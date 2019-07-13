«Сочи» штурмует трансферный рынок, «Спартак» подписывает ноунейма. Переходы РПЛ

Трансферная пора в РПЛ в самом разгаре. Российские клубы продолжают обновлять составы и заключать порой очень удачные сделки. Во вторую неделю июля своей активностью снова блеснул «Сочи».

Новичок РПЛ, следуя самостоятельно заданному тренду, приютил очередного игрока «Зенита». В понедельник с «Сочи» контракт подписал Эльмир Набиуллин. Перестраховавшись, питерский клуб внес в условия договора пункт о приоритетном праве обратного выкупа игрока. Так что, если, проигравший конкуренцию Юрию Жиркову защитник проявит себя, его наверняка заберут обратно.

«Сочи» собирает крутую банду. Новичок РПЛ собрался в еврокубки? Команда Александра Точилина проиграла на сборах «Спартаку» – 1:7. Но теперь готова дать бой красно-белым в первом туре РПЛ.

Свои трансферные аппетиты сочинский клуб не утолил одним лишь подписанием Набиуллина. Следом за Эльмиром состав команды пополнили отыгравший всего 8 матчей в турецком «Истанбул Башакшехир» Федор Кудряшов и звезда чемпионата Люксембурга армянский форвард Александр Карапетян, который, выступая за местный «Прогрес», забил 40 мячей в 47 играх. Ожидается, что «Сочи» подпишет контракт еще с Романом Шишкиным и Сосланом Джанаевым. Похоже, у клуба серьезные амбиции. С такой бандой можно смело замахнуться на еврокубки.

«Зенит» в понедельник официально объявил о трансфере Алексея Сутормина. Соответствующий переход бывшего защитника «Оренбурга» транзитом через «Рубин» клуб сопроводил роликом поду музыку из сериала «Санта-Барбара». В оставшиеся дни недели питерский клуб больше проявлял активность в медиапространстве, доказывая законность перехода Сутормина, чем в приобретении новых футболистов. Интерес к Алексею Миранчуку и вратарю «Сарпсборг 08» Александру Васютину так и не перерос в какие-то действия, а на предложенные 20 млн евро за защитника «Торино» Лянцо Силвейра питерский клуб получил отказ.

Зато чемпион РПЛ, похоже, сможет выгодно сдать в аренду сразу двух легионеров. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, бразильский полузащитник Эрнани уже прибыл в Италию для того, чтобы заключить контракт с Пармой – аренда за 1 млн евро с последующим правом выкупа за 4,35 млн евро. Кроме того, как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, сейчас Эмилиано Ригони согласует условия контракта с «Сампдорией». Итальянский клуб планирует арендовать аргентинца за 1 млн евро с правом выкупа за 9 млн евро. Также «Марсель», возглавляемый Виллашем-Боашем, в настоящий момент проявляет интерес к Артему Дзюбе.

«Спартак» подписал контракт с 22-летним ноунеймом из «Вольфсбурга» Малькольмом Баду. Несмотря на то, что немецкий полузащитник прошёл все ступени обучения в Германии и вызывался в юношеские сборные страны, он ни разу не играл во взрослом составе своего предыдущего клуба. Похоже, прежде чем попасть в основную команду «красно-белых», Малькольм пройдет испытание «Спартаком-2».

Малкольм Баду подписал контракт со «Спартаком». Кто это такой 22-летний немец с ганскими корнями Малкольм Баду — очередной новичок красно-белых.

Олег Кононов не исключает того, что летом в клубе еще могут появиться новые игроки. По информации Telenord, «Спартак» близок к подписанию уругвайского полузащитника «Сампдории» Гастона Рамиреса. Также клуб намерен забрать Гилерме у «Локомотива». Вратарю сборной России «красно-белые» предлагают более выгодные условия, чем его нынешний клуб.

Сами «железнодорожники» похоже на уходящей неделе «забыли» про существование трансферного рынка. Кроме интереса к Гастону Рамиресу «Локомотив» ничем таки не отметился.

ЦСКА тоже был не слишком активен. Переговоры с Сосланом Джанаевым и форвардом «Эвертона» Оникуру, похоже, не увенчались успехом. Вратаря переманил «Сочи», а нападающему сейчас больше по душе аренда в турецкий «Галатасарай», который в следующем сезоне сыграет в Лиге Чемпионов. На этой неделе армейцы лишь официально продали Бекао в «Удинезе». На этом трансфере они заработали 1,6 млн евро.

«Краснодар», по словам Мурада Мусаева, в летнее трансферное окно собирается приобрести еще пару футболистов. На этой неделе стало известно про интерес «быков» к полузащитнику «Фенербахче» Михе Зайцу и хавбеку «Сампдории» Гастону Рамиресу. Кроме того, краснодарцы близки к подписанию шведского форварда Маркуса Берга. Оклад нападающего может составить 1,9 млн евро в год, сообщает Arena FM.Клуб как раз разгрузил зарплатную ведомость, разорвав по обоюдному согласию контракт с Романом Шишкиным.

«Динамо» в среду серьезно усилилось, подписав Шарля Каборе. От этой сделки обе стороны оказались в плюсе. Московский клуб получил одного из лучших опорников в РПЛ, а 31-летний футболист возможность за неплохие деньги поиграть еще несколько лет на высоком уровне. По словам спортивного директора «Динамо», клуб также намерен подписать хорошего нападающего.

«Рубин»также наращивает обороты на трансферном рынке. Казанцы заключили однолетнее соглашение с грузинским форвардом «Анортосиса» Бекой Микелтадзе и четырехлетний контракт с шведским защитником «Гётеборга» Карлом Старфельтом. Если нападающий достался «Рубину» бесплатно, то за центрбека им пришлось выложить около 1 млн евро, по информации Expressen. Также казанцы взяли на год в аренду Константина Плиева у «Ростова» и сделали «желто-синим» предложение по Александру Гацкану.

Ростовчане продолжают жить по средствам и скупать молодежь. На этой неделе донской клуб подписал аж четверых футболистов. Состав «желто-синих» усилили 20-летний форвард «Казанки» Александр Долгов, 19-летний нападающий «Спартака-2» Данила Прошляков, 19-летний полузащитник «Слуцка» Владимир Медведь и самый опытный футболист из этой компании — 25-летний вратарь Егор Бабурин из «Зенита».

«Арсенал» объявил о подписании двух никому не известных полузащитников сборной Замбии. Ламек Банда и Кингс Кангва ранее выступали только в чемпионате своей страны. Теперь у парней будет шанс проявить себя на серьезном уровне.

«Оренбург» наконец расщедрился на первое приобретение в нынешнее трансферное окно. Клуб договорился с «Динамо-Брест» о трансфере 22-летнего ганского нападающего Джоэля Фамейе. В минувшем сезоне игрок принял участие в 14 матчах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Крылья Советов» подписали молдавского нападающего «Хапоэля» Раду Гынсаря, а также на год взяли в аренду хавбека «Динамо» Антона Терехова. 21-летний полузащитник будет выступать за самарский клуб в течение года.

Новичок РПЛ «Тамбов» на этой неделе не только обновил собственный логотип, но и немного усилил состав. Клуб заключил соглашение с 31-летним экс-полузащитником «Анжи» Иваном Маркеловым.

Оставшиеся участники РПЛ — «Урал», «Ахмат» и «Уфа» на трансферном рынке не подавали признаков жизни. Разве что, екатеринбуржцы отдали полузащитника Марко Араторе в аренду швейцарскому «Лугано».