Решение тура. «Зенит» выиграл матч в перерыве

РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица

РПЛ-2019/2020. Календарь игр

У «Зенита» совершенно не клеился первый тайм против «Тамбова»: несмотря на огромную разницу в классе, чемпион никак не мог создать у ворот «Тамбова» действительно опасных моментов. Проблемы в позиционной атаке у «Зенита» были и в прошлом сезоне, а уже по матчу против «Локомотива» стало понятно, что петербуржцы ещё настрадаются против глубоких блоков соперников. Команда Семака очень плохо использовала центр, а набора простых фланговых комбинаций недостаточно – не только против «Локо», но и, как оказалось, против новичка РПЛ.

Нет Барриоса — нет трофея. Как «Зенит» проиграл «Локомотиву» Семак старался перевернуть игру, но Семин добил чемпиона.

В первом тайме левого защитника «Зенита» играл Дуглас Сантос, левого вингера – Юрий Жирков, а пару опорников составляли Оздоев (левее) и Ерохин (правее). Проблема, как всегда бывает, начиналась ещё при билд-апе: «Зенит» очень медленно и неуверенно формировал тройку в первой линии – например, Ерохин в эпизоде ниже опустился третьим уже после того, как Ракицкий повернулся к флангу и оставил себе лишь один вариант для передачи – на Сантоса. Петербуржцы снова не задействовали центр – обратите внимание, что центральные полузащитники «Тамбова» располагаются в полном одиночестве, и лишь в полуфлангах удаётся найти первых игроков из атакующего блока «Зенита». Жирков ещё двигается в сторону ворот «Тамбова».

Естественно, после приёма мяча у Сантоса практически нет вариантов для продвижения. Несмотря на помощь от Дзюбы, «Зенит» всё равно имеет меньшинство в зоне (3 vs 4) – разыграть комбинацию сложно, а воспользоваться свободой в других зонах не представляется возможным. Бразилец попытался уйти в центр на дриблинге, но его накрыл страховавший партнёра центральный полузащитник «Тамбова».

Даже если «Зениту» удавалось организовать нормальное начало атаки и/или быстро доставить мяч от центральных защитников во фланги, как в эпизоде ниже, с дальнейшими действиями всё равно возникали сложности. Сантос получил мяч глубоко во фланге, из вариантов – только подать, но «Тамбов» готов к кроссам «Зенита»: защитники гостей имеют 3 vs 2 против Азмуна и Дзюбы – Таказов и Осипенко контролируют нападающих, Ойеволе играет по мячу. При этом у Сантоса нет ни варианта подать за спину Таказову, ни варианта подать/прострелить во второй темп.

При других раскладах штрафная «Тамбова» вообще могла наполняться лишь одним нападающим. За весь первый тайм «Зенит» нанёс лишь пять ударов, из которых всего два – из опасной зоны штрафной с игры. Само собой, после навесов.

В перерыве Семак сделал рискованный, но умный ход. Тренер вернул Жиркова на позицию левого защитника, перевёл Ерохина на правый фланг атаки (лишь номинально), Дриусси передвинул налево, а Сантоса сделал левым опорным полузащитником.

Логика проста. Во-первых, Сантос лучше чувствует свободное пространство между линий соперника и легко подключается выше по полуфлангу, что помогает комбинировать на краях, не задействуя при этом центрального нападающего – использовалась тройка Дриусси-Сантос-Жирков. Во-вторых, Ерохин может дополнительно нагружать штрафную своими рывками – Александр использовался Семаком в похожей роли ещё прошлой весной.

«Тамбов» не был готов к таким перестановкам. В эпизоде с первым голом сыграли позиции Сантоса, Дриусси и Жиркова, а также неожиданный рывок Ерохина. Благодаря высокой позиции бразильца и смещению Азмуна, «Зенит» организовал ситуацию 4 vs 4 на фланге (оттянувшийся нападающий Мамтов не в счёт – он не успевал к эпизоду). Сантос получил мяч от Дриусси в свободной зоне, первым же касанием подработал его себе под передачу, а затем отдал проникающий пас на Жиркова – при всём уважении к Юрию, Оздоеву или Ерохину, вряд ли кто-то из них смог бы так же круто разобраться в ситуации. Жирков навесил в центр штрафной, Дзюба поставил блок Ойеволе, а Ерохин неожиданно выбежал из-за спины Таказова и замкнул кросс.

В эпизоде со вторым голом сыграла уже ситуация 3 vs 3 в центре штрафной. Преимущества у игроков «Тамбова» уже не было – необходимо было играть либо по игрокам, либо по зонам (по створу ворот), но гости не успели понять, как им действовать в такой ситуации. В итоге Ойеволе в последний момент заметил рывок Азмуна и попытался передать Дзюбу Тетрашвили, чтобы сыграть по иранцу – Артём остался один.

Конечно, этими перестановками Семак не смог моментально наладить структуру атаки, но эффект оказался достаточно качественным – в конце концов, «Зенит» нанёс три удара после позиционных атак за восемь минут второго тайма (конечно же все – с навесов). Затем атакующая активность петербуржцев упала, а на 75-й минуте Семак решил вернуть команде надёжности в обороне – и выпустил Барриоса вместо Жиркова. Сантос вернулся на левый фланг обороны – логичный ход, ведь Бенито перед забитым голом «Тамбова» продавил именно бразильца.

«Зениту» и Семаку предстоит ещё много работы над позиционными атаками, как и всем остальным командам РПЛ. В первом туре рано делать выводы по игре, но можно отметить прогресс Сергея Богдановича в матч-менеджменте: как и в матче против «Локомотива», тренер «Зенита» смог внести правильные изменения в игру своей команды, которые давали эффект, пусть и не влияли на всё оставшееся в матче время.

«Зениту» было тяжело с «Тамбовом». Дзюба забил победный гол Дуглас Сантос и Алексей Сутормин дебютировали в составе чемпиона России.

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