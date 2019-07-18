«Айнтрахт» продал ещё одного форварда за огромные деньги. Трансферы Европы

В июне Лука Йович перешёл из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 млн евро. Теперь же немецкий клуб продал за 40 млн Себастьена Аллера.

Европейский трансферный рынок подарил в последние дни ещё несколько любопытных переходов. Где-то сделки закрывают спокойно и без спешки, поскольку времени на переговоры достаточно, а вот, например, в АПЛ осталось всего три недели до закрытия летнего окна. Так что сейчас ни один обзор без новостей из Англии не обходится.

Гризманн и несостоявшиеся звёзды РПЛ поменяли клубы. Главные трансферы Европы Переход француза и не только – в обзоре последних трансферов с участием европейских клубов.

«Вест Хэм» обновил собственный трансферный рекорд, заплатив 40 млн евро за нападающего «Айнтрахта». Предыдущее достижение продержалось чуть больше месяца — в начале июня состав «молотобойцев» пополнил за 28 млн полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс. Аллер заключил контракт на пять лет. В прошлом сезоне 25-летний француз в 41 матче за «Айнтрахт» забил 20 голов и сделал 12 голевых передач.

Фабиан Делф, «Эвертон»

«Манчестер Сити» продал «Эвертону» универсального полузащитника за 8,55 млн фунтов стерлингов (около 9,5 млн евро). 29-летний игрок сборной Англии подписал трёхлетний контракт. Для Делфа смена клуба означает, что теперь он сможет получать регулярную практику, чего не было в Манчестере. В минувшем сезоне Фабиан принял участие в 20 матчах «горожан» во всех турнирах и отдал один голевой пас.

Абду Диалло, «ПСЖ»

23-летний центральный защитник выступал за «Боруссию» всего один сезон. Год назад дортмундский клуб купил Диалло у «Майнца» за 28 млн евро, а теперь продал его «ПСЖ» за 32 млн. Француз сыграл за «Боруссию» 38 матчей, записав на свой счёт один гол и один ассист. Абду подписал пятилетнее соглашение. Ранее немецкий клуб вернул из «Баварии» Матса Хуммельса.

Марк Кукурелья, «Барселона»

В январе «Барселона» отпустила в «Эйбар» своего воспитанника за 2 млн евро, но оставила за собой право выкупить его обратно за 4 млн. В июле каталонцы воспользовались этим правом. Левый защитник подписал долгосрочный контракт.

Кукурелья провёл хороший сезон (33 матча, два гола и два голевых паса), поэтому попал в сферу интересов многих клубов. Возможно, его вернули, чтобы перепродать.

Бенжамин Лекомт, «Монако»

У полузащитника сборной России Александра Головина появился новый одноклубник. Голкипер «Монпелье» Лекомт перешёл в «Монако» за 13,5 млн евро. По контракту новичок будет принадлежать «монегаскам» в течение пяти лет. Лекомт провёл 38 матчей в завершившемся сезоне и пропустил 43 мяча. В активе 28-летнего француза, ставшего конкурентом Даниэля Субашича, 11 игр на ноль.

Матейс де Лигт, «Ювентус»

«Ювентус» и «Аякс» наконец-то договорились о трансфере де Лигта. Туринский клуб заплатит амстердамскому 75 млн евро. Чемпионы Италии уже сообщили о прибытии одного из самых талантливых центральных защитников мира, осталось уладить последние формальности. 19-летний де Лигт будет зарабатывать 12 млн евро в год. В прошлом сезоне Матейс забил семь голов и сделал четыре голевых паса в 55 матчах.

Руслан Малиновский, «Аталанта»

Полузащитник сборной Украины всё-таки смог уйти из «Генка», чего так добивался нынешним летом. Малиновским интересовался «Спартак», однако он выбрал «Аталанту». Трансфер 26-летнего игрока обошёлся итальянскому клубу в 13,7 млн евро. Руслан сыграл в прошедшем сезоне 51 матч, забил 16 мячей и отдал 16 голевых передач. На украинца претендовали также «Сампдория» и «Спортинг».

Джанлука Манчини, «Рома»

«Аталанта» договорилась о переходе в «Рому» центрального защитника Манчини. Римский клуб арендует 23-летнего игрока сборной Италии за 2 млн евро с обязательством выкупа через год за 19 млн. Кроме того, за счёт бонусов сумма сделки может возрасти ещё на 5 млн. Манчини стал автором шести голов и одной голевой передачи в 35 матчах предыдущего сезона. Ранее им интересовался «Зенит».

Вернувшаяся в Примеру «Гранада» подписала контракт с экс-нападающим «Реала», «Валенсии», «Тоттенхэма» и сборной Испании. 34-летний Сольдадо достался испанскому клубу бесплатно, так как покинул «Фенербахче» на правах свободного агента. В завершившемся сезоне Роберто провёл 25 матчей за «жёлтых канареек», забил семь мячей и сделал шесть голевых пасов. Новичок заключил соглашение на один сезон.

Киран Триппьер, «Атлетико»

Не только испанские игроки готовы ехать в АПЛ, но и британцы по-прежнему высоко ценят Примеру. Это доказывает пример финалиста Лиги чемпионов в составе «Тоттенхэма» Триппьера. 28-летний защитник сборной Англии принял предложение «Атлетико» и подписал контракт на три года. Сумма трансфера составила 22 млн евро. В прошлом сезоне у Кирана было 38 матчей, один гол и пять голевых передач.