Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Локомотив» – «Рубин» – 1:1, РПЛ, голы забили Ал. Миранчук и Хвича

«Локомотив» – «Рубин» – 1:1
Григорий Телингатер
«Локомотив» потерял два очка из-за трансфера. Самый короткий репортаж
Кажется, у Сёмина снова наворачиваются слёзы.
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» стартовал в РПЛ с ничьи с «Рубином» – 1:1. В начале матча у команды Сёмина было два шикарных момента. Точнее они были у Антона Миранчука. Он сначала бил без сопротивления почти с точки пенальти, но попал чуть левее штанги. Затем он же не реализовал одиннадцатиметровый, пробив в перекладину. Пенальти заработал Жемалетдинов, которого сбил экс-«железнодорожник» Виталий Денисов. На 66-й минуте забил другой Миранчук – Алексей, попавший со штрафного идеально в «девятку».

Ровно через 10 минут «Рубин» сравнял счет. Причем отличился Хвича Кварацхелия, которого именно «Локомотив» отыскал в чемпионате Грузии. Он перебрался в чемпионат России в этом году, отыграв в команде Семина полгода, а в последний момент решил подписать контракт не с «Локо», а с «Рубином». Вот его гол, который стоил «Локо» двух очков. Обратите внимание, что парень не стал праздновать забитый мяч.

Еще несколько моментов о матче одной строкой:

• В заявку на игру не попал Федор Смолов. В «Локомотиве» сказали, что у нападающего небольшое напряжение в мышце, и он будет готовиться к следующему матчу.

• Первое скандирование фанатов «Рубина» в новом сезоне: «Роман Шаронов, Роман Шаронов»

• Кстати, о фанатах «Рубина». Парни, золотой цвет на белом фоне плохо считывается.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

• «Рубин» определился с капитаном. Им стал стал полузащитник Подберезкин, а Денисов и Башкиров – вице-капитаны.

• Еще про Виталия Денисова. Болельщики «Локо» поблагодарили защитника «Рубина» за 5,5 лет в Москве.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

• Сообщалось, что это был первый матч в истории РПЛ с использованием VAR. На самом деле это не так. Еще не выбран поставщик картинки судьям и нет разрешения от IFAB на использование VAR. При назначении пенальти судья не мог посмотреть повтор ни в тестовом режиме, ни в каком либо еще.

• По официальной информации на матч пришло 10 732 человека. Вот как выглядели трибуны.

Фото: «Чемпионат»

Хвичу Кварацхелию при выходе на поле освистали фанаты «Локо». Им не понравилось, как полузащитник в последний момент предпочел «Рубин». Кажется, его объяснение болельщиков не устроило.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 – Миранчук – 66, 1:1 – Кварацхелия – 76
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент