Самая красивая болельщица 1-го тура РПЛ. Выбираем!
В этой подборке прекрасные болельщицы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.
Проголосовать можно по этой ссылке.
- 16 июля 2019
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