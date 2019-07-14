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«Ахмат» — «Краснодар» — 1:0, 14 июля 2019, обзор матча

«Ахмат» — «Краснодар» — 1:0, обзор матча
«Чемпионат»
Бериша забил шикарный гол в ворота «Краснодара». Он принёс «Ахмату» победу
Вторая сенсация в первом туре РПЛ.
Футбол / РПЛ 0

Незабитый пенальти

На 9-й минуте Бернард Бериша на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Сергея Петрова. Сам пострадавший взялся исполнить пенальти, но пробил с по центру ворот и Сафонов уверенно парировал этот мяч.

Гол Бериши

На 28-й минуте Бериша добился своего. Уциев подключился к атаке своей команды по правому флангу и здорово навесил в центр чужой штрафной, где Бериша пробил в падении ножницами и мяч рикошетом от Мартыновича, а потом и от рук Сафонова, пойманного на противоходе, залетел в сетку ворот.

Ещё моменты

На 30-й минуте, сразу после гола, Швец выстрелил метров с 25-ти в угол ворот и Сафонов в красивом прыжке был вынужден переводить мяч за лицевую линию поля на угловой.

На 45-й минуте Бериша исполнил классный заброс с левого фланга в чужую штрафную на Мбенге, а тот ударом в касание с 12-ти метров отправил мяч рядом со штангой.

На 74-й минуте после подачи с левого фланга атаки в центр на линию вратарской нанёс удар головой под перекладину ворот Мбенге, но Сафонов в прыжке выручил свою команду.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
14 июля 2019, воскресенье. 21:30 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 – Бериша – 28

А что же «Краснодар»?

На 43-й минуте Вильена мощно пробил из-за пределов штрафной, но отправил мяч в дальнюю штангу ворот Городова.

И всё. Больше моментов по сути у гостей не было.

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