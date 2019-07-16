Клуб купил игрока по ошибке и уволил через сутки. Как так получилось?

В жизни 21-летнего нападающего из Гамбии и клуба третьего португальского дивизиона «Алкошетенсе» случилась короткая белая полоса. Несколько дней назад Альфа Джаллоу узнал, что им интересуется клуб второго дивизиона чемпионата Турции. Его агенты быстро договорились о встрече. Да и сама встреча получилась короткой: предложение «Менеменспора» было сразу принято.

Альфа, контракт которого с «Алкошетенсе» истёк 1 июля, приехал в Турцию и подписал контракт. Он стал всего лишь вторым иностранцем в истории «Менеменспора». Правда, уже на следующий день белая полоса закончилась. Контракт с ним был расторгнут. А все упоминания из клубного «твиттера» и «инстаграма» удалены, хотя скриншоты фотографии с презентации всё равно остались в интернете.

Центрфорвард из Гамбии по фамилии Джаллоу – не такая редкость, как можно подумать. И новичок второго турецкого дивизиона клуб «Менеменспор» просто ошибся, перепутав одного Джаллоу с другим. Желая усилиться, «Менеменспор» обратил внимание на форварда «Салернитаны» Ламина Джаллоу. 24-летний игрок сборной Гамбии, который в прошлом сезоне в Серии В забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи. Ну, ошиблись, с кем не бывает.

Турецкий клуб случайно купил не того футболиста и разорвал с ним контракт

Турецкий клуб оперативно опроверг информацию, о том, что игрока перепутали. Вот официальное заявление «Менеменспора». Здесь написано, что клуб никогда не рассматривал Ламина Джаллоу и вёл только Альфу. А уволили игрока из-за данных медобследования. В завершение болельщиков призывают не верить слухам, которые распространяются с целью навредить клубу.

Даже если допустить, что версия клуба целиком основана на фактах, всё равно остаётся много вопросов. Как можно подписать контракт с футболистом без результатов медосмотра? Зачем представлять его, если есть сомнения в физических кондициях? Если всё так и было, как можно из-за проблем со здоровьем уволить игрока, с которым уже подписан контракт? Он мог бы засудить клуб. Слишком много неясностей.



Версия, что агенты игрока на переговорах случайно или сознательно выдали его за однофамильца, выглядит более понятной. Достаточно было сказать, что контракт с клубом истёк, и вот «Менеменспору» уже не нужно договариваться ни с кем, кроме них и самого Джаллоу. В любом случае странно выглядят все участники переговоров: и Альфа Джаллоу, и клуб «Менеменспор». Только «Алкошетенсе» ни при чём.