Халк забил потрясающий гол в Китае! Его не остановил даже Маскерано

Бывшая звезда «Зенита» Халк забил очень красивый мяч в 18-м туре чемпионата Китая. В матче «Шанхай СИПГ» – «Хэбей Чайна Форчун» (3:0) нападающий стал автором второго гола на 84-й минуте: по пути к воротам обыграл трёх соперников и нанёс удар с правой ноги. Бразильцу попытался помешать экс-игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано, однако его подкат не смутил Халка.

«Шанхай СИПГ» защищает чемпионский титул. В сезоне-2018 команда Халка впервые в своей истории выиграла золотые медали чемпионата Китая, прервав семилетнюю гегемонию «Гуанчжоу Эвергранд». Сейчас действующий и прежний чемпион делят второе место в Суперлиге, имея по 46 очков после 18 туров. Лидирует же с 48 очками «Бэйцзинь Гоань», который возглавляет известный немецкий тренер Рогер Шмидт.

Халк по-прежнему капитан и лидер «Шанхай СИПГ». В нынешнем сезоне бразилец забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи в 15 матчах. Кроме того, на его счету четыре забитых мяча и два ассиста в семи играх азиатской Лиги чемпионов. Победа в этом турнире – ещё одна цель «Шанхай СИПГ», подписавшего недавно контракт с форвардом «Вест Хэма» Марко Арнаутовичем. Китайский клуб вышел в четвертьфинал ЛЧ, одолев в серии пенальти корейский «Чонбук Хендэ Моторс».

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Кажется, Халк очень хорошо чувствует себя в Китае. Это неудивительно, учитывая его контракт: по неофициальным данным, за 2018 года бразилец заработал благодаря зарплате, бонусам и доходам от коммерческой деятельности 23,4 млн евро! Тем не менее весной появилась информация о том, что Халк может уйти из «Шанхай СИПГ». Португальские СМИ писали о его желании вернуться в «Порту», а генерального директора «Зенита» Александра Медведева спросили о трансфере бразильца в петербургский клуб.



«Вы говорите про ветеранскую команду «Зенита»? Есть хорошая поговорка: в одну реку трудно войти дважды. Мы помним, как Халк здесь играл и забивал, но он уже три года в Китае. После Китая я тоже захотел бы вернуться», – признался тогда Медведев.

Контракт Халка с «Шанхай СИПГ» действует до конца 2020 года. Вряд ли китайский клуб отпустит 32-летнего игрока до истечения срока договора. Разве что в случае выигрыша азиатской Лиги чемпионов.