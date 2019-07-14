Игнашевич-то в порядке! Как дела в «лучшей лиге мира»

«Химки» наколотили 8 мячей в двух матчах

После двух туров в ФНЛ образовалась группа лидеров из шести клубов, набравших максимальное количество очков. Её возглавляют «Химки» Андрея Талалаева. Подмосковная команда за два матча забила аж 8 мячей (1/6 всех голов первенства). С разгромным счетом были биты середняки – «Луч-Энергия» (5:2) и «Авангард» (3:0), а к голевой феерии приложила ноги новички команды – Дядюн, перешедший из «Балтики», Кухарчук (из «Томи»), Каменщиков (из КамАЗа), а также воспитанник клуба 20-летний вингер Камран Алиев.

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В летнее трансферное окно «Химки» подписали 11 футболистов, трое из которых – бывшие игроки команд РПЛ (экс-защитник «Анжи» Гапон, полузащитник «Ростова» Трошечкин и вингер «Локомотива» Корян). Похоже, у клуба серьезные намерения на первый дивизион в этом году. По крайней мере, стартовали «Химки» очень удачно.



Не менее круто первые два матча провели другие пять команд из пока непобедимой шестерки – «Ротор», «Томь», «Шинник», «Чертаново» и, внимание, «Торпедо».

Команда Игнашевича выигрывает и не пропускает

К назначению Сергея Игнашевича главным тренером «Торпедо» болельщики команды отнеслись очень скептически. Они удивились, почему руководство клуба подписало контракт с начинающим специалистом, и заявили, что права на ошибку у Игнашевича нет. Тем не менее, заручившись поддержкой владельца «Торпедо» Романа Авдеева и подтянув в команду ветеранов Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева, наставник «автозаводцев» отлично дебютировал в ФНЛ – 2 победы, 0 пропущенных голов. Сначала «Торпедо» в сложнейшем матче взяло верх над «Факелом» (1:0), а затем уверенно переиграло «Балтику» (2:0), сделав отличный подарок главному тренеру к 40-летию.

Головной болью клуба пока остается лишь собственная арена. Из-за строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе им. Эдуарда Стрельцова, команда вынуждена проводить матчи на стадионе Академии «Спартак». Временный переезд команды не был бы проблемой, если бы болельщики не перестали активно поддерживать команду. Фанаты даже заявили, что собираются действовать на свое усмотрение, если к следующему домашнему матчу (24 июля с «Мордовией») ситуация не изменится. Впрочем, руководство клуба пообещало в ближайшее время решить сложившуюся проблему.

Неудачный старт «Нижнего Новгорода» и смазанный дебют «Чайки»

Возвращаемся к делам сугубо футбольным. На старте очередного розыгрыша ФНЛ команда Дмитрия Черышева, еще недавно игравшая в стыках за место в РПЛ, забуксовала. В домашнем матче с «Томью» «Нижний Новгород» нанес первый удар в створ ворот лишь на 59-й минуте. К тому моменту, команда уже горела 0:2. В оставшееся время матча хозяева прибавили в созидании, но забить так и не смогли.



Проблемы с результативностью у команды Черышева возникли и в игре против новичка ФНЛ «Нефтехимика». Поразить ворота соперника футболисты «Нижнего Новгорода» смогли лишь однажды. Как оказалось, этого было недостаточно. На 95-й минуте нижнекамцы сравняли счет и отобрали очки у фаворита. Такой неудачный старт нижегородцев объяснить достаточно просто. Летом клуб покинули 13 игроков, поэтому в команде сейчас идет перестройка. Новички обживаются и присматриваются друг к другу. Наверняка по ходу сезона Нижний еще серьезно прибавит.

