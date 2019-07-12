Гризманн перешёл в «Барселону». Как это было

Самый долгожданный трансфер лета наконец-то состоялся! Чемпиона мира в составе сборной Франции Антуан Гризманн перешёл из «Атлетико» в «Барселону». Каталонский клуб опубликовал в своём официальном «твиттере» короткий ролик с 28-летним нападающим в футболке сине-гранатовых и сопроводил видео подписью: «Вы ждали этого».

Как долго длилась история с трансфером Гризманна?

Гризманн собирался перейти в «Барселону» ещё прошлым летом, но в последний момент передумал и объявил перед стартом ЧМ-2018, что продолжит выступать за мадридский клуб. Причём сделал это в документальном фильме, который сняла студия, принадлежащая защитнику «Барселоны» Жерару Пике. Француз продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года. Писали даже, что Гризманн должен будет выплатить каталонцам 20 млн евро в случае отказа от трансфера, однако позже Mundo Deportivo опубликовало опровержение этой информации. Так или иначе Гризманн остался в «Атлетико», а в августе выиграл свой последний трофей с «матрасниками» – Суперкубок УЕФА.

Упёртость «Атлетико» может изменить трансферный рынок. И не только в Испании Дело не в Гризманне, а в отношении суперклубов ко всем остальным.

Очевидно, что Антуан быстро пожалел о принятом решении. По ходу нынешнего сезона переговоры француза с каталонским клубом возобновились. По слухам, игроки «Барселоны» были настроены против трансфера Гризманна из-за его отказа прошлым летом. Сложившаяся ситуация расстраивала чемпиона мира. Возможно, позицию лидеров сине-гранатовых изменила неудача в Лиге чемпионов. Стало понятно, что команде нужно усиливаться новичками топ-уровня.

По данным Marca, Гризманн заработает в «Барселоне» 105 млн евро за пять лет. Причём оклад француза будет расти: в первые два года – 18 млн, в третий – 21 млн, в четвёртый – 23 млн, в пятый – 25 млн. Средняя зарплата Антуана останется на уровне последнего сезона в «Атлетико».

Как «Барселона» воевала с «Атлетико» за Гризманна?

В середине мая Гризманн выступил с новым заявлением, в котором объявил о решении покинуть «Атлетико». Никто не сомневался, что Антуан отправится в «Барселону», хотя сам он не конкретизировал, куда уходит. Чувствовал, что история с его трансфером затянется. Каталонцы ждали начала июля, когда в силу вступит прописанное в контракте форварда условие от снижении размера отступных с 200 млн евро до 120 млн. Претендентами на покупку француза стали называть «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Кроме того, сообщалось, что «Барса», выкупив Гризманна, включит его в сделку с «ПСЖ» по возвращению Неймара.

«Вы просите нашего игрока, но делаете это без уважения». «Барсой» недовольны Гризманн достал всех, но опять рискует остаться без трансфера.

Мадридский клуб отказывался снижать цену на свою звезду. Конфликт между клубами усилился. Неделю назад «Атлетико» выступил с официальным заявлением на своём официальном сайте. «Матрасники» обвинили чемпиона Испании в неуважении, поскольку «Барселона» вступила в переговоры с Гризманном ещё в марте, в разгар борьбу за трофеи. В тексте утверждалось, что накануне состоялась встреча руководителей клуба, на которой гендиректор сине-гранатовых Оскар Грау попросил об отсрочке платежа в 120 млн евро. «Атлетико» ответил отрицательно из-за поведения каталонцев.

Как Гризманн провёл последние две недели?

7 июля «Атлетико» начал подготовку к новому сезону. Как утверждала Marca, руководство мадридского клуба собиралось применить санкции к Гризманну, если футболист будет отсутствовать на сборе. Речь шла о штрафе в 200 тыс. евро. Однако сам футболист нашёл уловку, чтобы не приезжать. Антуан проинформировал «Атлетико» о намерении активировать пункт выкупа своего контракта за 120 млн евро. Таким образом, он получил юридически обоснованную возможность работать не со старой командой, а индивидуально.

Естественно, деньги давала «Барселона». По информации AS, у чемпиона Испании возникли проблемы с банками после того, как «Атлетико» отказался от предложения сделать рассрочку. Из-за трансфера Гризманна даже задержали зарплату сотрудникам каталонского клуба на три дня. Только сегодня утром юрист француза прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выплатить отступные за своего клиента. На этом история с переходом была закрыта.

Тем не менее «Атлетико» опубликовал ещё одно заявление на своём официальном сайте. В нём утверждается, что «Барселона» на самом деле заключила контракт с Гризманном до 1 июля, когда изменился размер отступных. Поэтому мадридский клуб собирается подать в суд на каталонский и выбить из него ещё 80 млн.

Что говорят по поводу перехода Гризманна?

«Я понимаю, что отказ Гризманна перейти в «Барселону» прошлым летом обидел клуб и футболистов команды. Если бы причиной была только футбольная проблема, я бы пообщался с игроками, чтобы они увидели, что Антуан — тот человек, который может что-то привнести в команду… Другое дело, если тренер не хочет приобретать Гризманна. Тогда у нас проблема», – бывший полузащитник «Барселоны» Хави.

«Президент «Барселоны» однажды спросил меня насчёт Гризманна, и я сказал ему, что не стал бы его покупать. Он играет на той же позиции, что и Месси. Я думаю, нам стоит поискать других игроков, которые лучше подойдут команде», – экс-тренер «Барселоны» Карлес Решак.

«Если бы я мог выбрать одного игрока, который подпишет контракт с «Барселоной» летом, это был бы Неймар. Гризманн — отличный игрок, но он в отличие от Неймара никогда не играл в «Барселоне» или с Лионелем Месси и Луисом Суаресом», – бывший форвард «Барселоны» Ривалдо.

«Я бы не простил Неймара, даже если бы он приполз на «Камп Ноу» на коленях. Лучше сконцентрироваться на трансфере Гризманна. Он голоден до трофеев», – экс-игрок «Барселоны» Лобо Карраско.

Как живёт Антуан Гризманн: дом, семья, автомобили и увлечения Попрощавшийся с «Атлетико» нападающий сборной Франции оставляет шикарную виллу в Мадриде.

Гризманн сыграл за «Атлетико» 257 матчей, в которых забил 133 гола и сделал 50 голевых передач. Мадридский клуб взял на место француза нападающего Жоау Фелиша, чей трансфер из «Бенфики» обошёлся в 126 млн евро.