«Стать лучшим бомбардиром РПЛ будет приятно, но сложно. Главное – надо верить»

Самый бодрый матч стартовавшей вчера РПЛ выдали в Екатеринбурге «Урал» и «Уфа». Пять голов на двоих, нервная концовка и дубль главной звезды екатеринбуржцев – Эрика Бикфалви. Прямо сейчас десятый номер «Урала» – лучший бомбардир лиги. Мы поговорили с главной звездой игры об амбициях и перспективах перехода в топ-клуб (его «отправляют» в московские клубы уже несколько лет, но пока всё это только на словах).

– Пять мячей, ваш дубль, зрелищная концовка. До матча ждали, что старт сезона получится таким интересным?

– Мы, конечно, не ожидали такой игры и столько голов. Хотели выиграть, но о количестве голов не думали – просто выходили и на поле и делали всё возможное. То, что мы и «Уфа» так много забили, говорит только о том, что соперники знали, чего ждать друг от друга.

– «Уфа» становится вашим клиентом: четыре гола в трёх последних матчах.

– Это просто случайность, я всегда стараюсь забивать.



– И все четыре вы забили головой...

– Так это мне пас выдали такой. Если бы мяч летел ниже, то я попытался бы забить ногой, но и так вышло неплохо.

– В прошлом году вы забили шесть мячей за весь сезон. Вчера – уже два. Опережаете график?

– Не думаю о том, что опережаю свой прошлогодний успех – я в каждом матче стараюсь забивать, делаю всё для победы. Прошлый сезон – это другое, время идёт дальше, сейчас перед нами новый вызов. Свои цели на сезон, конечно, есть, но гораздо важнее то, что выигрывает «Урал».



– Сколько голов хотите забить в этом сезоне?

– Я не скажу, сколько хочу забить – это секрет. Перед каждым годом я пишу на бумажке количество голов, которое хочу забить, другие личные задачи. Там не только личные цели, но ещё и командные, конечно. А в конце года я смотрю на то, что написал, и понимаю – достиг я цели или нет.



– Мотивирует?

– О, отличный способ мотивации, я делаю так уже достаточно давно! Но мои друзья, которые знают про эту традицию, просят так не делать (смеётся).



– Над кроватью повесили бумажку с целями на год?

– Не-е, эта бумага лежит у меня дома, но над кроватью я её не вешал.



– Думали о том, чтобы стать лучшим бомбардиром по итогам сезона?

– Будет сложно стать лучшим бомбардиром, впереди ведь ещё 29 матчей. Но главное — надо в это верить.



– Сейчас вы первый в гонке бомбардиров…

– Да, сейчас я впереди всех, но сегодня кто-то может оформить хет-трик, и всё – я уже вновь догоняющий.



– Тем не менее – стать лучшим бомбардиром вам наверняка было бы приятно.

– Для каждого было бы приятно стать лучшим бомбардиров чемпионата, для меня, конечно, тоже. Но пока что это только начало сезона. Нужно шаг за шагом двигаться дальше. Главное для всех нас – быть сконцентрированными. Потом посмотрим, чего мы добьёмся.

– Многие болельщики удивляются, почему при такой успешной вашей игре вы ещё не перешли в топ-клуб РПЛ.

– Я очень признателен тем, кто так думает. Но у меня долгосрочный контракт с «Уралом», как футболист я предпочитаю не думать о переходах куда-то. Это не моя работа – разговаривать с президентом и искать другие клубы. Конечно, все хотят выступать за команды, которые борются за чемпионство, но сейчас я ничего об этом думать не хочу. Думаю, что я мог бы играть в топ-клубе, нужно просто доверие от них и уверенность в себе, но мне важно находиться в «Урале», выкладываться на максимум за свою команду. Пусть агенты, президент клуба и другие команды думают, чего они хотят, а моя работа – это играть на поле и радоваться болельщиков.

– Кстати, успели вчера посмотреть футбол вечером?

– Да, матч «Спартака» и «Сочи».

– Как вам игра?

– У гостей очень хорошая команда. Да, это новый клуб в РПЛ, но они не выглядели как новички.



– Рады, что эта команда теперь в РПЛ?

– Я, кстати, помню стадион в Сочи, мы играли там в финале Кубка. Здорово, что теперь клуб оттуда есть в РПЛ – для игроков и болельщиков будет классно побывать там. В Сочи очень атмосферная арена.