Дуглас Сантос: Неймар предложил покрасить волосы в цвет золота. Я отказался

В первом туре РПЛ дебютировал новичок «Зенита» Дуглас Сантос, которого петербургский клуб приобрёл у «Гамбурга» за 12 млн евро. Матч с «Тамбовом» показал сильные качества и универсализм бразильца, сыгравшего на двух позициях – левого защитника и опорного полузащитника. Болельщики сине-бело-голубых назвали новичка лучшим игроком встречи.

Корреспондент «Чемпионата» встретился с Дугласом на базе «Зенита» и побеседовал на разные темы. Это интервью поможет вам получше узнать 25-летнего футболиста. Первый вывод: это открытый и позитивный человек, как, в общем-то, и многие бразильцы.

«Петербург удивил. Думал, он похож на немецкий город»

— Каковы ваши первые впечатления о Петербурге?

— Я здесь всего неделю, но бросается в глаза, что Петербург отличается от других мест. Думаю, это самый большой город, в котором я когда-либо был. Мне казалось, что Петербург будет похож на немецкий город. В том смысле, что люди тут закрытые. Поэтому приятно удивлён теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским.



— Как думаете, сколько лет Петербургу?

— Честно говоря, пока не было времени узнать историю города. Даже представить не могу возраст Петербурга. Думаю, лет 200.



— Три вещи, которые вы знали о России, помимо того что здесь холодно?

— Я знал, что в России живёт очень много людей. Кроме того, наслышан о здешних пробках. Ещё, конечно, язык. Он особенный, и выучить его сложно. Мне хотелось бы поближе познакомиться с историей и культурой вашей страны.



— Вы уже поняли, кто самый большой шутник в «Зените»?

— Дзюба! (Смеётся.) Он очень забавный. Пытается разговаривать со мной на португальском, испанском и немецком языках. Когда вспоминает какие-то слова, произносит их практически без акцента.

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«Психологически было бы трудно оставаться в «Гамбурге»

— Вы прожили три года в Германии. Чем вас удивляла эта страна?

— В Бразилии ко всем относятся очень гостеприимно, у людей расслабленный образ жизни – никто никуда не торопится. В Германии всё не так. Это поначалу удивляло. Немцы немножко зажатые, в отношениях между людьми есть какая-то стена. Например, приветствуя тебя, они никогда не обнимаются, даже руку редко жмут. Там люди очень пунктуальные, у них строгий график. Конечно, после Бразилии всё это казалось странным.



— Значит, адаптировались тяжело?

— В футбольном смысле адаптировался быстро, а вот в повседневной жизни поначалу было сложно. Привыкал к немецкому менталитету около года. Не всегда мог объясниться с людьми, из-за чего возникало недопонимание. Например, я приходил в ресторан, заказывал блюдо, а мне приносили совершенно не то, что хотел. Приходилось это есть, раз уж заплатил.



— Как вас изменил немецкий футбол? Чему научил?

— Немецкий футбол научил лучше сохранять концентрацию и играть более агрессивно. Я сильно прибавил в обороне. Благодаря европейскому опыту стал другим игроком.



— Ещё один год во второй Бундеслиге не сломал бы вас психологически?

— Я стремился уйти из «Гамбурга» как раз по той причине, что должен был второй сезон подряд играть во второй Бундеслиге. Психологически очень трудно оставаться на этом уровне. Всё-таки я приложил много усилий, чтобы быть наверху и мечтал о Лиге чемпионов.

— Вами интересовался «Байер». Как далеко зашли переговоры?

— У нас был разговор, но до конкретики дело не дошло. Вообще, до меня доходили разные слухи – об интересе «Ромы», «Севильи», «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Шальке». Рад, что попал в «Зенит». Это великий клуб.

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«Не верил своим глазам, когда играли Бразилия и Германия. Проверял счёт в интернете»

— Помните, что делали в тот день, когда Бразилия проиграла Германии со счётом 1:7?

