Гризманн перешёл в «Барселону». Как это было

Самый долгожданный трансфер лета наконец-то состоялся! Чемпиона мира в составе сборной Франции Антуан Гризманн перешёл из «Атлетико» в «Барселону». Каталонский клуб опубликовал в своём официальном «твиттере» короткий ролик с 28-летним нападающим в футболке сине-гранатовых и сопроводил видео подписью: «Вы ждали этого».
Как долго длилась история с трансфером Гризманна?
Гризманн собирался перейти в «Барселону» ещё прошлым летом, но в последний момент передумал и объявил перед стартом ЧМ-2018, что продолжит выступать за мадридский клуб. Причём сделал это в документальном фильме, который сняла студия, принадлежащая защитнику «Барселоны» Жерару Пике. Француз продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года. Писали даже, что Гризманн должен будет выплатить каталонцам 20 млн евро в случае отказа от трансфера, однако позже Mundo Deportivo опубликовало опровержение этой информации. Так или иначе Гризманн остался в «Атлетико», а в августе выиграл свой последний трофей с «матрасниками» – Суперкубок УЕФА.
Очевидно, что Антуан быстро пожалел о принятом решении. По ходу нынешнего сезона переговоры француза с каталонским клубом возобновились. По слухам, игроки «Барселоны» были настроены против трансфера Гризманна из-за его отказа прошлым летом. Сложившаяся ситуация расстраивала чемпиона мира. Возможно, позицию лидеров сине-гранатовых изменила неудача в Лиге чемпионов. Стало понятно, что команде нужно усиливаться новичками топ-уровня.
По данным Marca, Гризманн заработает в «Барселоне» 105 млн евро за пять лет. Причём оклад француза будет расти: в первые два года – 18 млн, в третий – 21 млн, в четвёртый – 23 млн, в пятый – 25 млн. Средняя зарплата Антуана останется на уровне последнего сезона в «Атлетико».
Как «Барселона» воевала с «Атлетико» за Гризманна?
В середине мая Гризманн выступил с новым заявлением, в котором объявил о решении покинуть «Атлетико». Никто не сомневался, что Антуан отправится в «Барселону», хотя сам он не конкретизировал, куда уходит. Чувствовал, что история с его трансфером затянется. Каталонцы ждали начала июля, когда в силу вступит прописанное в контракте форварда условие от снижении размера отступных с 200 млн евро до 120 млн. Претендентами на покупку француза стали называть «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Кроме того, сообщалось, что «Барса», выкупив Гризманна, включит его в сделку с «ПСЖ» по возвращению Неймара.
Мадридский клуб отказывался снижать цену на свою звезду. Конфликт между клубами усилился. Неделю назад «Атлетико» выступил с официальным заявлением на своём официальном сайте. «Матрасники» обвинили чемпиона Испании в неуважении, поскольку «Барселона» вступила в переговоры с Гризманном ещё в марте, в разгар борьбу за трофеи. В тексте утверждалось, что накануне состоялась встреча руководителей клуба, на которой гендиректор сине-гранатовых Оскар Грау попросил об отсрочке платежа в 120 млн евро. «Атлетико» ответил отрицательно из-за поведения каталонцев.
Как Гризманн провёл последние две недели?
7 июля «Атлетико» начал подготовку к новому сезону. Как утверждала Marca, руководство мадридского клуба собиралось применить санкции к Гризманну, если футболист будет отсутствовать на сборе. Речь шла о штрафе в 200 тыс. евро. Однако сам футболист нашёл уловку, чтобы не приезжать. Антуан проинформировал «Атлетико» о намерении активировать пункт выкупа своего контракта за 120 млн евро. Таким образом, он получил юридически обоснованную возможность работать не со старой командой, а индивидуально.
Естественно, деньги давала «Барселона». По информации AS, у чемпиона Испании возникли проблемы с банками после того, как «Атлетико» отказался от предложения сделать рассрочку. Из-за трансфера Гризманна даже задержали зарплату сотрудникам каталонского клуба на три дня. Только сегодня утром юрист француза прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выплатить отступные за своего клиента. На этом история с переходом была закрыта.
Тем не менее «Атлетико» опубликовал ещё одно заявление на своём официальном сайте. В нём утверждается, что «Барселона» на самом деле заключила контракт с Гризманном до 1 июля, когда изменился размер отступных. Поэтому мадридский клуб собирается подать в суд на каталонский и выбить из него ещё 80 млн.
Что говорят по поводу перехода Гризманна?
«Я понимаю, что отказ Гризманна перейти в «Барселону» прошлым летом обидел клуб и футболистов команды. Если бы причиной была только футбольная проблема, я бы пообщался с игроками, чтобы они увидели, что Антуан — тот человек, который может что-то привнести в команду… Другое дело, если тренер не хочет приобретать Гризманна. Тогда у нас проблема», – бывший полузащитник «Барселоны» Хави.
«Президент «Барселоны» однажды спросил меня насчёт Гризманна, и я сказал ему, что не стал бы его покупать. Он играет на той же позиции, что и Месси. Я думаю, нам стоит поискать других игроков, которые лучше подойдут команде», – экс-тренер «Барселоны» Карлес Решак.
«Если бы я мог выбрать одного игрока, который подпишет контракт с «Барселоной» летом, это был бы Неймар. Гризманн — отличный игрок, но он в отличие от Неймара никогда не играл в «Барселоне» или с Лионелем Месси и Луисом Суаресом», – бывший форвард «Барселоны» Ривалдо.
«Я бы не простил Неймара, даже если бы он приполз на «Камп Ноу» на коленях. Лучше сконцентрироваться на трансфере Гризманна. Он голоден до трофеев», – экс-игрок «Барселоны» Лобо Карраско.
Гризманн сыграл за «Атлетико» 257 матчей, в которых забил 133 гола и сделал 50 голевых передач. Мадридский клуб взял на место француза нападающего Жоау Фелиша, чей трансфер из «Бенфики» обошёлся в 126 млн евро.
- 12 июля 2019
-
20:16
-
20:10
-
19:49
-
19:45
-
19:34
-
19:16
-
18:59
-
18:58
-
18:42
-
18:41
-
18:19
-
18:15
-
18:04
-
18:02
-
17:48
-
17:44
-
17:32
-
17:25
-
17:12
-
17:00
-
16:59
-
16:54
-
16:50
-
16:41
-
16:41
-
16:35
-
16:31
-
16:24
-
16:17
-
16:00
-
16:00
-
15:43
-
15:38
-
15:19
-
15:09