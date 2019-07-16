Боевик из Италии: у фанатов «Юве» изъяли склад оружия. Там была даже ракета!

Что произошло

Ранним утром 15 июля итальянская полиция провела ряд организованных рейдов по всей северной Италии. В ходе обысков они обнаружили целый оружейный арсенал: 9 штурмовых винтовок, автомат, 7 пистолетов, 3 дробовика, 20 штыков, почти тысячу патронов, множество комплектующих для оружия, символику Третьего рейха и даже ракету класса «воздух-воздух»!

Полиция арестовала троих человек, в том числе 50-летнего Фабио Дель Берджоло, бывшего инспектора пограничной службы, который баллотировался в сенат в 2001 году. Начальник туринского отдела общих расследований и специальных операций Карло Амбра в официальном заявлении сказал, что в ходе расследования была обнаружена связь между неофашистскими группами и ультрас «Ювентуса», группировкой Drughi.

Что за расследование

Около года назад полицейский штаб в Турине, координируемый Центральным управлением превентивной полиции, начал наблюдение за группой правых радикалов, которые якобы «воевали на Донбассе против сепаратистов». За ними следили, прослушивали их телефоны и ждали, когда кто-то из них проговорится.



Среди них были представители той самой группировки Drughi, в которой популярны ультраправые взгляды.

Что за группировка

Изначально группировка называлась Arancia Meccanina, что в переводе с итальянского значит «Заводной апельсин» — название было выбрано из большой любви к фильму Стэнли Кубрика. Если вы смотрели фильм или читали книгу, то хорошо представляете, каких взглядов придерживается группировка. «Юве» и полиция тоже все понимали, поэтому название пришлось сменить и поменять Drughi. Так называлась банда, в которой состоял главный герой «Заводного апельсина».



На сегодняшний день это самая многочисленная фанатская группировка «Ювентуса», которая катается с командой на выездные матчи как в чемпионате, так и в еврокубках.