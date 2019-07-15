Мы запускаем шоу про АПЛ. Вот как оно будет выглядеть

Трансляции матчей АПЛ уходят с федерального ТВ на платформу Okko Спорт. Запланирован показ в новом формате. Не два тайма по 45 минут с кучей рекламы чипсов, а трансляции, которые позволят максимально прочувствовать атмосферу английского футбола. С кадрами из раздевалок, интервью участников матча, съёмкой вокруг стадиона, аналитическим разбором и программами об АПЛ.



Одна из таких программ – обзор тура. Он будет доступен бесплатно в YouTube. Это шоу «Чемпионат» и Okko Спорт делают совместно с каналом МЯЧ Production. Мы пригласили в редакцию основателя канала Александра Журавлева и ведущего Васанта Балана. Они объяснили, как будет выглядеть новое шоу на «Чемпионате».

Васант: Мы запустили шоу ещё до старта АПЛ. Подводим к новому сезону через предыдущий. Он был во многом поворотным для лиги. Уже вышли два ролика (выпуск 1, выпуск 2). Сегодня опубликуем третий – про главные открытия прошедшего сезона. Всего будет 8 или 9 роликов, потом стартует АПЛ, и мы займёмся шоу по итогам тура. 38 туров – 38 выпусков.

— Почему именно вам отдали производство обзора тура?

Журавлев: Потому что у нас есть опыт в футбольном YouTube. Мы работаем на стыке телевизионной и интернет-аудитории. У нас нет долгих разговоров, когда зритель ждёт, чтобы эксперт закончил мысль и перешёл к чему-то интересному. Основная наша задача — чётко компоновать информацию. За 10 минут человек должен получить огромное количество материала: факты, голы, статистику, аналитику… Плюс здесь же должна быть и развлекательная составляющая.

Васант: Мы будем делать единственный официальный обзор АПЛ для России. Наличие такого видео – огромная возможность. Не просто нарезка хайлайтов, а акцентированная подача самого яркого в туре. Иногда одна замена переворачивает игру, и важно объяснить, как это произошло. С разбором нам помогают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Гриша Телингатер.

– Каков хронометраж?

Журавлев: Пока планируется, что видео длится 20-25 минут, а выходить будет по понедельникам. Основное внимание к топ-клубам, но мы затронем все матчи. Будет подборка лучших голов, сейвов, провалов. При этом мы подача будет фановая, чтобы было интересно смотреть всем.

Васант: Есть куча деталей и вокруг матчей. Есть противостояние стилей. Сейчас ведь тренеры АПЛ диктуют моду в мире. Там столько деталей, что мы ещё наверняка будем добавлять рубрики.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– С какими сложностями вы уже столкнулись?

Журавлев: Многие зрители воспринимают только телевизионный или только интернет-формат. Мы видели, как известные комментаторы запускали своё шоу в YouTube, но там ТВ-формат никто не смотрел. Мы учитываем аудиторию, для которой работаем. Хотя какие-то моменты мы ещё нащупываем. Думаем о рубрике, которую будет вести футбольный скаут и профессионально разбирать какого-то одного игрока по модельным характеристикам.

– Насколько вы обращаете внимание на комментарии?

Журавлев: Мы их всегда учитываем. Хотя после первого выпуска «Футбольного Альбиона» было странно читать, что из-за нас стало доступно меньше футбола для просмотра. Okko будет публиковать обзоры всех матчей тура бесплатно в YouTube. Это круто! Наше шоу тоже в бесплатном доступе. Знаю, что будут и другие программы. Раньше такого в русскоязычном YouTube не было.

– Что вообще собой представляет футбольный YouTube?

Журавлев: Постоянно появляются новые идеи. Весьма разношёрстные форматы. Сначала были популярны просто видеонарезки с закадровым голосом. Это может делать любой школьник. Сейчас такие каналы умирают. Теперь у аудитории выше требования. Нужен ведущий с авторским мнением и качественная картинка. А интерес в футбольном YouTube вызывает буквально всё: и чисто аналитика, и развлечения, и викторины, и влоги. Много разного, но именно обзоров не хватает.

