Бериша забил шикарный гол в ворота «Краснодара». Он принёс «Ахмату» победу

Незабитый пенальти
На 9-й минуте Бернард Бериша на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Сергея Петрова. Сам пострадавший взялся исполнить пенальти, но пробил с по центру ворот и Сафонов уверенно парировал этот мяч.
Гол Бериши
На 28-й минуте Бериша добился своего. Уциев подключился к атаке своей команды по правому флангу и здорово навесил в центр чужой штрафной, где Бериша пробил в падении ножницами и мяч рикошетом от Мартыновича, а потом и от рук Сафонова, пойманного на противоходе, залетел в сетку ворот.
Ещё моменты
На 30-й минуте, сразу после гола, Швец выстрелил метров с 25-ти в угол ворот и Сафонов в красивом прыжке был вынужден переводить мяч за лицевую линию поля на угловой.
На 45-й минуте Бериша исполнил классный заброс с левого фланга в чужую штрафную на Мбенге, а тот ударом в касание с 12-ти метров отправил мяч рядом со штангой.
На 74-й минуте после подачи с левого фланга атаки в центр на линию вратарской нанёс удар головой под перекладину ворот Мбенге, но Сафонов в прыжке выручил свою команду.
А что же «Краснодар»?
На 43-й минуте Вильена мощно пробил из-за пределов штрафной, но отправил мяч в дальнюю штангу ворот Городова.
И всё. Больше моментов по сути у гостей не было.
- 14 июля 2019
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