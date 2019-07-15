«Локомотив» потерял два очка из-за трансфера. Самый короткий репортаж

«Локомотив» стартовал в РПЛ с ничьи с «Рубином» – 1:1. В начале матча у команды Сёмина было два шикарных момента. Точнее они были у Антона Миранчука. Он сначала бил без сопротивления почти с точки пенальти, но попал чуть левее штанги. Затем он же не реализовал одиннадцатиметровый, пробив в перекладину. Пенальти заработал Жемалетдинов, которого сбил экс-«железнодорожник» Виталий Денисов. На 66-й минуте забил другой Миранчук – Алексей, попавший со штрафного идеально в «девятку».
Ровно через 10 минут «Рубин» сравнял счет. Причем отличился Хвича Кварацхелия, которого именно «Локомотив» отыскал в чемпионате Грузии. Он перебрался в чемпионат России в этом году, отыграв в команде Семина полгода, а в последний момент решил подписать контракт не с «Локо», а с «Рубином». Вот его гол, который стоил «Локо» двух очков. Обратите внимание, что парень не стал праздновать забитый мяч.
Еще несколько моментов о матче одной строкой:
• В заявку на игру не попал Федор Смолов. В «Локомотиве» сказали, что у нападающего небольшое напряжение в мышце, и он будет готовиться к следующему матчу.
• Первое скандирование фанатов «Рубина» в новом сезоне: «Роман Шаронов, Роман Шаронов»
• Кстати, о фанатах «Рубина». Парни, золотой цвет на белом фоне плохо считывается.
• «Рубин» определился с капитаном. Им стал стал полузащитник Подберезкин, а Денисов и Башкиров – вице-капитаны.
• Еще про Виталия Денисова. Болельщики «Локо» поблагодарили защитника «Рубина» за 5,5 лет в Москве.
• Сообщалось, что это был первый матч в истории РПЛ с использованием VAR. На самом деле это не так. Еще не выбран поставщик картинки судьям и нет разрешения от IFAB на использование VAR. При назначении пенальти судья не мог посмотреть повтор ни в тестовом режиме, ни в каком либо еще.
• По официальной информации на матч пришло 10 732 человека. Вот как выглядели трибуны.
• Хвичу Кварацхелию при выходе на поле освистали фанаты «Локо». Им не понравилось, как полузащитник в последний момент предпочел «Рубин». Кажется, его объяснение болельщиков не устроило.
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