«Айнтрахт» продал ещё одного форварда за огромные деньги. Трансферы Европы

Европейский трансферный рынок подарил в последние дни ещё несколько любопытных переходов. Где-то сделки закрывают спокойно и без спешки, поскольку времени на переговоры достаточно, а вот, например, в АПЛ осталось всего три недели до закрытия летнего окна. Так что сейчас ни один обзор без новостей из Англии не обходится.
Себастьен Аллер, «Вест Хэм»
«Вест Хэм» обновил собственный трансферный рекорд, заплатив 40 млн евро за нападающего «Айнтрахта». Предыдущее достижение продержалось чуть больше месяца — в начале июня состав «молотобойцев» пополнил за 28 млн полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс. Аллер заключил контракт на пять лет. В прошлом сезоне 25-летний француз в 41 матче за «Айнтрахт» забил 20 голов и сделал 12 голевых передач.
Фабиан Делф, «Эвертон»
«Манчестер Сити» продал «Эвертону» универсального полузащитника за 8,55 млн фунтов стерлингов (около 9,5 млн евро). 29-летний игрок сборной Англии подписал трёхлетний контракт. Для Делфа смена клуба означает, что теперь он сможет получать регулярную практику, чего не было в Манчестере. В минувшем сезоне Фабиан принял участие в 20 матчах «горожан» во всех турнирах и отдал один голевой пас.
Абду Диалло, «ПСЖ»
23-летний центральный защитник выступал за «Боруссию» всего один сезон. Год назад дортмундский клуб купил Диалло у «Майнца» за 28 млн евро, а теперь продал его «ПСЖ» за 32 млн. Француз сыграл за «Боруссию» 38 матчей, записав на свой счёт один гол и один ассист. Абду подписал пятилетнее соглашение. Ранее немецкий клуб вернул из «Баварии» Матса Хуммельса.
Марк Кукурелья, «Барселона»
В январе «Барселона» отпустила в «Эйбар» своего воспитанника за 2 млн евро, но оставила за собой право выкупить его обратно за 4 млн. В июле каталонцы воспользовались этим правом. Левый защитник подписал долгосрочный контракт.
Кукурелья провёл хороший сезон (33 матча, два гола и два голевых паса), поэтому попал в сферу интересов многих клубов. Возможно, его вернули, чтобы перепродать.
Бенжамин Лекомт, «Монако»
У полузащитника сборной России Александра Головина появился новый одноклубник. Голкипер «Монпелье» Лекомт перешёл в «Монако» за 13,5 млн евро. По контракту новичок будет принадлежать «монегаскам» в течение пяти лет. Лекомт провёл 38 матчей в завершившемся сезоне и пропустил 43 мяча. В активе 28-летнего француза, ставшего конкурентом Даниэля Субашича, 11 игр на ноль.
Матейс де Лигт, «Ювентус»
«Ювентус» и «Аякс» наконец-то договорились о трансфере де Лигта. Туринский клуб заплатит амстердамскому 75 млн евро. Чемпионы Италии уже сообщили о прибытии одного из самых талантливых центральных защитников мира, осталось уладить последние формальности. 19-летний де Лигт будет зарабатывать 12 млн евро в год. В прошлом сезоне Матейс забил семь голов и сделал четыре голевых паса в 55 матчах.
Руслан Малиновский, «Аталанта»
Полузащитник сборной Украины всё-таки смог уйти из «Генка», чего так добивался нынешним летом. Малиновским интересовался «Спартак», однако он выбрал «Аталанту». Трансфер 26-летнего игрока обошёлся итальянскому клубу в 13,7 млн евро. Руслан сыграл в прошедшем сезоне 51 матч, забил 16 мячей и отдал 16 голевых передач. На украинца претендовали также «Сампдория» и «Спортинг».
Джанлука Манчини, «Рома»
«Аталанта» договорилась о переходе в «Рому» центрального защитника Манчини. Римский клуб арендует 23-летнего игрока сборной Италии за 2 млн евро с обязательством выкупа через год за 19 млн. Кроме того, за счёт бонусов сумма сделки может возрасти ещё на 5 млн. Манчини стал автором шести голов и одной голевой передачи в 35 матчах предыдущего сезона. Ранее им интересовался «Зенит».
Роберто Сольдадо, «Гранада»
Вернувшаяся в Примеру «Гранада» подписала контракт с экс-нападающим «Реала», «Валенсии», «Тоттенхэма» и сборной Испании. 34-летний Сольдадо достался испанскому клубу бесплатно, так как покинул «Фенербахче» на правах свободного агента. В завершившемся сезоне Роберто провёл 25 матчей за «жёлтых канареек», забил семь мячей и сделал шесть голевых пасов. Новичок заключил соглашение на один сезон.
Киран Триппьер, «Атлетико»
Не только испанские игроки готовы ехать в АПЛ, но и британцы по-прежнему высоко ценят Примеру. Это доказывает пример финалиста Лиги чемпионов в составе «Тоттенхэма» Триппьера. 28-летний защитник сборной Англии принял предложение «Атлетико» и подписал контракт на три года. Сумма трансфера составила 22 млн евро. В прошлом сезоне у Кирана было 38 матчей, один гол и пять голевых передач.
- 18 июля 2019
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