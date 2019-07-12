Самая нелепая симуляция лета. На Кубке Африки — новый претендент на «Оскар»

VAR, ау!

Новая система VAR, призванная совершить революцию в футболе и добиться максимальной честности игры, работает далеко не везде и не всегда. Системой видеонаблюдения всё равно управляет человек, а человеку свойственно ошибаться. На Кубке Америке мы увидели сразу несколько дичайших случаев работы VAR. Хотя точнее будет сказать, НЕ работы VAR.



Лионель Месси настолько был зол из-за этого, что обвинил чиновников в коррупции и рискует получить длительную дисквалификацию от КОНМЕБОЛ. Не сильно лучше обстоят дела и на Кубке африканских наций. Всё вроде было неплохо на групповой стадии и в 1/8 финала. Но со стадии четвертьфиналов на этом турнире заработал VAR. И пошла жара.

Мерзкий поступок алжирца

Четвертьфинальная встреча между сборными Алжира и Кот-д’Ивуара была, пожалуй, самой яркой вывеской Кубка африканских наций на данный момент. В составе обеих сборных полно футболистов, выступающих в топовых европейских чемпионатах. Скрытым финалом этот матч вряд ли можно было назвать, но игра была статусная, вне всяких сомнений.



В таких битвах любые средства хороши, подумал защитник сборной Алжира Рами Бенсебаини, выступающий в чемпионате Франции за «Ренн». 24-летний футболист решил помочь своей команде очень своеобразным способом. Рами боролся за позицию с лидером команды соперника Уилфридом Заха, а потом сделал то, за что ему должно быть стыдно.

Алжирец схватил руку Заха, ударил ей себя по лицу и рухнул на газон, изображая нечеловеческие страдания. Очевидно, он надеялся, что арбитр посчитает, что Заха сам ударил его локтем и получит красную карточку. Соперник лишится своего лучшего игрока. Профит!



Но судья полностью проигнорировал этот эпизод. Вообще. Хотя он попал в кадр телевизионной трансляции. Это значит, что момент видели ассистенты арбитра, отвечающие за VAR. Чем они занимались, совершенно непонятно. А если видели и проигнорировали, то ещё хуже…

Бедный Заха

Ивуарийскому нападающему в последнее время вообще приходится непросто. В недавнем интервью он признался, как часто подвергается расистским оскорблениям.



«Почти каждый матч меня называют обезьяной, ниггером или что-то типа того. Представьте, если бы я позволил подобным высказываниям влиять на свою игру. Я не знаю, действительно ли мы животные или нет, но разве это нормально? Почему они кричат эти вещи, сидя рядом со своим пятилетним сыном? А уже после игры ты становишься нормальным отцом и возвращаешься к своей работе? Люди не говорят о таких вещах».



А теперь вот этот момент с алжирцем. Кстати, на видео заметно, что Заха начал улыбаться, когда увидел падение своего соперника на газон. Уилфрид сразу всё понял. И для него, играющего в АПЛ, было дикостью, что такое вообще возможно. Особенно с учётом того, что все игроки знали о системе VAR. В итоге Алжир вышел в полуфинал, обыграв ивуарийцев в серии пенальти. Но вряд ли стоит удивляться, если карма накроет эту команду уже в следующем матче против Нигерии.