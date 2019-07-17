Он вам не Лэмпс. Как Фрэнк Лэмпард привыкает к роли тренера «Челси»

Каждый раз с приходом нового тренера в команде начинается и новый цикл. Заранее предугадать на сто процентов, будет ли он успешным, невозможно. Однако мы можем делать прогнозы, учитывая статус наставника, его послужной список и индивидуальные особенности, параллельно сопоставляя это всё с клубом, в который он пришёл, задачами на сезон и имеющимися в его распоряжении ресурсами.

Перед стартом следующего розыгрыша английской Премьер-лиги лондонский «Челси» оказался в довольно непростой ситуации, которая в первую очередь связана с трансферным баном и кадровыми потерями. Из команды ушли лидер её атак Эден Азар, а также возглавивший «аристократов» всего год назад итальянский специалист Маурицио Сарри. Теперь пришедшему на его место Фрэнку Лэмпарду предстоит проделать большую и сложную работу, чтобы достичь поставленных целей. Как он будет с ней справляться, станет ясно по ходу сезона. Сейчас же интересно наблюдать за тем, как Фрэнк адаптируется к роли главного тренера «пенсионеров». Ведь ещё сравнительно недавно он сам являлся игроком «Челси» и некоторые из его нынешних подопечных были его партнёрами на поле.

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Будучи футболистом, Лэмпард был не просто частью команды, но её мотором и сердцем, полузащитником с широким спектром функциональных обязанностей. Тем не менее, какой бы большой объём работы он ни выполнял, зона его ответственности как игрока была ограничена позицией на поле и тактическими установками менеджера. Теперь же перед ним стоят задачи совершенно другого порядка. Стать коучем — это во многих смыслах значит перейти на новый уровень. И успех всей его тренерской кампании будет зависеть от огромного количества факторов, причём первые шаги могут оказаться определяющими.

Судить о его работе в новой роли пока ещё очень рано. Тем не менее некоторые особенности того, как Фрэнк взялся за дело, начинают просматриваться.

Субординация

Фрэнк Лэмпард не просто молодой тренер, пришедший в команду, где есть несколько уже опытных игроков и которым нужно с ходу показывать свою квалификацию. Причём с некоторыми из них он играл. Конечно, предполагается, что футболисты в первую очередь профессионалы, готовые работать с тем, кого выберет руководства клуба, но в действительности авторитет наставника отнюдь не самоочевидная вещь. И какой бы легендой клуба ни был Лэмпард, сможет ли он выстроить чёткую иерархию отношений, будет зависеть от его последующих действий, а не от былых заслуг.

На данный момент, похоже, проблем с субординацией не возникает. По этому поводу довольно занятный комментарий дал капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта: «Теперь он для нас босс, менеджер. Да, раньше мы называли его Лэмпсом. Несколько лет он был моим одноклубником, мне очень нравилось это время. Сейчас он начал следующий этап, он наш тренер и ведёт нас вперёд».

Также не подвергает сомнению авторитет нового тренера и Давид Луис, отмечая, что все в команде поддерживают идею с его назначением. Понятно, что подобная риторика (особенно на первых этапах совместной работы) носит несколько шаблонный характер, но ведь известно и много случаев заведомо негативного отношения игроков к вновь прибывшему наставнику. Поэтому, думаю, не стоит недооценивать важность того факта, что перед стартом сезона команда выглядит воодушевлённой под началом своего тренерского штаба.

Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Шанс для всех

Одной из наиболее заметных черт предыдущего наставника «Челси» Маурицио Сарри была его, порой слепая, приверженность определённым людям, схеме и установкам на игру. Если итальянец выбирал кого-то в качестве игрока основы, то убедить его в пользу другого футболиста по ходу сезона было крайне трудно. Сарри почти не прибегал к ротации состава (так происходило и в «Наполи») и делал стандартные для него замены в основном по позиции. В этом отношении он проявлял себя не столько принципиальным, сколько негибким тренером. Такая позиция вызывала недовольство у некоторых футболистов, в том числе и у Оливье Жиру, оказавшегося на скамейке запасных после прихода Гонсало Игуаина. Суть в том, что, как бы откровенно плох ни был аргентинец, шансов французу в рамках АПЛ больше практически не предоставлялось. Сарри совсем не тот, кто легко отказывается от выбранной им священной коровы.

Судя по всему, Лэмпард придерживается отличной от его предшественника позиции, и, возглавив «Челси», он сразу же постарался сыграть на противоходе. «Я был бы дураком, если бы пришёл в клуб с идеями, что я кого-то собираюсь посадить на скамейку. У каждого есть возможность. У меня нет предвзятых мыслей о ком-либо. Я хорошо знаю команду, но мне нужно увидеть, на что они способны».

