Год назад сорвался трансфер Педро в «Реал». Теперь его хочет ЦСКА

ЦСКА не оставляет надежд подписать форварда в летнее трансферное окно. Следом за новостью об интересе «армейцев» к нападающему «Ливерпуля» Тайво Авонийи появилась информация о том, что московский клуб предложил бразильскому «Флуминенсе» 12 млн евро за 22-летнего форварда Педро Абреу. Кто же это такой?



Педро Гильерме Абреу дос Сантос



Возраст: 22 года.

Гражданство: Бразилия.

Амплуа: центральный нападающий.

Клуб: «Флуминенсе» (Бразилия).

Рост: 185 см

Вес: 78 кг

Карьера: «Флуминенсе» (2016 – н.в)

Достижения: обладатель Кубка Гуанабара: 2017, Трофея Рио: 2018, победитель Примера лиги: 2016.

Где играл потенциальный новичок ЦСКА?

Педро начал заниматься футболом в восемь лет. Свои первые игроцкие навыки приобрёл в спортивной школе клуба «Фламенго» — принципиального соперника «Флуминенсе». Но дорасти до молодёжной команды парень так и не смог. Педро было 14, когда ему указали на дверь. К счастью, долго без клуба бразильцу сидеть не пришлось – его «подобрал» выступающий в Бразильской Серии С «Дуки-ди-Кашиас» из одноименного города. С тех пор карьера парня пошла в гору. В новом клубе Педро стал регулярно получать игровое время и много забивать. В итоге бразильцем заинтересовались скауты «Флуминенсе», после чего пригласили его на просмотр. 16-летний форвард хорошо себя показал на тренировках и заслуженно получил место в молодёжной команде.



На профессиональном уровне Педро дебютировал уже в марте 2016 года в игре с «Крисиумой», а свой первый гол забил в июле 2017 года, в матче с печально известным «Шапекоэнсе». С тех пор за свой нынешний клуб нападающий отличился ещё 14 раз в бразильской Серии А.

Кто интересовался Педро?

Ажиотаж вокруг фамилии Педро начался в сезоне-2018. К концу августа того года 21-летний бразилец наколотил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи в 16 играх, получив свой первый вызов во взрослую сборную страны от Тите.

Тогда же молодым бразильцем заинтересовались «Милан», «Рома», «Севилья», «Бордо» и даже мадридский «Реал», который оказался намного настойчивее своих конкурентов. За Педро «Королевский клуб» был готов выложить около 30 млн евро. Однако сделка в последний момент сорвалась. В игре с «Крузейро» нападающий получил травму, после чего его унесли с поля. Врачи диагностировали у форварда разрыв крестообразных связок и пообещали вернуть его в строй лишь через полгода. Про переход в «Реал» игроку пришлось забыть – «сливочные» не стали рисковать, подписывая травмированного форварда.



«Мы уже договорились о сделке с семьёй футболиста и обоими клубами. Оставалось только подписать соглашение», — с горечью вспоминал агент Педро Марсио Джуньи.

Восстановиться бразилец сумел только к концу апреля нынешнего года. За довольно короткий срок Педро набрал форму и продолжил забивать в чемпионате. Сейчас на его счету 3 мяча в 5 матчах.

Чем он хорош?

Главная особенность бразильца – его голевое чутье. Педро настоящий наконечник атаки, способный в нужный момент подставить ногу под прострел, вколотить мяч в сетку головой или просто запихнуть его в ворота любой другой частью тела. Благодаря высокому росту и крепкому телосложению форвард уверенно себя чувствует в силовой борьбе и в игре «на втором этаже». При этом форвард достаточно техничен и обладает неплохим дриблингом. Также Педро хорош в подыгрыше. Поставить корпус, получив мяч спиной к воротам, а затем удачно отпасовать на партнёра или сыграть с ним в стеночку не проблема для бразильца.

Какие у него слабые стороны?

Прежде всего Педро не хватает скорости. Не имея преимущества, он вряд ли сможет убежать от защитника на длинной дистанции. Также к минусам можно отнести его чрезвычайную самоуверенность. Форвард любит идти в обыгрыш и лезть на рожон, однако нередко такие порывы заканчиваются потерей мяча.



Главной слабостью нападающего, пожалуй, является его недавняя травма. «Кресты» опасны не только длительным восстановлением в случае повреждения, но и риском рецидива. Педро придётся очень тщательно следить за своим здоровьем и учитывать это повреждение во время игр и тренировок, чтобы избежать повторного разрыва крестообразных связок.



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Подписав бразильца, «армейцы» несомненно пойдут на риск. Однако 12 млн евро – это отличная цена за игрока, которого год назад хотел купить «Реал» почти в три раза дороже.