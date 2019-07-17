25 лет промаху Баджо с пенальти. Где сейчас неудачники финала ЧМ-1994

Ровно 25 лет назад в финале чемпионата мира в США Баджо и компания не смогли победить бразильцев в серии послематчевых пенальти. Те промахи стоили итальянцам титула чемпионов мира, а вот как сложилась судьба участников той игры.

Джанлука Пальюка, 52 года

После ЧМ-1994 перешёл в «Интер», с которым чуть позже выиграл Кубок УЕФА. Карьеру завершил лишь в 2007-м, сейчас тренирует юношескую команду «Болоньи».

Роберто Мусси, 55 лет

В том же году вернулся в «Парму», где и завершил карьеру пять лет спустя. За эти годы стал обладателем Кубка Италии и двукратным победителем Кубка УЕФА.

Франко Барези (капитан), 59 лет

В той встрече первым исполнял одиннадцатиметровый и отправил мяч выше ворот: мир впервые увидел слёзы на глазах великого капитана. Больше Барези за сборную не играл. В 2000-х работал в тренерском штабе «Милана», а теперь его можно увидеть лишь на матчах ветеранов.

Паоло Мальдини, 51 год

После завершения карьеры работал на телевидении и вёл музыкальную программу на итальянском радио. В 2018-м вернулся в «Милан» на должность директора по стратегическому развитию клуба. Сейчас исполняет обязанности технического директора.

Фото: Alex Livesey/Getty Images/instagram.com/paolomaldini

Антонио Бенарриво, 50 лет

С 2000 года перестал попадать в стартовый состав «Пармы», в 2002-м выиграл последний трофей (Кубок Италии), а в 2004-м завершил карьеру. Сейчас занимается строительным бизнесом.

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Никола Берти, 52 года

После ухода из «Интера» Берти играл за «Тоттенхэм», «Алавес», а завершал карьеру и вовсе в Австралии. В последнее время работает телекомментатором на канале «Италия 1».

Фото: Shaun Botterill/Allsport/Chris Brunskill/Getty Images

Дино Баджо, 47 лет

Летом 1994 года перешёл в «Парму», где стал лидером и выиграл два Кубка УЕФА. После ухода из клуба сменил ещё пять команд и закончил карьеру игрока в 2008-м. В сезоне-2011/12 был тренером «Падовы», после чего о нём почти ничего не слышно.

Фото: Alex Livesey /Allsport/РИА Новости

Деметрио Альбертини, 47 лет

В той памятной серии пенальти исполнял вторым в очереди и был точен. Запомнился по игре за «Милан», где играл 14 лет, но карьеру закончил в 2005-м (в «Барселоне»). Сейчас увидеть его играющим на поле можно только в матчах легенд «Милана».

Фото: Claudio Villa /Allsport/Claudio Villa/Getty Images

Роберто Донадони, 55 лет

Спустя пару лет после ЧМ-1994 уехал зарабатывать в MLS, несмотря на предложение «Реала». В США задержался только на год, после чего вернулся в родной «Милан». Карьеру закончил в клубе из Саудовской Аравии, а после успел потренировать девять команд. Главным достижением стал выход в 1/4 финала Евро-2008 со сборной Италии. После увольнения из «Болоньи» сидит без клуба.

Фото: Clive Brunskill/ALLSPORT/Mario Carlini/Getty Images

Роберто Баджо, 52 года

Поиграл в трёх гигантах итальянского футбола: «Ювентусе», «Интере» и «Милане». Закончил карьеру в 2004 году в «Брешии», после чего опубликовал автобиографию, где рассказал о многих конфликтах с тренерами. Теперь не может играть в футбол даже с детьми, потому что старые травмы дают о себе знать.

Фото: instagram.com/robertobaggio__

Даниеле Массаро, 58 лет

Хоть Массаро и не реализовал свой удар в послематчевой серии, но рекорд всё же поставил: он стал самым возрастным автором гола в истории сборной на ЧМ (33 года и 36 дней). Сейчас занимает пост менеджера по связям с общественностью в «Милане» и играет в гольф. Также был капитаном сборной Италии по пляжному футболу.

Фото: Shaun Botterill/Allsport/instagram.com/danielemassaro_real

Луиджи Аполлони, 52 года

Со временем его карьера пошла на спад из-за травм, поэтому в 2000-м Аполлони ушёл из «Пармы», где играл 13 лет. Потом было два сезона в «Вероне» и конец карьеры игрока. Тренировал многие клубы из Серии B и Серии D, сезон-2018/19 работал в «Модене».

Фото: Shaun Botterill/ALLSPORT/Getty Images

Альбериго Эвани, 56 лет

Один из двух итальянцев, кто реализовал пенальти в послематчевой серии. Его недолгая карьера игрока сборной так и закончилась вице-чемпионством на ЧМ-1994. Зато теперь занимает должность технического директора сборной Италии.

Фото: acmilan.com/Valerio Pennicino/Getty Images

Арриго Сакки (тренер), 73 года

Подал в отставку с поста тренера сборной Италии после провала на Евро-96. Вернулся в «Милан», но был уволен за неудовлетворительные результаты. Не особо удачно сложилось и в «Атлетико». И всё же в 2011 году вошёл в Зал славы итальянского футбола, а в 2014-м окончательно завершил карьеру.