Появление Фрэнка Лэмпарда – это ещё и большой шанс для молодых игроков. За год работы в «Дерби Каунти» он вполне доказал, что умеет выстраивать с ними отношения, при этом являясь авторитетом.

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Лэмпард прекрасно понимает, что в условиях трансферных ограничений ему нужно максимально задействовать внутренние резервы команды. В товарищеских матчах «Челси» он действительно старается предоставить всем игрокам возможность проявить себя. В таком отношении нет популизма или просто желания понравиться. Скорее, Фрэнк демонстрирует практичность своего подхода и понимание сложившейся ситуации: впереди сложнейший сезон АПЛ, по итогам которого команда должна попасть в топ-4, а также участие в Лиге чемпионов. Без достаточной глубины состава на всех фронтах «аристократам» не справиться.

Тактическая схема

Схема, по которой будет играть «Челси» в следующем сезоне, тоже довольно интересный вопрос. В «Дерби» Лэмпард пользовался преимущественно модулями 4-3-3 и 4-2-3-1, обращая внимание на контроль мяча (средний показатель «Каунти» 55%).

Сейчас, по ходу предсезонной подготовки, Фрэнк пробует ещё и 4-4-2, с ромбом в полузащите. Скорее всего, в качестве основной схемы он всё-таки остановится на 4-2-3-1, как это и произошло в его предыдущей команде, или 4-3-3, при которой сам Лэмпард играл в наиболее продуктивный период своей карьеры. При этом ожидается, что на роль чистого опорника вернётся Н’Голо Канте. Как показывает прошлогодний опыт, это должно положительно сказаться на средней линии команды.

В контексте использования тактических схем вырисовывается ещё одно очень важное отличие философии Лэмпарда от Сарри. Фрэнк считает, что его подопечные (особенно в условиях ограниченных ресурсов) должны уметь адаптироваться к различным расстановкам в зависимости от соперника. То есть выигрывать и за счёт тактической вариативности. Итальянец же был убеждён, что у команды есть неизменный план А, а её игра должна строиться на собственных базовых принципах безотносительно противника. Однако ни одна футбольная концепция не может рассматриваться в отрыве от людей, которым предстоит её реализовывать. И то, что работает в «Манчестер Сити», не будет давать результат в сегодняшнем «Челси». Именно на этом и пытается сделать акцент новый рулевой.

По поводу способности команды использовать различные схемы сам Лэмпард сказал следующее: «Мы хотим адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, как по ходу матчей, так и на дистанции сезона». Мы отрабатываем это на тренировках, и я требую этого от игроков. Мы знаем, что не сможем усилить команду за счет трансферов, поэтому нам необходимо отработать все детали в рамках предсезонки. Мы должны научиться максимально осложнять жизнь сопернику».

Тренировочный процесс

Относительно тренировочного процесса футболисты отмечают, что Лэмпард уделяет большое внимание его интенсивности. Коуч говорит о важности физической нагрузки как о фундаменте для предстоящего сезона. Думаю, в отличие от прошлогоднего «Челси», команда Фрэнка будет показывать более силовой и атлетичный футбол, что, в принципе, характерно для чемпионата Англии.

Своими впечатлениями от первой тренировочной недели под руководством Лэмпарда поделился нападающий лондонцев Педро: «На этой неделе мы очень усердно потренировались под началом Фрэнка. Были очень тяжёлые, интенсивные тренировки. Мы много работаем без мяча, а когда мяч у нас, то мы должны двигать его быстро и хорошо перемещаться».

Каким будет «Челси» имени Фрэнка Лэмпарда в следующем сезоне, сейчас никто точно не скажет. Ни руководство, ни футболисты, ни сам Фрэнк. Потому что подготовительная работа и её результат (пусть даже и меняющийся в среднесрочной перспективе) – это совсем не одно и то же. Процесс построения команды, очень сложный и, безусловно, творческий. Не всегда его автору удаётся воплотить все свои идеи в жизнь, даже если они и были изначально правильными. Как говорил Майк Тайсон, «у каждого есть свой план, существующий до того момента, пока он не получил кулаком в челюсть». Однако то, что с командой будут происходить большие метаморфозы, совершенно точно. Без тактических и ментальных преобразований рассчитывать с нынешним составом не на что. Лэмпард это понимает. И главный вопрос, по сути, заключается в том, сможет ли он мобилизовать и эффективно использовать доступный ему ресурс.

Сомневаться в том, что Фрэнк Лэмпард, являясь молодым тренером, будет ошибаться и ещё не раз пересматривать свои представления о работе, не приходится. Поэтому и его общий план будет неоднократно меняться. Но уже сейчас чрезвычайно интересно наблюдать за тем, как легенда клуба осваивается в новой для него роли, продолжая писать историю «Челси».