Васант: Многих просто банят за пиратскую картинку. Запрещено использовать без лицензии съёмку АПЛ, Лигу чемпионов и других турниров. Разве что с товарищескими матчами или чемпионатом Нидерландов ещё может прокатить и YouTube не забанит. Кто-то так обрезает видео, что остаётся лишь четверть кадра. Получается некрасивая картинка, но алгоритмы YouTube пропускают. Но АПЛ это уже не грозит. Теперь хайлайты будут максимально доступны в лучшем виде.

– В YouTube не запрещён мат. Почему вы от него отказались при создании футбольных шоу?

Васант: Изначально я предлагал Саше его использовать. Потом понял – приходит к тому, что идёт просто мат ради мата. Это часто свидетельствует о низком словарном запасе.

Журавлев: Футбол – для всех возрастов. Его любят и подростки, и старики. Я бы хотел, чтобы родители не стеснялись смотреть футбол вместе с детьми.

– Часто шутят, что у вас детская аудитория. Вас вообще узнают взрослые?

Журавлев: Ха-ха. На самом деле у нас основной костяк – аудитория от 18 до 24 лет. Затем 25-34. И только потом до 18 лет. Хотя подходят фотографироваться со мной чаще дети. Понятно, что взрослый мужик в 30 лет уже меньше хочет фотографироваться с кем-либо.

«Дзюба сказал: «Оо, ты тот парень, который делал про меня топы?»

– Вас знают в футбольном YouTube, но для аудитории «Чемпионата» вы новые люди. Расскажите, откуда вы пришли?

Журавлев: После окончания журфака работал на многих каналах: РЕН ТВ, ТВ3 и долго на «Россия 2». Там мы снимали утреннее шоу «Всё включено». Я был редактором, автором рубрики и потом ведущим шоу. Почти три года там провёл. Делал в том числе документальные фильмы для «Россия 2» и «Россия 24». Даже получал какие-то награды на конкурсах спортивной журналистики. Но это не так важно. Важно, что на «России 2» я делал обзор спортивного интернета.

– Такое заходило на телеке?

Журавлев: Заходило очень хорошо – смотрели лучше, чем в среднем передачу. Мы стали выпускать сюжет не раз в неделю, а ежедневно. Когда всё закрылось, я начал работать в YouTube на oSporte TV. Там я возродил свою рубрику. Затем начал делать футбольные топы.

– За счёт них и раскрутились?

Журавлёв: Я первым начал делать такие топы, чтобы это была не просто подборка голов Тьерри Анри, а с художественной составляющей, с уникальной информацией. Делал подборки по каким-то нестандартным параметрам. Шесть лет назад этим никто не занимался. Тогда вообще не шли в YouTube за футболом, а скорее за кошкой с клубком, но мы раскрутились. Сначала видео смотрели по 1000 человек, потом 10 тысяч, и только затем сотни. Год-полтора назад открыл свой канал. Сейчас у нас в месяц около 7 миллионов просмотров и примерно 1,5 миллиона уникальных посетителей.

– Поначалу народ смеялся над тем, что ты пошёл в YouTube?

Журавлев: Да, многие смеялись. Говорили: «Чувак, иди на «Москву 24» и снимайся там». У нас ряд коллег с «России 2» ушли именно туда. Я позвонил знакомому и спросил, что он там делает. Ответ был такой: «На этой неделе снимал ролик о том, как где-то упало дерево, а на прошлой – как прорвало трубу и бабули жаловались». Я этого делать не хотел, поэтому пожертвовал деньгами на какой-то период, чтобы заниматься любимым делом.

– Сколько пришлось ждать, чтобы ты начал зарабатывать в YouTube больше, чем на телевидении?

Журавлев: Первые три года зарабатывал меньше. Тогда действительно в YouTube преобладали котики и какой-то треш. Последние три года отношение изменилось. Помогли крупные проекты, вроде «вДудя». На эту же площадку пришли многие селебрити, которых не пускали на ТВ, вроде Собчак или Парфенова. Сейчас в YouTube количество денег от рекламы растёт, а на ТВ – падает. Всё больше народа уходит в интернет, поскольку видят эту площадку более свободной, доступной и меньше подверженной цензуре.

– Что за последние годы появилось в футбольном YouTube, чего не было раньше?

Журавлев: Пришли нормальные рекламодатели. Раньше постоянно предлагали разместить вставку про палёные наушники. Их же никогда не пустят на ТВ. Мы тоже принципиально такое не рекламировали. В том числе капперов – людей, которые продают прогнозы на спорт. В 90% случаев это разводка. Очень советую не вестись. Особенно если речь про группы во «ВКонтакте» или «Телеграме», а не большой портал с известными журналистами.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Какие рекламодатели появились?

