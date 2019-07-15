В Люберцах задержан экс-владелец «Сатурна». Его подозревают в убийстве депутата

Криминально-футбольный авторитет

Следственный комитет России заявил о задержании бывшего владельца раменского «Сатурна» Олега Шишканова. Он подозревается в похищении и убийстве депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи. В их доме были найдены следы крови. Следствие сейчас восстанавливает все обстоятельства произошедшего. Помимо этого Шишканов подозревается ещё в серии преступлений.

Как сообщает «Интерфакс», Шишканов (сейчас он поменял имя и стал Медведевым) заключён под стражу на срок до 12 сентября. Если будет вынесен обвинительный приговор, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф порядка пяти миллионов рублей. Шишканов категорически отказывается признавать свою вину.

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Бывшего владельца «Сатурна» задержали на его же даче в подмосковных Люберцах. Вместе с ним поймали ещё несколько криминальных авторитетов, в числе которых внук Аслана Усояна – знаменитого Деда Хасана, которого убили в 2013 году.



По информации «Росбалт», Шишканов был главным претендентом на воровской трон в России после того, как бывшего номер 1 Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой посадили за вымогательство на 10 лет.

Купил «Сатурн» через пять лет после «коронации»

Шишканов является очень известным в определённых кругах «вором в законе». Он был «коронован» в 1992 году, а спустя пять лет принял решение купить футбольный клуб «Сатурн». В тот момент команда выступала в Первой лиге (аналог нынешней ФНЛ). Уже на следующий год «Сатурн» занял там первое место и вышел в Премьер-лигу.

Романтика 2000-х и история с Романцевым

Раменский «Сатурн» был одной из самых интересных команд России 2000-х годов. У клуба был очень современный на тот момент стадион. Для нашей страны в те годы и вовсе прекрасный. Чего говорить, если играть матчи Лиги чемпионов туда ездил «Локомотив». Лучшим достижением «Сатурна» стало пятое место в 2007 году. Там играли Виктор Онопко, Андрей Канчельскис, Дмитрий Лоськов, Валерий Есипов, тренером в один из периодов был Олег Романцев.

Вообще о футбольной деятельности Шишканова очень мало информации. Но вот что пишет, например, в своей автобиографии «Правда обо мне и «Спартаке» Олег Романцев, где вспоминает, как приходил на работу в «Сатурн».

«В «Сатурне» у меня была конкретная ошибка – соглашаясь возглавить команду, я общался только с теми людьми, которые меня туда звали: губернатором Борисом Громовым и его помощником Валерием Аксаковым. А надо было в том числе обязательно поговорить с реальными владельцами клуба, которые вкладывали в него деньги. Есть хорошая поговорка: не суйся в воду, не зная брода».



Собственно, это говорит исключительно о том, что даже когда президентом клуба был губернатор Громов, решал дела в команде совсем не он. При этом Романцев отмечал, что «именно эти люди, а не Аксаков и Громов довели «Сатурн» от коллектива физкультуры до команды высшей лиги».

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Грустный конец

В 2008 году «Сатурн» в первый и пока последний раз в своей истории выступал в Еврокубках – в Кубке Интертото. В первом раунде подмосковные футболисты уничтожили в двух матчах люксембургский клуб «Этцелла», а покером в домашнем матче отметился Дмитрий Кириченко. Однако в решающем круге «Сатурн» проиграл «Штутгарту» по сумме двух встреч. Счастье было близко, немцам потребовалось дополнительное время, чтобы сломить сопротивление раменчан.



Сейчас от былого успеха не осталось и следа. В 2011 году клуб вышел из РПЛ по финансовым причинам, а на его место пришёл «Краснодар» Сергея Галицкого. Прошлый сезон «Сатурн» завершил на 12-м месте из 14 во Втором дивизионе в зоне «Центр».