается цифрами в достаточной мере. На фильтре в 1500+ минут в АПЛ Александр выдал 17-й результат в лиге по NPxG+xA/90 (средняя сумма ожидаемых голов и голевых передач без учета пенальти за 90 минут) и 13-й результат по NPxG/90 – неплохой показатель, учитывая наличие в команде другого бомбардира (Обамеянг) и фланговый стиль игры, из-за которого в топ-10 лиги по xA/90 пролезли Колашинац, Ивоби и Мхитарян.

Ещё выше Ляказетт забрался по количеству касаний штрафной (5,3 за игру, 7-й в лиге на том же фильтре). Внезапно француз ещё и залез в топ-20 лиги по Deep Completions (доставка мяча в глубокие зоны) – лидеры по этому показателю обычно играют либо глубже (десятки и восьмёрки), либо шире (вингеры), но Александр оказался исключением вместе с Фирмино и Агуэро. Приятная компания.

Также Ляказетт очень хорош в реализации моментов – за последние пять сезонов он забил на 15 мячей больше, чем должен был по xG. Правда, львиную долю этой цифры он набил ещё за «Лион», но за «Арсенал» Александр никогда не забивал меньше ожидаемого. Более того, Ляказетт ещё и здорово выбирает позицию для удара: средний вес удара француза за последние 5 сезонов составляет 0.18 xG. Это признак топ-форварда типа Салаха и Икарди; 0.18 xG/Sh с игры – выше, чем у, например, Агуэро, Кейна и Роналду.

Игра в обороне

Важно, что Ляказетт не ленится отрабатывать в обороне. Француз не просто обозначает прессинг, когда вся команда давит соперника на его трети поля, он действительно агрессивно вылетает на оппонента, доигрывает эпизоды до конца, помогает партнёрам в глубине и контрпрессингует сразу после потери.

Против «Ньюкасла», например, Ляказетт был далеко от эпизода, когда Рэмзи терял мяч на правом фланге, но быстро включился в эпизод, резко сократил пространство до Диаме, отобрал мяч и начал контратаку.

Так работать без мяча готовы далеко не все нападающие. Ляказетт – тот случай, когда тренер может выдать форварду тяжёлую задачу при игре в обороне, а тот не будет плеваться.

Александр вообще не похож на эгоистичного форварда: он готов выполнять любые задачи, играть роль как и главной звезды в команде, так и вспомогательного нападающего. Более того, француз умеет делать это одновременно – таким разнообразием в АПЛ не может похвастать никто.

Почему трансферный бан «Челси» не переносят? Клуб же подал апелляцию Чем отличается случай «Челси» от «Барселоны» и «Атлетико».

Подписывайтесь на «твиттер» автора и на лучший паблик про тактику ВК.