Журавлев: Электроника, банковские услуги, тачки…

– Почему им стало интересно рекламироваться в YouTube?

Журавлев: Во многом благодаря ЧМ-2018. У нас ролики собирают по 500 тысяч просмотров. Это больше, чем охват рекламных роликов в некоторых передачах на спортивном федеральном канале. А а ТВ ценник за рекламу значительно выше. Об этом мне рассказывали сами рекламодатели.

– Что ещё изменилось в футбольном YouTube?

Журавлев: Отношение футбольных клубов. Блогерам стали давать футболистов на интервью. Руководители команд понимают, какая сейчас аудитория у интернета. На телевидении тебя показали в один слот и забыли, а в YouTube будут смотреть и сегодня, и через неделю, и через годы. Теперь сами футболисты соглашаются идти на каналы YouTube.

– Кто-то из футболистов тебя узнавал?

Журавлев: Дзюба. Одна из моих подборок была о симулянтах. На тот момент у Дзюбы было несколько очень некрасивых эпизодов. В какой-то момент вокруг него накопилось столько скандалов, что я сделал ещё топ-5 человек, которые ненавидят Дзюбу. Через год после этого я встречаю Артёма в парке Санкт-Петербурга. Он сказал: «Оо, ты тот парень, который делал про меня топы?». Мне стало немного не по себе, но он ответил, что всё нормально. Сфоткались вместе. Было приятно услышать, что он тоже смотрит наши видео. То, что он дальше не попадал в негативные топы, совпадение.

– Ну всё понятно. На словах YouTube – свободнее и без цензуры. А на деле...

– Ха-ха. Реально совпадение. Например, мы посчитали ассисты всех футболистов в мире в топ-лигах за последние пять лет. В России лучшим стал Дзюба, если учитывать все турниры. Он же на втором месте среди бомбардиров после Смолова.

– Кто из клубов больше всего идёт навстречу блогерам?

Журавлёв: Мне очень нравится, как работает «Локомотив». Зимой мы были на товарищеском турнире. Там были «Локо», «Зенит», «Спартак» и «Ростов». Больше других шли на контакт именно «железнодорожники». Дали Тарасова, Миранчуков, Гилерме. А «Ростов» не дал ни одного игрока ни одному блогеру. А потом удивляются, что про их клуб меньше говорят. Извините, вы сами всё для этого делаете.

– Притом что планировались далеко не жёсткие вопросы?

Журавлёв: Да, было интересно узнать футболистов в обычной жизни. У нас есть рубрика «5 минут с…», мы пообщались с Заболотным. В комментариях писали: «А Заболотный, оказывается, прикольный парень». У нас такой формат, неформальный, по сравнению с телевидением, люди проще раскрываются.

«Меня узнали в очереди к наркологу»

– Васант, теперь к тебе. Как ты попал в футбольный YouTube?

Васант: Я из Индии, но родился в Москве. С детства мечтал стать футболистом и в YouTube пришёл именно из футбола. Я занимался профессионально футзалом в «Спартаке». Исторически так сложилось, что в Индии нет известных футболистов. Были игроки индийского происхождения, например Викаш Дорасо, который играл в «Лионе» и «ПСЖ». На днях во вторую команду «Баварии» купили чистокровного индуса из Новой Зеландии (1 июля «Бавария» подписала 20-летнего Сарприта Сингха, игрока индийского происхождения. – Прим. «Чемпионата»).

– У тебя с карьерой футболиста не сложилось?

Васант: Играл до 16 лет, когда порвал кресты. Это был рубеж. Всё-таки футзал – не тот вид спорта, где есть серьёзные перспективы. Сделал выбор в пользу учёбы. Одновременно участвовал в КВН. Это продлилось почти 10 лет.

Журавлёв: Не скромничай. Скажи, что ты чемпион КВН в составе РУДН.

Васант: Да, выиграли Высшую лигу в 2006 году. Потом занимался производством контента для телепередач, а в последние три года снимаюсь в кино и сериалах. Выходит, что у меня есть опыт и за кулисами, и в кадре.

– Почему тогда вернулся к футболу?