Фото: fcnn2018.ru

Не очень радужным получилось начало сезона и у новичка лиги «Чайки». За два матча клуб из Песчанокопского набрал всего лишь одно очко и так и не смог ни разу забить. Очень близок к голу был нападающий Максим Машнёв. Однако он не смог реализовать пенальти в дебютном для команды матче с «Чертаново». Тогда «Чайка» упустила инициативу и проиграла. Уступить дебютант ФНЛ мог и в игре против «Факела». Но то вратарь Максим Арапов совершал отличные сейвы, то воронежцы нещадно пороли моменты. В итоге с горем пополам гости добились ничьи в Воронеже. Видимо, к уровню ФНЛ «Чайка» еще не адаптировалась.

«Краснодар-2» оказался в зоне вылета

На старте сезона неприятно удивил «Краснодар-2». Оба своих матча «быки» проиграли с одинаковым счетом 1:2 – «Армавиру» и «Лучу-Энергии» и расположились на 17 месте. Скорее всего, неудачные результаты команды связаны с кадровыми перестановками в тренерском штабе. Руководство клуба решило сменить главного тренера прямо перед первым матчем сезона, назначив на этот пост Олега Фоменко, работающего в тренерском штабе основной команды. Очевидно, что специалист за это время еще не успел скорректировать игру команды и воплотить в жизнь свои задумки.

Ему снилась война ещё до её начала. Украинец, который угрожал «Краснодару» Для него тема России и Украины уже давно стала особенной.

Зону вылета вместе с «Краснодаром» пока делят новичок ФНЛ «Текстильщик», «Мордовия», «Балтика» и «Авангард».

Гениальная 10-минутка от форварда СКА

Отдельного внимания заслуживает ничейный матч 2-го тура между «Спартаком-2» и «СКА-Хабаровск». Дело, как ни странно, даже не в том, что москвичи не смогли почти за полчаса забить сопернику, который заканчивал встречу вдевятером. Самое интересное в матче произошло немного раньше. Выходивший на замену на 55-й минуте форвард хабаровчан Владислав Брагин наверняка и не догадывался, что следующие 10 минут станут самыми насыщенными в его игровой карьере. Уже на 62-й минуте он сравнял счет, забив головой после подачи со штрафного. Видимо перевозбудившись после гола, нападающий съездил по ногам защитнику «Спартака-2» и заработал желтую карточку. Партнеры пытались успокоить форварда, но было уже поздно. Через 3 минуты в неудачном подкате он срубил еще одного соперника, получил вторую «желтую» и отправился отдыхать. Гениальный перфоманс!

Стадионы ЧМ-2018 перестали заполняться

По сравнению с прошлым годом посещаемость ФНЛ заметно снизилась. Если в минувшем сезоне стадионы, построенные к ЧМ-2018, тащили соответствующий показатель (Калининград – около 10 тысяч зрителей в первых трех домашних играх, Волгоград – 25-30 тысяч, Саранск 25-26 тысяч, Нижний Новгород — 15- 28 тысяч), то сейчас с посещаемостью все печально. Зрителей не завлекают даже объекты мундиаля. На первый в новом сезоне матч «Ротора» в Волгограде собрались всего лишь порядка 12,5 тысяч болельщиков, а за игрой «Нижнего Новгорода» пришли понаблюдать около 8 тысяч человек. У других арен дела обстоят еще хуже. После двух туров средняя посещаемость стадионов ФНЛ составила 3819 зрителей, при том, что год назад такой же показатель равнялся 5851. Очень жаль.

Фото: fcnn2018.ru

Фавориты стартовавшего сезона

Серьезные прогнозы на только стартовавший розыгрыш ФНЛ делать преждевременно. Однако фаворитов выделить можно. Пожалуй, главные претенденты на титул – «Нижний Новгород» (даже несмотря на неудачный старт), «Химки» и «СКА-Хабаровск». У этих клубов самые сбалансированные составы, а главное, амбиции пропорциональны средствам. Также за высокие места наверняка поборются «Чертаново» и «Шинник», которым не хватило несколько очков до зоны стыков в прошлом сезоне, и «Енисей», вылетевший из РПЛ.