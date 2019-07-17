Никому не нужен, никому. Сложная судьба Валерия Воронина

Он родился за два года до начала войны. Его отец, работник торговли, перебравшийся в Москву из Одессы, заведовал книжным магазином в дачном посёлке Переделкино. В начале 50-х, на волне повального увлечения футболом, Валерий Воронин начал играть за детскую команду завода «Каучук». А когда наступила пора определяться со своим будущим, отец талантливого юноши решил позвонить давнему знакомому Константину Ивановичу Бескову, известнейшему в недалёком прошлом футболисту. Константин Иванович был начинающим тренером и недавно возглавил московское «Торпедо». Посмотрев 16-летнего Валеру в деле, он определил его в дублирующий состав команды.

Отмеченный английской королевой

Обладавший высокой техникой, физически крепкий, выносливый, с хорошим прыжком, Воронин выполнял на поле большой объём работы. А быстро прибавив в игровом интеллекте, спустя четыре года дебютировал в сборной СССР. Часто тренеры поручали ему опеку самых грозных форвардов соперника, и со всеми он справлялся.



На чемпионате мира 1962 года 23-летний Воронин попал в символическую сборную турнира, после Евро-1964 был включён в десятку сильнейших футболистов Европы, два раза подряд признавался лучшим игроком Советского Союза. А наивысшей точкой его карьеры стал чемпионата мира 1966 года в Англии, где сборная СССР заняла четвёртое место.



Дважды полузащитник «Торпедо» приглашался на выставочные матчи в сборную УЕФА и после одной из таких игр был удостоен внимания королевы Англии Елизаветы II, назвавшей его «самым элегантным футболистом на поле». К Валерию Воронину проявляли интерес ведущие клубы Европы – мадридский «Реал», миланский «Интер». Однако уехать из СССР в Европу тогда было невозможно. По политическим мотивам.

Не футболом единым

В отличие от большинства коллег, Валерий Воронин не замыкался на одном футболе. Посёлок Переделкино, в котором он провёл детство, отличался от других подмосковных городков тем, что здесь селился столичный театрально-литературный бомонд. Так что маленький Валера, благодаря своему отцу, был вхож в семьи известных представителей мира искусства. Не мудрено, что рос он интеллигентным и начитанным. Воронин изучал английский язык, элегантно одевался, увлекался запрещённым тогда джазом.



Во многом благодаря Воронину за «Торпедо» в 60-е годы болели известные писатели, актёры, режиссёры. Его с удовольствием приглашали на тусовки, с ним считали за честь пообщаться, он пользовался благосклонностью женщин. А однажды кинорежиссёр Марлен Хуциев предложил Валерию попробоваться на главную роль в фильме «Июльский дождь». Однако он отказался – сборная уезжала в турне по Южной Америке, а на горизонте уже маячил чемпионат мира в Англии. Футбол был важнее.

Сборная СССР перед ЧМ-1966. Валерий Воронин второй справа в верхнем ряду Фото: Central Press/Getty Images

Попал под раздачу

Именно после успешного первенства мира 1966 года Воронина чаще обычного стали замечать на публике подшофе. Он и раньше был одним из завсегдатаев популярнейшего ресторана Дома киноактёра, это был не секрет. Но меру соблюдал – рюмка, две, не более. Приходил туда Валерий в основном для того, чтобы поговорить с интересными ему людьми, часто выезжавшими за рубеж. Ведь по окончании карьеры он хотел связать свою жизнь с международной журналистикой. А тут вдруг в прессе стали проскакивать заметки о «недостойном поведении советского спортсмена».



Смертельных грехов лично за Ворониным не водилось, но в СССР развернулась кампания по борьбе с нарушителями режима. Поводом для неё послужило трагическое происшествие – автомобиль, за рулём которого находился нападающий «Спартака» Юрий Севидов, сбил у высотки на Котельнической набережной академика Дмитрия Рябчикова. И хотя тот умер чуть позже на операционном столе из-за неправильного поставленного студентом-практикантом диагноза, от наркоза, футболисту дали десять лет. Ведь Рябчиков был важной фигурой – одним из разработчиков ракетного топлива.

За спортсменами стали следить в оба, чуть что – сразу дисквалифицировали «за пьянку». Обстановка во многих командах накалилась – стукачей везде хватало. Воронина, как игрока сборной СССР, несколько раз отстраняли от тренировок и вызывали на ковёр к начальству. Если раньше на его визиты в Дом киноактёра смотрели сквозь пальцы, то теперь стремились наказать пожёстче. Тотальная слежка, постоянные придирки, запреты футболиста раздражали и провоцировали желание позволить себе лишнего.