— Я находился в Италии, где выступал за «Удинезе». Смотрел футбол по интернету. Включаю игру, а счёт уже 0:2. Я просто не верил собственным глазам! Говорю сам себе: «Да быть такого не может!». Начал лазать по сайтам, проверять, не врёт ли экран (смеётся). Пока искал информацию, немцы продолжали забивать. Гляжу, уже четыре гола, потом пять…



— Многие бразильцы плакали во время этого матча. А какой была ваша реакция?

— Мне было очень грустно. Не хотелось до конца верить, что это реальность, а не какая-то иллюзия. Мы в Бразилии не сомневались – у нас очень сильная сборная. А получилось – 1:7. Конечно, люди плакали.



— Через два года вы сыграли с Германией в финале Олимпиады. Как чувствовали себя в день финала – вспоминали про 1:7?

— Нет, почему-то не вспоминал. И немцы нас на поле никак не дразнили. Но, конечно, мы в олимпийской команде понимали, что должны выиграть, чтобы чуть-чуть изменить отношение в обществе к сборной. Всем было стыдно за разгром на чемпионате мира. Мы внутри команды чувствовали: у нас есть миссия – победить. Давление на нас было мощным. Тем более Бразилия никогда не выигрывала золото на Олимпиаде.



— Как вы готовились играть в финале на своём фланге против звезды сборной Германии Юлиана Брандта? Что надо делать, чтобы закрыть его?

— Когда Брандт получал передачу, требовалось сразу встречать его в момент приёма мяча. Нельзя было давать сопернику развернуться и получить свободу. Я прекрасно знал сильные качества Брандта, поэтому старался располагаться близко к немцу, атаковать его. Игру помню как сейчас. Она получилась очень закрытой, с минимумом моментов. Это были шахматы на футбольном поле, поэтому всё закончилось серией пенальти.



— С вами на фланге играл лидер сборной Бразилии – Неймар. Он не говорил вам: «Вперёд не бегай, я сам всё сделаю»?

— Неймар не тот человек, который стал бы говорить это. Он любит открытый футбол, красуется, получая мяч. В первых двух матчах на Олимпиаде он действовал в таком стиле, и мы сыграли вничью со сборными ЮАР и Ирака. Когда Неймар стал действовать ближе к центру атаки, наша команда начала всех побеждать.



— Признайтесь, защитнику тяжело играть на одном фланге с Неймаром? Он же не любит отрабатывать в обороне!

— Знаете, на Олимпиаде Неймар изо всех сил помогал обороняться, потому что хотел победить как никогда.



— Самый сумасшедший момент во время празднования победы?

— Парни решили покрасить волосы в жёлтый цвет (смеётся). Это придумал Неймар. Чтобы головы напоминали олимпийскую золотую медаль. Но вот меня они не смогли уговорить. Мне не очень нравится качество моих волос. Если их покрасить, они станут ещё хуже. Я просто наслаждался тем, что мы сотворили.

— Где храните золотую медаль с Олимпиады?

— В специальном сейфе. Эта медаль – очень ценная для меня вещь. Поэтому я её спрятал.

«Бог помогает. Я стал делать вещи, которые, казалось, мне не под силу»

— Вы сыграли один матч за первую сборную, когда Бразилия победила в товарищеском матче Панаму – 2:0. Провели 90 минут на позиции левого защитника. Самый памятный эпизод из того дня?

— Наша первая голевая атака уже на 2-й минуте. Я подключился по левому флангу, прострелил, и Жонас забил. Очень яркий дебют для меня в сборной Бразилии. До матча, находясь в раздевалке, конечно, немного нервничал, волновался. Считал минуты до выхода на поле. Думал: вот-вот сбудется моя мечта!

— У вас есть перед игрой какой-то ритуал, который помогает вам?

— Я просто каждый день произношу молитву. Прошу бога благословить меня и всю команду, помочь нам показать всё своё мастерство и ум в ходе игры. Чтобы травм не было.



— Бывало, когда вы после какого-нибудь эпизода в игре говорили себе: «Вот здесь точно бог помог»?

— Да, такое часто случалось. Например, в прошлом сезоне стал делать на поле вещи, которые, как я думал, мне не под силу. Оказалось, если сохранять концентрацию и стремиться к победе, можно превзойти собственные возможности. Надо просто поверить в себя и обязательно попросить бога о помощи.