Васант: Я очень давно на нём помешан. Помните, в 1994 году была игра Championship Manager? Там уже можно было управлять клубами с невыдуманными игроками. При этом никаких видео: трансляция матча шла строкой. Уже тогда в игре были какие-то статистические показатели по каждому игроку. Мы заранее знали, кто будет на высоком уровне в европейском футболе. Например, был такой Ибраима Бакайоко. Он выступал в «Марселе», а мы с другом ещё за пять лет до этого о нём знали. Ещё мы сильно заранее знали про Зорана Тошича. Казалось, что он заиграет в «Манчестер Юнайтед».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Журавлёв: Васант, когда уже был чемпионом КВН и ездил на гастроли по всей России, написал письмо в «Спартак». Просил взять его скаутом.

Васант: Это было 4-5 лет назад. Я уже был в сознательном возрасте – 28 лет, планировал семью. Но любовь к «Спартаку»… В общем, я зашёл на сайт, нашёл контакты. Там, правда, не было вакансии скаута. Я написал им огромное письмо. Что мой любимый футболист – Цымбаларь. Что стиль, в котором «Спартак» 20-30 лет назад, – этот тот же стиль, в котором играет Гвардиола. Сказал, что готов быть скаутом на любых условия, хоть бесплатно. Мне так и не ответили.

– Самое странное место, где вас узнавали?

Журавлёв: Я менял права и пришлось сгонять в наркодиспансер. Получить справку, что не состою на учёте. Не знаю, как сейчас, а тогда личное присутствие было обязательно. Я поехал за справкой, и там меня узнали. В очереди к врачу-наркологу. Странное ощущение.

Васант: У меня максимально неловкая ситуация случилась на станции метро «Охотный ряд». Это было лет 10 назад, тогда там часто собирались ребята, которым не нравятся такие, как я. Подходит ко мне мужчина, лет 40, в костюме, и просит автограф. Я отвечаю: да, конечно. А он достаёт паспорт и говорит расписаться на последней странице.

– После такого паспорт же становится недействительным?

Васант: Я не хотел расписываться, но мужик заставил. Сказал, что вся семья обожает нашу команду КВН.

«Почему кипрская «Омония» выстрелит в Лиге Европы»

– Вы делаете видео, которые строго разбиты по рубрикам. Это важно?

Журавлёв: Зритель должен понимать: здесь он посмотрит про тактику, здесь про фан, здесь топ, а здесь ещё что-то. Очень многие снимают видео по инфоповодам, они хорошо заходят. Это легче делать, но мы хотим обходиться без кликбейта. «Неймар обматерил Месси» – такой заголовок соберёт просмотры, а внутри окажется, что Неймар просто пошутил над Месси в комментариях в «Инстаграме».

Васант: Но всё равно, когда я хочу сделать ролик про что-нибудь не очень хайповое, Саня всегда выбирает актуальную тему.

Журавлёв: Не надо делать кликбейт, но и в другую крайность лучше не впадать. Васант иногда предлагает тему, вроде «Почему кипрская «Омония» выстрелит в Лиге Европы». Немножко не то, чего ждёт широкая аудитория. А название должно быть реально отображать суть. Если говорим «Как играет «Аякс» тен Хага», то там должно быть действительно о том, как играет «Аякс» тен Хага.

– Чего не надо делать в YouTube?

Журавлёв: Раньше в YouTube было много треша и агрессивных видео. Такие гоп-ролики: пошёл, с кем-то подрался. Или иностранцев учишь говорить по-русски матом, а они не знают, что говорят и улыбаются. Видимо, аудитория повзрослела. Но и YouTube стал многое блокировать. А из личного опыта – не нужно экономить на камере. У нас первые выпуски…

Васант: Это была жесть.

Журавлёв: А Васант тогда ещё ходил с огромной причёской-одуванчиком. И был потолще.

Васант: Мексиканский порноактёр.

Журавлёв: Но мы всё поняли, купили камеру подороже, сделали хороший фон и ушли от хромакеев. Нужно, чтобы на картинку было приятно смотреть. Вначале мы на это внимания не обращали. Но я думаю, что все так стартовали, вначале хочется просто снимать. И это нормально.

Васант: Главное, чтобы было, что сказать.

Журавлёв: YouTube – площадка личностей. Если вам есть что сказать, вы станете популярны. Если сказать нечего, сколько бы денег ни вбухали в картинку, смотреть не будут.

Беседовали: Григорий Телингатер, Кирилл Хаит.