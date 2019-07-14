Бериша забил шикарный гол в ворота «Краснодара». Он принёс «Ахмату» победу

Незабитый пенальти

На 9-й минуте Бернард Бериша на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Сергея Петрова. Сам пострадавший взялся исполнить пенальти, но пробил с по центру ворот и Сафонов уверенно парировал этот мяч.

Гол Бериши

На 28-й минуте Бериша добился своего. Уциев подключился к атаке своей команды по правому флангу и здорово навесил в центр чужой штрафной, где Бериша пробил в падении ножницами и мяч рикошетом от Мартыновича, а потом и от рук Сафонова, пойманного на противоходе, залетел в сетку ворот.

Ещё моменты

На 30-й минуте, сразу после гола, Швец выстрелил метров с 25-ти в угол ворот и Сафонов в красивом прыжке был вынужден переводить мяч за лицевую линию поля на угловой.

На 45-й минуте Бериша исполнил классный заброс с левого фланга в чужую штрафную на Мбенге, а тот ударом в касание с 12-ти метров отправил мяч рядом со штангой.

На 74-й минуте после подачи с левого фланга атаки в центр на линию вратарской нанёс удар головой под перекладину ворот Мбенге, но Сафонов в прыжке выручил свою команду.

А что же «Краснодар»?

На 43-й минуте Вильена мощно пробил из-за пределов штрафной, но отправил мяч в дальнюю штангу ворот Городова.

И всё. Больше моментов по сути у гостей не было.