Чудом остался в живых

Перед чемпионатом Европы 1968 года пропустивший тренировку Воронин в очередной раз повздорил с наставником сборной СССР Михаилом Якушиным, и тот вычеркнул его из состава команды. В город изгнанный со сборов в Подмосковье футболист возвращался на собственном автомобиле и угодил в жуткую аварию. Судя по всему, он уснул за рулём, и его «Волга» столкнулась с двигавшимся навстречу автокраном.



Глядя на фото в милицейских протоколах, не укладывается в голове, как водитель превратившейся в железную «лепёшку» автомашины мог остаться живым. Воронина спасло плохо закреплённое водительское кресло. Вместе с ним он вылетел через образовавшуюся в крыше дыру за доли секунды до того, как мотор вошёл в салон автомобиля.



Несколько дней Валерий Воронин находился в состоянии клинической смерти. Множественные переломы, тяжелая травма головы – речь шла лишь о том, чтобы вернуться к более-менее полноценной жизни. Его лицо хирургам пришлось собирать буквально по частям. Однако уже через год Воронин совершил невозможное – тренируясь через боль, пытаясь восстановить свои профессиональные навыки, он снова вышел на футбольное поле. И даже забил два мяча – один из них со штрафного в ворота великого Льва Яшина.

Фото: РИА Новости

Жизнь — рутина

Валерий Воронин вполне бы мог ещё года два играть за «Торпедо». Но он обязательно хотел вернуться на свой прежний уровень, а это было уже невозможно. И в 30 он повесить бутсы на гвоздь.



Воронин словно оказался в вакууме. Яркая, насыщенная событиями жизнь оборвалась, её сменила обычная серая рутина. Он пробовал писать статьи о футболе – получалось не очень, да и самому было неинтересно. В футбольную школу родного «Торпедо», поработать с детьми, его не взяли – предложили сперва потренировать цеховые команды завода. От него ушла жена — экс-балерина танцевального ансамбля «Берёзка».

Каждая новая неудача внутренне ломала Воронина. Его угнетала собственная невостребованность. Он осунулся, начал выпивать, жил на то немногое, что платили ему в зиловском спортклубе, где Валерий Иванович числился инструктором по физкультуре. Ему помогала семья Бесковых, некоторые из бывших друзей-футболистов. Однако остановить его падение они не могли. Был период, когда женившийся во второй раз, на работнице ЗиЛа, Валерий Воронин держал себя в руках, но после внезапной смерти второй жены снова ушел в загулы.

«Трагедия Валеры заключалась в том, что он был способен на очень многое, но в силу субъективных, от него не зависящих причин не смог реализовать себя, – считает партнёр Валерия Воронина по «Торпедо» 1960-х Виктор Михайлович Шустиков. – Родись Воронин лет на 25 позже, он со своим недюжинным умом наверняка бы стал крупным бизнесменом или политиком».

Неизвестный на обочине

В начале 80-х Валерия Воронина иногда можно было встретить после матчей у входа на стадион «Торпедо». Болельщики со стажем узнавали своего кумира, подходили, жали руку, кто-то совал ему рубль, трёшку, кто-то приглашал выпить пива. А ему было приятно, что его ещё помнят...



В мае 1984 года, через 16 лет после роковой автокатастрофы, рано утром прохожие обнаружили тело неизвестного с пробитой головой, лежащего в кустах на обочине Варшавского шоссе, неподалёку от нынешней станции метро «Нагатинская». Им оказался 44-летний Валерий Воронин. Что это было – убийство или несчастный случай – осталось загадкой. Спустя несколько дней Валерий Иванович умер, не приходя в сознание. Сегодня ему могло бы исполниться 80 лет.

Валерий Иванович Воронин

Родился 17.07.1939 в Москве.

Играл полузащитником и защитником.

Воспитанник детской команды завода «Каучук» и ФШМ.

Выступал за «Торпедо» Москва (1956 – 1969). В высшей лиге чемпионата СССР сыграл 219 матчей, забил 26 мячей.

За сборную СССР сыграл 66 матчей, забил 5 мячей.

Достижения: серебряный призёр чемпионата Европы (1964), бронзовый призёр чемпионата мира (4-е место, 1966), чемпион СССР (1960, 1965), обладатель Кубка СССР (1960), лучший футболист СССР (1964, 1965).

Ушёл из жизни 22.05.1984.