— Когда в последний раз с вами разговаривали тренеры сборной?

— Как раз во время Олимпиады-2016. Тогда к нам приезжал и нынешний главный тренер сборной Бразилии Тите. После этого мы не контактировали.

«Я играл за «Барселону», а Халк за «Реал». Думаю, у нас ничья»

— Вы дружите с экс-форвардом «Зенита» Халком. Как так получилось, ведь он старше вас на семь лет?

— Мы с Халком оба родом из Параибы. Честно говоря, мне всегда хотелось с ним встретиться. Эта возможность предоставилась, когда я оказался в сборной Бразилии. Был счастлив познакомиться с топовым игроком. Мы начали общаться, и мне с ним легко. У меня много друзей среди футболистов. Считаю, дружба – самое большое сокровище в жизни человека.

— Какие общие интересы нашли?

— Мы много играли друг с другом в футбольную приставку – ФИФА. Я обычно выбирал «Барселону», а он «Реал». Думаю, у нас с Халком была ничья, хотя он, конечно, скажет, что всегда побеждал.

Дуглас Сантос Фото: РИА Новости

— Экс-игрок «Тосно» Андерсон Карвалью рассказывал, как Неймар пошутил над ним, когда они играли вместе в «Сантосе». Пошли компанией в ресторан, а Неймар притворился, что забыл дома кошелек, поэтому Андерсону пришлось платить за всех. У вас с Халком или другими друзьями из мира футбола похожих историй не было?

— Да это обычный розыгрыш для футболистов (смеётся). Меня тоже так однажды разыграли друзья в «Атлетико Минейро». Патрик и Карлос Сезар сказали, что забыли деньги, поэтому платил я.



Кстати, вот ещё один случай с ресторанами. Когда я уезжал в 2013 году в «Гранаду», все друзья утверждали, что в Испании мне будет комфортно, как дома, поскольку наши языки похожи. Говорили: не сомневайся, моментально начнёшь со всеми болтать. Прилетаю я в Испанию, чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Захожу в первый же ресторан, открываю меню и… вообще ничего не могу понять. Языки-то похожи, но испанский всё равно нужно изучать.

— Халк и Вагнер Лав – самые яркие бразильские звёзды в истории РПЛ. Кого из них в Бразилии ставят выше?

— Обоих оценивают высоко, потому что они были в сборной. Разница только в том, что Халк не играл в Бразилии на профессиональном уровне, а Вагнер Лав выступал за многие известные клубы. На мой взгляд, уровень Халка чуть-чуть выше.

«Все деньги, которые копил на подарки, уходили на оплату телефонных счетов»

— На своей презентации в «Зените» вы рассказали, что ваша жена собирается рожать в конце июля. Из-за её беременности не думали отложить трансфер на полгода-год?

— Я специально об этом не думал. Работа есть работа. Мы всё заранее обсудили и решили, что рожать она будет в Бразилии. При первой возможности я полечу к ним.



— Пока жена в Бразилии, будете сами всё делать по дому? Или с вами приедет кто-то из родственников? Эрнани рассказывал, что мать живёт с ним в Петербурге и готовит ему фейжоаду.

— Буду сам себе делать фейжоаду, хотя это не так просто. Вообще, я чувствую себя на кухне достаточно комфортно: могу приготовить рис, макароны, мясо, лосось. Очень люблю макароны с лососем на гриле и томатным соусом. Еда простая, но для меня – лучшая.

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— С чего начались ваши отношения с будущей женой?

— Мы познакомились ещё в школе. Нам было тогда по 15 лет. Два года дружили, потом стали встречаться. Это моя первая любовь, и наши отношения до сих пор остаются такими же прочными.

— Всегда вместе, не разлучались?

— Когда отношения только начались, меня отправили играть в «Наутико». Конечно, я не мог постоянно приезжать в родной город. Иногда довольно долго не находил такой возможности. В то время у нас был «телефонный роман»: мы постоянно звонили друг другу. Это тяжело, зато наша любовь прошла проверку, стала ещё крепче. Почти все деньги, которые я откладывался на подарки любимой, уходили в итоге на оплату наших телефонных разговоров.