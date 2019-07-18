«Яндекс» утверждает, что «Спартак» популярнее всех. Но не всё так однозначно

На днях «Яндекс» выдал карту самых популярных клубов РПЛ, взяв за основу количество запросов пользователей из разных регионов России в поисковой системе.



«Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд.



В большинстве регионов победил «Спартак», он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион РПЛ «Зенит». ЦСКА — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома», — говорится в записи в официальном сообществе «Яндекса» «Вконтакте».

Мы решили проверить, насколько отличаются данные, если смотреть статистику тех же самых запросов в Google. Временные рамки взяли с 18.07.18 по 18.07.19, а количество клубов ограничили четырьмя – «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА и «Локомотивом. Нужно учитывать, что система окрашивает субъект РФ определенным цветом при наибольшем количестве %, даже если разница между данными составляет 1%.

«Спартак» при таком раскладе все так же доминирует, но уже не настолько, как на карте от «Яндекса».

А теперь посмотрим, как изменится картина, если взять шаг в условные 5%. То есть при разнице 20% и 25% не закрашивать территорию цветом одной команды, а как бы учитывать, что там проживают болельщики и той, и другой команды. Согласитесь, это не такая уж и значительная погрешность.

Вот, что получается, если сравнивать «Зенит» и «Спартак».

Далее приводим статистические данные по всем регионам России в процентном соотношении. Как вы можете заметить, на значительной части территорий нет явного лидера среди выбранных команд: с небольшой разницей там ищут и про «Зенит», и про «Спартак», и про ЦСКА. «Локомотив» же в большей степени непопулярен, кроме одного региона – Ярославской области.