«Спартак» нашёл нового плеймейкера вместо Хаджи. Кто такой Гастон Перейро

Василий Конов сообщил в своём телеграм-канале об интересе красно-белых к Гастону Перейро. «”Спартак” в активной фазе переговоров по переходу полузащитника сборной Уругвая Перейро из ПСВ. Прогнозы давать сложно, но юристы работают без отдыха», – написал журналист. Тем временем голландские СМИ также информируют о том, что уругваец может в ближайшее время покинуть клуб из Эйндховена. Правда, главным претендентом на 24-летнего игрока называют «Уотфорд». Похоже, в «Спартаке» после срыва покупки Яниса Хаджи неожиданно для некоторых участников трансферного рынка переключились на Перейро.

Почему «Спартак» хочет Перейро?

Уругвайский полузащитник – игрок такого типа, который нужен главному тренеру Олегу Кононову. Потенциального новичка «Спартака» можно назвать плеймейкером, хотя не совсем классическим. Во-первых, Перейро, как правило, не привязан к одной позиции. Он любит не только смещаться в полуфланги, а и вообще уходить на фланги. Опускается в глубину поля, с удовольствием возится с мячом и обладает ударом с дистанции. Кроме того, он рослый (188 см) и крепкий, тогда как образ типичного дирижёра связан с невысокими и юркими игроками.

Скауты InStat дают Гастону такую характеристику: «Хавбек с балансом технических и силовых качеств. Обладает хорошей техникой работы с мячом. Мобилен. Хорошо действует на пространстве. Может в касание обострить игру или открыться за спины в ходе динамичной комбинации».

Разумеется, ещё одна причина – подходящая цена для «Спартака». Контракт Перейро с ПСВ истекает через год, а Transfermarkt оценивает уругвайца в 12 млн евро. В любом случае его трансфер, зарплата и прочие расходы наверняка потребуют от московского клуба несколько больших вложений, нежели приобретение Хаджи, поскольку речь идёт о более зрелом футболисте.

Как развивалась карьера Перейро?

Гастон – воспитанник «Насьонала» из Монтевидео. До отъезда в Европу полузащитник успел выиграть с родным клубом один чемпионат Уругвая. Летом 2015-го ПСВ заплатил за Перейро 7 млн евро. Вскоре после перехода уругваец попал в список номинантов на премию Golden Boy – приз лучшему молодому игроку до 21 года. Тогда среди его конкурентов были, в частности, экс-спартаковец Марио Пашалич и новичок «Краснодара» Тони де Вильена.

«Перейро способен хорошо двигаться на футбольном поле и делать голы. С точки зрения потенциала у этого игрока есть всё. Я счастлив, что он в ПСВ», – признавался экс главный тренер команды из Эйндховена Филлип Коку.

За четыре сезона Перейро сыграл в голландской Эредивизии 114 матчей, забил 42 гола и сделал 17 голевых передач. Выиграл два чемпионата Нидерландов и два Кубка страны. Благодаря выступлению в Европе попал в сборную Уругвая.

Первый вызов от главного тренера национальной команды Оскара Табареса полузащитник получил ещё в сентябре 2017-го. Однако до ЧМ-2018 сыграл лишь однажды, выйдя на замену в спарринге с Польшой. Табарес не включил Гастона в окончательную заявку на чемпионат мира. Зато после турнира в России представитель ПСВ стал регулярно принимать участие в товарищеских встречах. Правда, этим летом на Кубке Америки сыграл только с Эквадором. На сегодняшний день у Перейро девять матчей, четыре гола и одна голевая передача за сборную Уругвая.

Будет ли новичок «Спартака» полезен в еврокубках?

У Перейро уже достаточно богатый лигочемпионский опыт – это несомненный плюс для «Спартака». В трёх из четырёх сезонов уругвайца в ПСВ команда выступала на групповом этапе ЛЧ. Правда, еврокубковая статистика Гастона не впечатляет. Он принял участие в 17 играх, проведя на поле 918 минут (это чуть более десяти полных матчей), не забил ни одного гола и сделал лишь две голевые передачи.

Два года подряд он приезжал в Россию. В сезоне-2015/16 ПСВ уступил ЦСКА в Москве – 2:3 (уругваец вышел на замену) и победил «армейцев» на своём поле – 2:1 (Перейро был в основе). В сезоне-2016/17 ПСВ сыграл вничью с «Ростовом» на выезде – 2:2 (уругваец остался в запасе), и дома – 0:0 (Гастон появился на поле во втором тайме).

В завершившемся сезоне ПСВ занял последнее место в группе с «Барселоной», «Тоттенхэмом» и «Интером». По статистике Перейро лучше всего удались две встречи с англичанами. За домашний матч уругваец заработал 266 баллов от InStat, а за гостевой – 270. Правда, Гастон был не так много вовлечён в игру. Сперва набрал только 34 ТТД при 68% успешных, а потом 45 ТТД при всего лишь 47% успешных. В остальных матчах оценка полузащитника оказалась ниже: за встречи с «Барселоной» – 242 и 254 балла, за игру с «Интером» в Эйндховене – 239 баллов. В Италии же Перейро вышел на замену в самой концовке.

От позора до радости – один удар Жиго. «Спартак» начал с невероятной победы Олег Георгиевич, вы точно подготовили команду к сезону?

Впишется ли уругваец в игру «Спартака»? Наверное, это в первую очередь зависит от того, какой будет игра команды Олега Кононова. Встреча с «Сочи» в первом туре РПЛ не дала ответ на главный вопрос.