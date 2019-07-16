Все превращают себя в стариков. Мы сделали Сёмина, Черчесова и Карпина молодыми

В «Инстаграме» неожиданно вспомнили про приложение FaceApp, которое делает лицо на фотографии старым. Пользователи Сети начали размещать обработанные фото. Знаменитости тоже не остались в стороне.

Звёзды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор Отправляем на пенсию Кокорина, Шарапову, Дзюбу и других. Новый тренд в «Инстаграме».

Но в FaceApp есть и функции омолаживания. Ей мы и воспользовались. И предлагаем вам сравнить результат с реальными фото людей в молодости.